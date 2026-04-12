Cornel Dinu, glume pe seama lui George Pușcaș! La ce meserie l-a trimis

ADVERTISEMENT

nu îl convinge pe Cornel Dinu (77 de ani). Deși , atacantul nu este văzut drept o soluție pentru ca echipa lui Zeljko Kopic să își îndeplinească obiectivul: calificarea în cupele europene.

George Pușcaș, luat peste picior de Cornel Dinu

George Pușcaș a jucat primele sale minute din carieră în SuperLiga în FC Argeș – Dinamo 1-1 din etapa a 3-a a play-off-ului. Atacantul în vârstă de 29 de ani nu mai evoluase într-un meci oficial din 1 iunie 2025, când încă aparținea de turcii de la Bodrum. Transferat gratis în această iarnă, Pușcaș a fost ironizat de Cornel Dinu.

ADVERTISEMENT

„Venirea lui Pușcaș mi se pare mai mult decât hazlie. Pentru că în ultimii ani, acest jucător n-a confirmat absolut nimic din speranțele puse în el. Și de aceea spun că Dinamo ar putea să prindă o cupă europeană. Singura șansă e să prindă acel baraj sau prin Cupă. Dar jucând fără un vârf. Pentru că nici Pop nu este un vârf de atac, iar singura forță pe care o dă această echipă e undeva în zona centrală, cu cei doi stoperi, Boateng și Stoianov, și la partea stângă, cu Opruț și Cîrjan. Cîrjan fiind jucătorul care s-a remarcat și prin niște goluri deosebite prin lovirea mingii, ceea ce e de apreciat”,a spus Mister.

În schimb, Cornel Dinu este un mare susținător al lui Cătălin Cîrjan. „Procurorul” le-a dat peste nas . „Convingerea mea e foarte simplă. Când un jucător ți-a confirmat că a avut o perioadă foarte bună de joc, cum e Cîrjan, care a marcat niște goluri și din niște șuturi cu totul neașteptate, execuții deosebite, chiar din afara careului și din niște voleuri, care sunt execuții pretențioase, convingerea mea e că atunci când un jucător îți intră într-o eclipsă de formă, deși el ți-a confirmat în timp, vina nu e a lui, ci a celor care antrenează echipa și care pregătesc echipa și trebuie să fie preocupați de acest lucru. Cât am fost antrenor, când un jucător scădea, vina era a mea și treuia să o reglez prin relația mea directă cu el și discutând cu el și în niciun caz a jucătorului care confirmase înainte”.

ADVERTISEMENT

Pușcaș a așteptat patru luni să debuteze la Dinamo

Geroge Pușcaș a semnat cu Dinamo din postura de jucător liber în februarie 2026, dar abia pe 4 aprilie a debutat în tricoul roș-albilor. „(n.r. – Când se va folosi Dinamo de Pușcaș?) La vânătoare! Iartă-mă, dar eu sunt pretențios. Pentru că am trăit foarte mult timp și eu în iarbă sub toate aspectele și am creat echipe. Mi-a plăcut să aduc jucători tineri și să îi arunc în focurile primei divizie și de aceea mă pot uita la un TV câteva minute și să îți dau verdictul asupra perspectivei unui jucător expus.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Slabe șanse ca Pușcaș să ajute Dinamo?) Ce a făcut în ultimul timp, nu văd cum. Să dea Dumnezeu să se confirme. Ar avea niște calități, dacă și le-ar aduce așa cum o făcea acum 2-3 ani la echipa națională pe timpul lui Iordănescu dacă nu mă înșel”, a declarat Cornel Dinu, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT