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România a avut o nouă seară de coşmar în Liga Naţinilor. , pe Arena Naţională, în faţa Bosniei şi Herţegovina. Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40) şi Mahmic (55) au marcat pentru oaspeţi, în timp ce „tricolorii” au punctat prin Bîrligea (28) şi Cicâldău (62).

Cornel Dinu dă de pământ cu naţionala României şi îl critică pe Hagi: „Face experienţe din jocurile reprezentative”

, singura formaţie fără punct. Într-un interviu pentru FANATIK, Cornel Dinu a dat de pământ cu naţionala lui Hagi şi nu l-a menajat pe selecţioner:

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Domnule Dinu, o nouă prestaţie nefericită a naţionalei României. Ce s-a întâmplat?

– A fost o mare diferenţă de concepție la cele două echipe… pornind de la ideea că un selecționer trebuie să vadă ce se petrece cu jucătorii pe care îi are disponibili la naționala respectivă și în funcție de asta să facă o distribuție care să încerce să câștige meciurile. La noi, din păcate, din câte s-a anunțat, noțiunea de selecționer presupune că acesta cunoaște echipa în momentul în care a ajuns în postura respectivă și face experiențe din jocurile reprezentative, ceea ce cred eu că este o mare greșeală concepțională.

Sigur că este normal ca o astfel de gândire să fie acceptată de federație, pentru că acolo nu există oameni de fotbal și nu este o federație de fotbal, este o federație corporatistă de oameni veniți să câștige un ban nemeritat din fotbal. În seara asta diferența a fost foarte mare și, în ceea ce spuneam eu, gândiți că această țară, Bosnia, care are aproape 4 milioane de locuitori, dar provine din spațiul fost iugoslav, deci au fotbaliști foarte buni, cu o școală făcută la zi, au schimbat doar doi, doar trei jucători față de partida care au avut-o înainte de jocul acesta.

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Unde a greşit selecţionerul Hagi: „Nu mi se pare normal”

Deci Hagi a greșit în momentul în care a decis să schimbe nouă titulari și să lase în afara lotului atât de mulți jucători importanți?

– Nu mi se pare normală o astfel de hotărâre, de decizie, pentru că jocurile echipei naționale nu sunt de cunoaștere a jucătorilor, ci de a face o națională puternică care să reprezinte fotbalul țării respective. Și atunci nu se fac experiențe de a cunoaște tot potențialul de jucători așa cum s-a anunțat la noi de către selecționer în două meciuri care le-a avut înainte și probabil că și aceste patru jocuri care sunt în Liga Națiunilor. Nu mi se pare normal și din punctul ăsta de vedere vedeți diferența concepțională a lui Barbarez, care ajută foarte mult reprezentativa țării sale.

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Cornel Dinu spune că Bosnia ne-a bătut la pas: „Trei apărători centrali jalnici” Singurul „tricolor” remarcat

Despre meci ce ar fi de spus?

– Domnule, ne-au bătut la pas fără să forțeze. Am jucat în continuare cu trei apărători centrali destul de jalnici, după părerea mea. Total neavenită poziția lui Coubiș, un fundaș lateral dreapta unde nu are calități pentru așa ceva. Iar Screciu, în zona centrală, ca și Burcă sau Ilie, s-au dovedit total departe de ceea ce înseamnă un apărător, în special la mingile aeriene și la primele două goluri marcate lejer de către bosniaci.

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Singurul câștig pe care cred eu că, într-o oarecare măsură, l-a avut această partidă este fundașul lateral stânga Eissat, care, după părerea mea, trebuie luat în calcul ca posibil titular în locul lui Bancu. Mi s-a părut mult mai puternic din punct de vedere fizic și cu calități defensive și chiar de prezență în jumătatea adversă.

La Ionuț Radu se cam adună prestațiile ezitante. Încă o gafă a portarului…

– Alături de stoperi și el a greșit la două goluri, dacă ne gândim nu numai la mingea care i-a sărit din brațe la golul al treilea, dar și înainte la o fază în care a ieșit greșit pe centrare.

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Cum vi se pare mijlocul? Că în cele două meciuri au fost probleme deşi am folosit jucători diferiţi…

– Un mijloc doar de complezență aflat în teren care cred eu că nu și-a pus amprenta nici pe jocul defensiv, și nici pe jocul de posesie și de finalizare al echipei. Lasă mult de dorit, chiar dacă de data asta s-a încercat cu alți jucători. Mă refer la Dragomir, Olaru, Stanciu. Pe undeva, de remarcat este doar Stanciu prin șutul deosebit pe care l-a avut în prima repriză.

A pus tunurile pe oficialii FRF: „Servilism groaznic şi lipsă de coloană vertebrală”

Cel mai slab jucător care vi s-a părut pe teren?

– Eu cred că cel mai slab jucător este concepția de a crea echipa națională și de a o pune în dinamică la ora actuală, în partide care, practic, sunt importante. Pentru că am văzut un servilism groaznic pe declarații ale unor așa-ziși specialiști din fotbal, din păcate, foști internaționali cu state de servicii, care ne spuneau că în seria asta vom lua opt, nouă, 10 puncte…

Da, Ilie Dumitrescu…

– Sunt mai mulți care au servilismul ăsta și lipsa asta de coloană vertebrală, de realism și de decență în ceea ce înseamnă interpretarea actului fotbalistic. Sunt mulți din punctul ăsta de vedere și care fac un mare deserviciu fotbalului, pentru că, practic, hai să ne gândim că în funcție de rezultatele pe care le facem în această Cupa Națiunilor, ni se stabilesc adversarii pentru calificarea la Campionatul European. Ori dacă termini pe poziția a treia sau a patra, găsești adversari la fel de puternici cum am întâlnit și noi în această grupă. Mă refer la Suedia, Bosnia și poate chiar să vedem și pe Polonia, care cred că ne este superioară ca disponibilitate de joc.

Sfatul lui Cornel Dinu pentru Hagi: „Să facă un lot de maximum 20 de jucători”

Dacă ar fi să-i dați un sfat lui Gică Hagi pentru următoarele două meciuri, care ar fi acesta?

– Să tragă o linie, să se așeze cu tehnicienii din echipa sa la o masă de discuție, să facă un lot de 20 de jucători maximum și în funcție de lucrul acesta să se creeze, așa cum se face pretutindeni în lume de-a lungul deceniilor. Echipa care câștigă și care este aureolată este echipa care de multe ori se rostește ca distribuție pe dinafară.

Deci să aibă un fond de 12, 14 jucători din care să facă o națională puternică lăsând experiențele în continuare și trecând la ceea ce înseamnă cristalizarea unui fond de jucători, de coloană vertebrală a echipei și de un fond de jucători care să constituie o echipă națională puternică, în care doar să vii cu unele modificări, cu maximum patru-cinci jucători. Pentru că așa cum spun din nou, echipele valoroase, echipele care au scris istorie se rostesc pe dinafară și nu sunt încercări de la meci la meci, sortite eșecului, cum este această campanie în continuare a echipei naționale.