Cornel Dinu, ultimele detalii despre starea sa de sănătate chiar de pe patul de spital: „Mi-au pus 12 senzori. Parcă eram RoboCop”. Exclusiv

După ce anul trecut a fost operat la șold, Cornel Dinu a fost nevoit să ajungă din nou la spital. De această dacă, ”Procurorul” a avut ceva probleme respiratorii și a fost supus mai multor teste medicale.

Cornel Dinu, reacție spumoasă de pe patul de spital

Legendarul jucător și antrenor al lui Dinamo și al echipei naționale a fost internat la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Spitalul Universitar de Urgență. Contactat de FANATIK, Dinu a explicat din ce cauză a ajuns pe patul de spital.

”Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24, mi-au pus 12 senzori pe mine, cu fire, cu monitoare, parcă eram RoboCop. Au vrut să vadă dacă se impune implantarea unui pacemaker… Un pacemaker ventricular, nu cardiac, să ajute la respirație.

Au constatat că nu e cazul, așa că mâine (n.r. – joi, 13 noiembrie) mă externează, plec acasă la prietenii mei necondiționați, câinii mei. Problema este că n-am reușit să dorm decât două, trei ore pe noapte, ziua aici nu se poate dormi, sper să dorm mai mult noaptea asta… Dacă nu, atunci acasă că d-aia e acasă”, a declarat Cornel Dinu, pentru FANATIK.

De ce refuză Cornel Dinu să mai iasă din casă

Starea de sănătate a lui Cornel Dinu se înrăutățește de la o zi la alta. ”Procurorul” a mărturisit că în ultima perioadă decât pentru a merge la spital, deși vechi prieteni au încercat să-l ajute.

”Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă.

Sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua! A fost Mircea Lucescu zilele trecute pe la mine în vizită să mă vadă, să mă invite chiar să mergem la un meci Rapid cu Botoșani. Dar prefer să stau cu câinii mei”, spunea Cornel Dinu la ”FANATIK Dinamo”, la câteva zile după ce .

Dezvăluiri tulburătoare despre situația lui Cornel Dinu

Invitat special la emisiunea ”FANATIK Dinamo”, fostul mare atacant Ionel prin care trece Cornel Dinu și a mărturisit că acesta nu își mai dorește să vadă pe nimeni.

”Nu am mai vorbit în ultimul timp cu dânsul. Aveam și am în continuare o relație specială cu domnia sa, a fost un om care m-a ajutat enorm. Am stat foarte mult de vorbă cu dânsul. Acum, în ultimul timp, e mai greu să dai de el.

Au fost la el și domnul Mircea Lucescu, și Cristi Borcea, toată lumea… nu vrea pur și simplu să dialogheze. Din păcate, dânsul nu înțelege că aceste lucruri l-ar ajuta enorm, dacă ar putea să iasă, să mai dialogheze cu oamenii”, a afirmat Dănciulescu.