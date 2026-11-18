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a fost meciul de marți seară de la Zenica, ultimul din campania din Liga Națiunilor. Cornel Dinu a apreciat prima repriză făcută de „tricolori”, dar nu a ezitat să îl pună la punct pe Andrei Rațiu, cel care a greșit la încasarea primului gol. „Procurorul” a criticat și schimbarea lui Daniel Bîrligea.

Cornel Dinu, încântat de jocul naționalei României în prima repriză cu Bosnia. „Procurorul” l-a pus la zid pe Andrei Rațiu

Cornel Dinu a rămas cu o impresie bună după prima repriză făcută de „tricolori” la Zenica. Fostul mare conducător din fotbalul românesc a fost indignat însă de gafa lui Andrei Rațiu. Dacă Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, , Cornel Dinu a spus cât se poate de clar că fundașul lateral dreapta nu posedă calitățile necesare pentru a fi apărător. „Mi s-a părut o primă repriză bună. Poate cea mai bună de până acum a naționalei conduse de Hagi.

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În sensul că a fost o așezare agresivă în teren, cu un pressing care a împiedicat mult din siguranța construcției adverse. Bineînțeles, cu posibilitatea de a crea situații de marcă.Din păcate, s-a încheiat cu gafa lui Rațiu, care se dovedește din nou că nu are calități de apărător. Practic, s-a schimbat în repriza a doua tot spectrul jocului. S-a pierdut toată această așezare inspirată în teren. I s-a permis mai mult adversarului să intre în terenul nostru”, a spus inițial Cornel Dinu.

Cornel Dinu, laude la adresa lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea, cel care a spus unde a pierdut România meciul cu Bosnia, a marcat și în această partidă. Vârful a avut ulterior mai multe ocazii de a înscrie, dar norocul nu i-a mai surâs. Chiar și așa, Cornel Dinu este de părere că atacantul împrumutat de FCSB la Frosinone este singura opțiune solidă pentru atacul naționalei României în acest moment. „Au fost și ratările lui Bîrligea. Au fost și schimbările neinspirate, în special schimbarea lui Bîrligea. S-a dovedit cel mai bun atacant pe care putem conta la momentul actual. Avem doi sau trei jucători care joacă mai puțin la echipa de club, cum ar fi Man și Ianis Hagi. Lucrul acesta se vede în ceea ce înseamnă dinamica echipei. Trei jucători, dacă nu sunt la un nivel fizic bun, lucrul acesta devine periculos pentru echipa respectivă!”.

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Previziunea lui Cornel Dinu despre viitorul echipei naționale

Cornel Dinu a subliniat încă o dată cât de importantă poate rămâne prima repriză făcută de România cu Bosnia pentru ceea ce trebuie să joace prima reprezentativă la următoarele meciuri. „A fost o primă repriză care poate să ne dea de gândit, poate cea mai bună ca așezare. De la acest lucru se poate porni pe viitor. Statistica pentru Ianis Hagi e dramatică, în sensul că a jucat mai mult la echipa națională decât la club”, a mai declarat Cornel Dinu, pentru