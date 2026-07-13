Sport

Cornel Dinu, fără milă față de Dinamo. Previziune sumbră pentru noul sezon: „Echipa va fi prinsă la mijloc!”

Dinamo se pregătește de noul sezon după mai multe schimbări în această vară, pe mai multe planuri. Legendarul Cornel Dinu nu îi vede prea bine pe „câini”. Ce a spus, de fapt.
Mihai Dragomir
13.07.2026 | 18:00
Cornel Dinu fara mila fata de Dinamo Previziune sumbra pentru noul sezon Echipa va fi prinsa la mijloc
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Cornel Dinu, neîncrezător în Dinamo înaintea noului sezon. Foto: Colaj FANATIK.
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Dinamo începe sezonul 2026/2027 cu o nouă siglă, un nou antrenor, dar și cu un lot schimbat. Ambițiile bucureștenilor sunt însă mari, mai ales ale fanilor care sunt „însetați” de succesul din anii de glorie ai echipei. Cornel Dinu, fostul mare dinamovist, nu privește cu încredere formația din „Ștefan cel Mare” în perspectiva stagiunii care stă să înceapă.

Cornel Dinu, previziune sumbră pentru Dinamo

Dinamo și-a încheiat perioada de pregătire din această vară cu un eșec în fața Farului, scor 1-3. Bucureștenii nu se descurajează și au planuri mari pentru noul sezon competițional. Cornel Dinu, cel care a pus tunurile pe echipă după ratarea Conference League, nu vede cu ochi buni situația de la club. El a subliniat principalele aspecte care vor conduce la tensiuni mari pe parcursul stagiunii.

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„Asistăm la manevre de a conduce Dinamo și măsuri tot mai deprimante care nu se regăsesc cu spiritul tradițional, de zeci de ani, al acestui club istoric. În general, va fi un sezon conflictual. De ce? Fiindcă suporterii, care sunt susținătorii fideli de-a lungul istoriei pentru Dinamo, vor o cu totul altă imagine a echipei.

Și au așteptări uriașe pe plan sportiv, care să se transpună în realitate. De aceea zic că va fi un sezon conflictual între suporteri și cei ce conduc vremelnic Dinamo. Iar echipa va fi prinsă la mijloc”, a spus Cornel Dinu pentru GSP.ro.

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Nuno Campos, mesaj special pentru suporterii lui Dinamo înaintea noului sezon

Nuno Campos este tehnicianul adus de Dinamo să continue munca depusă de croatul Zeljko Kopic în ultimii ani. Tehnicianul portughez a avut un mesaj special pentru suporteri după meciul pierdut de echipa lui cu Farul. „Vreau să le adresez câteva cuvinte suporterilor noștri. Este esențial să transmitem căldura fanilor către vestiar.

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Așa va fi și chiar mai mult de atât pe parcursul sezonului, dar am vrut să facem acest pas înainte de startul campionatului. Primul meu gând se îndreaptă întotdeauna către ei”, a declarat Nuno Campos după Dinamo – Farul 1-3.

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  • 19 iulie este data primul meci pentru Dinamo în sezonul 2026/2027 de SuperLiga (deplasare, cu Petrolul)
  • 19:30 este ora de start a meciului de pe „Ilie Oană”
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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