Drama lui Alex Rădulescu. Fostul președinte AFAN a rămas fără un picior! Urmează să-i fie tăiat și celălalt! Exclusiv

Alexandru Rădulescu a fost președintele AFAN (Asociația Fotbaliştilor Amatori si Nonamatori), sindicatul fotbaliștilor din România, până în iunie 2006, atunci când a împușcat accidental un tânăr de 29 de ani, Constantin Rădulescu, identitatea numelor fiind doar o coincidență.

Victima, împreună cu soţia şi câţiva prieteni, făceau baie într-un lac concesionat de omul de fotbal, Lacul Doi din satul Bunget, comuna Văcăreşti, la 10 kilometri de Târgovişte. Alex Rădulescu, în stare de ebrietate și cu pușca în mână, i-a somat să plece de acolo, tânărul s-a urcat în mașină, Rădulescu a lovit geamul mașinii cu pușca, arma s-a descărcat accidental și victima a fost împuşcată în cap şi în gât. A murit după două săptămâni la spital.

Drama lui Alex Rădulescu. Fostul președinte AFAN a rămas fără un picior. Urmează să-i fie tăiat și celălalt. Cornel Dinu și Florin Prunea au grijă de el

Alexandru Rădulescu a fost condamnat pe 27 iulie 2007 la 23 de ani de închisoare pentru „uz de armă letală fără drept, omor calificat şi lovire sau alte violenţe”. A fost încarcerat la penitenciarul de maximă siguranţă Mărgineni din comuna I.L. Caragiale, undeva la jumătatea distanţei dintre Ploieşti şi Târgovişte. Avea atunci 57 de ani.

După 11 ani de pușcărie, . Cu sănătatea, fizică și psihică, la pământ. Considerat un om bogat în momentul încarcerării, a ajuns să trăiască din mila prietenilor după ce a fost lăsat efectiv pe drumuri de fosta soție, care i-a luat toată averea. L-au ajutat să supraviețuiască oameni de fotbal, , , …

„Eu îl cunosc pe Alex de mult… El avea un chioșc în gara din Târgoviște unde vindea mititei și bere. A venit după 90 în București și a făcut un restaurant pe lângă Foișorul de Foc, o cârciumă non-stop, unică în București pe atunci, nu închidea niciodată, schimba ospătarii, bucătarii ca să funcționeze non-stop. Toată protipendada Bucureștiului mergea la el, la orice oră din zi și din noapte”, a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, Cornel Dinu.

„Apoi a preluat sindicatul fotbaliștilor de la Bubu Sotir, odihnească-l Domnul, i-a adus pe Lupescu și Prunea… Și ei l-au ajutat cât a fost în pușcărie, i-au trimis treninguri, mâncare… și eu am făcut ce-am putut ca să-i fie mai ușor…”, și-a mai amintit „Procuroru’” pentru FANATIK.

Când a ieșit din închisoare, soția l-a lăsat, la propriu, pe drumuri…

Avea 69 de ani când a ieșit din închisoare, în decembrie 2018. Și un trening pe el. Cam atât mai avea… Povestește tot …

Alex avea avere mare, case, proprietăți de vreo patru milioane de euro, bani prin bănci, vreo trei milioane de euro… Când a ieșit din pușcărie, a ieșit în trening. S-a dus acasă și soția nu l-a lăsat să intre, a chemat poliția, că nu mai avea buletin, mutație… auzi tu, nu mai avea buletin… Noaptea minții… Și s-a dus amărâtu’ la Prunea și a stat o perioadă la Prunea. A venit și pe la mine… «Nu mai am nimic, Cornele… Mi-a luat asta tot…», mi-a spus…” – Cornel Dinu

Cornel Dinu: „I-au tăiat un picior… Diabet galopant, n-au avut altă soluție… Și acum e vorba să i-l taie și pe celălalt că e umflat rău… altfel moare…”

Pas cu pas, Alex Rădulescu s-a autodistrus, „desăvârșind” prăbușirea care începuse odată cu scandalul din 25 iunie 2006, soldat cu împușcarea accidentală care a dus la moartea lui Constantin Rădulescu.

„S-a paradit rău după-aia… Băutură, țigări… Avea diabet, a făcut o formă galopantă, eu l-am dus acum vreo doi ani la spital… la «Elias», l-am ținut acolo vreo lună… ajunsese la pempărși, avea și un început de demență post-alcoolică… În sfârșit, l-au pus cât de cât pe picioare, n-a mai vrut să stea acolo… S-a întors la Târgoviște, a câștigat un proces, a făcut rost de ceva bani…” – Cornel Dinu

„A mai stat pe la o fată a lui, a mai stat printr-un sat de lângă Târgoviște, dar n-avut nimeni grijă de el… Nici el nu s-a îngrijit… Diabetul s-a agravat și l-au dus la un spital la Târgoviște acum vreo lună și ceva… Și ăia de acolo au zis că-i… degerat! Auzi tu, degerat în septembrie! …În octombrie… când era… În ce țară trăim!” – Cornel Dinu

„M-am dus acolo… și am vorbit cu primarul, cu prietenii mei din Târgoviște și l-am dus la Spitalul Județean… Și au ajuns să-i taie un picior până la urmă, n-au avut ce-i face… Săptămâna trecută… Am fost și eu acolo, am vorbit cu chirurgul… Diabet galopant, n-a avut altă soluție… Era terminat… Și acum e vorba să i-l taie și pe celălalt că e umflat rău… altfel moare…” – Cornel Dinu

Florin Prunea: „Alex a plătit pentru nenorocirea aia din 2006… a fost un ghinion cumplit pentru toți”

a fost și la proces ca martor al lui Alex Rădulescu, la fel ca regretatul Didi Prodan. Și pe ei, ca și pe alți mulți fotbaliști, i-a ajutat Alex Rădulescu în conflictele pe care le-au avut cu patronii echipelor la care au jucat. Au depus mărturie despre omenia și caracterul lui Alex Rădulescu, privit de majoritatea opiniei publice ca un criminal feroce…

Contactat de FANATIK, fostul portar al echipei naționale și-a găsit greu cuvintele, deși este un bun orator, cu verbul la el… Parcă nu-i venea să vorbească de suferința unui om care i-a făcut mult bine în perioada când era jucător…