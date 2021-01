Cornel Dinu explică situația lui Marius Șumudică și pe cea de la Dinamo: „Este înfiorător!”

Cornel Dinu a explicat situația în care este implicat Marius Șumudică, cel care a fost deja îndepărtat de la Gaziantep. „Procurorul” a comentat și ce se întâmplă la Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acesta susține că atitudinea lui Marius Șumudică a contrastat cu obiceiurile turcilor și într-un final i-a dăunat acestuia, despărțindu-se cu scandal de Gaziantep.

Legat de Dinamo, Cornel Dinu a analizat pas cu pas cum s-a ajuns în această situație la clubul alături de care în trecut a o obținut cele mai mari performanțe din carieră. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ultima promisiune a lui Dorin Șerdean.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu, explicație pentru Marius Șumudică: „Turcia are mentalitate de imperiu”

Cornel Dinu a analizat situația în care se află Marius Șumudică, antrenorul care a fost demis de la Gaziantep. Tehnicianul susține că ar fi jignit conducătorii turci, deși intenția sa a fost aceea de a face doar o glumă. Dinu a explicat că turcii nu reacționează foarte bine la astfel de inițiative.

„Părerea mea este că domnul Marius Șumudică are, de multe ori, o anumită emfază care poate să îi joace feste. El se afla în Turcia și trebuia să își dea seama că Turcia are o mentalitate de imperiu. Populația este condusă de oameni care își dau seama că au o istorie importantă. Trebuia să fie mult mai atent cu modul în care vorbește

ADVERTISEMENT

Am avut o relație foarte bună cu Turcia la Dinamo până în 1977, în special cu Fenerbahce. În 1977, un amic care nu mai este în viață și era președinte la Beșiktaș, ne-a invitat la un amical cu ei. Ne-au chemat pentru că eram o prezență importantă. Am mers și am jucat un meci la Istanbul. Antrenorul nostru de atunci avea o relație bună cu un fost jucător de la Dinamo care antrena altă echipă. Am mers și am jucat și acolo. Dar i-a deranjat foarte mult pe turci.

Dinamo București, care atunci mergea de 3-4 ori pe an în Turcia, nu a mai fost niciodată invitată! E vorba de o mentalitate de imperiu. La ei când cineva cum este Erdogan comandă, toată lumea se aliniază, nu mișcă nimeni. În anumite populații, asta este singura soluție. Nu este vorba neapărat despre niște oameni nepregătiți. Este o dictatură care produce. Șumudică a exagerat prin dansuri, prin atitudine…”, a spus Dinu la Digisport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu despre situația fostei sale echipe: „Stadiul lui Dinamo este ceva înfiorător”

Cornel Dinu nu a rămas fără replică în legătură cu ce se întâmplă în prezent la Dinamo, iar declarațiile sale sunt extrem de tăioase. El a punctat că Melero Marin a fost singurul despre care auzise înainte ca gruparea spaniolă să pună mâna pe clubul alb-roșu și că nu a avut de la început încredere în strategia spaniolilor.

„Stadiul lui Dinamo este ceva înfiorător. Eu am tras semnalele de alarmă încă din martie, dar nu a interesat pe nimeni. Pe nimeni nu mai interesează pericolul, datele reale, cine mai erau acești spanioli. Eu l-am sunat pe Gică Craioveanu și am scris de la bun început despre ce se întâmplă. Nu a interesat pe nimeni să vadă cine sunt acești spanioli și dacă au bani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Craioveanu mi-a zis că a auzit doar de Melero Marin, care era casier la Getafe. Mi-a zis că-i dădea salariul și că după zece luni a plecat, apoi Melero a plecat casier pe la Liga din Spania. Noi avem comportament de slugă, ne-am pierdut demnitatea. Primul care a încercat să intre în această situație a fost Andone, printr-un alt personaj dubios, un impresar, ospătar prin Spania.

S-a discutat înainte de martie, apoi a apărut acest Cortacero în relație cu Melero Marin. M-a speriat de la început ideea de a aduce 14 jucători cu salarii imense. Eu am tras niște semnale de alarmă și asupra acestui personaj, Șerdean, dar nu m-a ascultat nimeni. El are dosar la DNA. Când era viceprimar, a creat o societate cu 14 lire în Anglia, similară cu ceea ce face Cortacero.

ADVERTISEMENT

Trageți dumneavoastră concluziile. A reat societatea aia, apoi a creat niște false garanții, a luat pentru aparențe o afacere din Târgu Jiu și a luat vreo 8 milioane de euro din fonduri europene. Lucrurile astea trebuiau să îi dea de gândit acestui Negoiță, Nevoiță…”, a spus Dinu.

Acesta a dezvăluit că a avut în urmă cu trei luni o întâlnire cu Dorin Șerdean și l-a confruntat pe acesta, cu privire la controversele în care ar fi implicat. „Mister” a dezvăluit că Șerdean se sfătuia telefonic chiar cu Pablo Cortacero, în timp ce era luat la întrebări.

ADVERTISEMENT

„Acum vreo trei luni l-am găsit pe domnul Șerdean și i-am zis „ooo, domnul Șerdean, cu firma fantomă” și reacția lui a fost că a fost comandă politică. A început că a vrut să facă bine, dar că nu e în regulă Cortacero. Am zis să ascult, să văd ce zice. Și din 20 în 20 de minute ieșea din camera respectivă și vorbea cu Cortacero la telefon. Ăștia sunt oameni cu care să aibă de a face Dinamo?

S-au dat la început 550.000 de euro. Sigur că Negoiță se zbate de trei ani de zile cu spaniolii, cu arabii, cu Toni Curea. Negoiță a vrut să vândă acest club și asta a fost prima ofertă. Eu țin la toți suporterii lui Dinamo, am vrut să fac bine fără să îmi dau seama că există o ruptură între suporteri. Îmi pare rău pentru cei pe care i-au supărat. În 2019, Negoiță le-a cerut lui Mihnea și Oprea (n.r. ADPD) 500.000 de euro și încă 3.000.000. A păcălit și Ministrul de Interne că spaniolii vor să salveze Dinamo”.

Dinu a oferit detalii și despre modul în care spaniolii au ajuns să meargă în audiență la Ministrul de Interne care era în funcție pe când ei negociau preluarea clubului, Marcel Vela.

„Am vorbit și eu cu ministrul Vela, care este un simpatizant dinamovist. A crezut niște colegi politici care i-au spus că spaniolii sunt Santiago Bernabeu și vor salva Dinamo. S-a pozat cu ei pe terasă… Trebuia să îi spună și lui cineva că e ministru de interne și nu poate apărea în poze cu Șerdean, care are dosar adormit la DNA.

Revenind, coincidența e foarte mare că Negoiță le-a cerut suporterilor exact aceiași bani, în octombrie 2019: „500.000 îmi dați acum pentru 51% din acțiuni, dar cu condiția să nu mai bag eu niciun ban”. Suporterii aceia erau slab organizați. În prezent, sută la sută se vorbește despre un contract secret la notariat, pentru plata celor 3.000.000 de euro pe care le cerea și suporterilor în 2019. Sunt rate trimestriale de 150.000 de euro. Mă doare foarte mult ce se întâmplă, pentru că e vorba de Dinamo”, a mai povestit Cornel Dinu.