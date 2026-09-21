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Dinamo este lider în SuperLiga după primele 10 etape. „Câinii” intră în pauza internaţională cu un succes categoric în faţa Farului Constanţa, , reuşind o primă parte entuziasmantă, cu victorii în faţa rivalelor Universitatea Craiova, Rapid şi FCSB.

Cornel Dinu, impresionat de Dinamo: „Este o revelaţie!”

Cornel Dinu a vorbit pentru FANATIK despre sezonul lui Dinamo. „Procurorul” a criticat jocul echipei în trecut, dar acum a remarcat schimbările în bine atât din partea conducerii clubului, cât şi a antrenorului Nuno Campos:

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„Este un an de excepție după foarte mulți ani negri ai lui Dinamo și din acest punct de vedere am convingerea că și pe lângă prestațiile echipei și conducerea, în ceea ce înseamnă deciziile luate, este în creștere din multe puncte de vedere. Este o revelație, se datorează în principal, cred eu, schimbării manierei de a gândi strategia echipei de către tehnicienii portughezi care au preluat echipa.

În sensul că de la jocul de posesie pe care îl făceau înainte cu Kopic, acum Dinamo este o echipă care joacă un 4-4-2 agresiv, cu jucători foarte buni în bandă, mă gândesc la Cîrjan și la Armstrong, și într-adevăr și achizițiile făcute în acest an sunt mult mai apropiate de ceea ce înseamnă performanță. Este un merit, cred eu, al tuturor celor care s-au ocupat și, probabil că în acești ani de critici și de măsuri mai puțin inspirate, au ajuns și ei la un nivel de cunoaștere a administrației fotbalului, care să ducă echipa la alte prestații de foarte bună calitate”.

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Nuno Campos, o alegere excelentă: „Am văzut foarte multe scheme pregătite la antrenament”

Cornel Dinu a avut cuvinte de laudă . Legendarul dinamovist e impresionat de modul în care pune în practică antrenorul lusitan sistemul 4-4-2, pe care îl folosea şi Dinu când era antrenor la Dinamo:

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„E o surpriză în măsura în care, pentru că ştiu foarte bine jocul de 4-4-2 care și eu l-am practicat când antrenam, cred că și această alegere, în concordanţă cu calitățile jucătorilor, a fost benefică pentru ceea ce se joacă în campionatul României, aducând multă capacitate ofensivă în jocul echipei.

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Am văzut și foarte multe scheme care probabil sunt pregătite la antrenament. Dacă vreți, în meciul acela cu Craiova la 5-1, am văzut foarte multe lucruri care se fac în 4-4-2: pase pe culoare, încrucișări, lansări, un-doi, un-doi pentru al treilea, lansări în spațiu liber. Deci este un joc pregătit cu siguranță în antrenamentele pe care echipa le face cu această echipă de portughezi la conducere”.

Pascual şi Bellaarouch, remarcaţii lui „Mister”: „Dinamo are aceste calităţi la dispoziţie”

„Procurorul” a remarcat doi jucători în acest start de sezon: Martin Pascual şi portarul Alaa Bellaarouch. În plus, Cornel Dinu ar vrea să îl vadă mai mult în teren pe Ianis Tarbă, jucător cu calităţi indiscutabile:

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„Pascual este un câștig real și un jucător cu capacitate deosebită de a finaliza în careul advers ceea ce spune foarte mult. Și de asemenea cred eu că și ceilalți jucători pe care i-au adus s-au încadrat foarte bine în jocul echipei. Aș mai dori, din când în când, să fie aruncați în luptă și jucători tineri, mă gândesc la Tarbă, în special, jucător care pot să aducă cel puțin o speranță pentru viitorul tinerilor la Dinamo. Pentru a se bate la titlu, Dinamo are nevoie de un portar inexpunabil, așa cum este acest marocan (n.r. Alaa Bellaarouch), și de un stoper care să dirijeze într-adevăr apărarea, cum este Pascual. Deci Dinamo are și aceste calități la dispoziție”, a spus Dinu pentru FANATIK.

Dinamo, printre favoritele la campionat: „Indiscutabil se anunţă un candidat important!”

Dinamo nu a mai câştigat campionatul din 2007, când Mircea Rednic era pe banca tehnică. În acest sezon, „câinii” au o şansă mare să câştige SuperLiga, e de părere Cornel Dinu, mai ales că jocul echipei este unul superior rivalelor:

„Am trecut doar o treime din jocurile oficiale, dacă nu mă înșel, e vorba de zece partide. Prin ceea ce a jucat și mai ales prin constanța care a dovedit-o în evoluțiile superioare față de celelalte echipe, indiscutabil Dinamo se se anunță un candidat important în lupta pentru titlu. Și la fel cum spunea mama lui Napoleon, Letiția, «Dumnezeu să dea ca să această prestație să dureze»”, a conchis Cornel Dinu.