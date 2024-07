Cornel Dinu îi cere lui Gigi Becali să facă urgent un transfer la FCSB: ”Avea nevoie de el”

Horia Ivanovici l-a invitat pe Cornel Dinu la o discuție în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Fostul oficial și antrenor dinamovist a discutat despre un transfer de care Gigi Becali are nevoie urgent.

Cornel Dinu, sfaturi pentru Gigi Becali

, dorindu-l pe grecul de la CFR Cluj, Panagiotis Tachtsidis. Povestea transferului s-a „dezumflat“ repede, după ce mijlocașul și-a semnat prelungirea contractului cu ardelenii.

Bucureștenii au nevoie de un jucător cu acest profil, de tipul lui Tachtsidis, conform fostului oficial și antrenor dinamovist. Cornel Dinu crede că formația campioană ar avea un joc mai clar cu un astfel de jucător pe teren.

„Tachtsidis este un jucător, în general, fotbalul din zona respectivă a făcut progrese deosebite, imprevizibil. Este un jucător de dribbling, care după părerea mea poate să facă evoluții de valoare în campionatul nostru.

E un jucător care are de multe ori mingea legată la picior. Poate pătrunde cu ea. E un jucător cu simțul porții, are calitate. (n.r. dacă are nevoie FCSB de Tachtsidis) În mod normal, da. Se pare că CFR a fost mai realist“, a spus Cornel Dinu, în exclusivitate.

Tachtsidis s-a întâlnit cu Charalambous pentru negocieri

Conform patronului FCSB-ului, chiar P . Gigi Becali i-ar fi oferit mijlocașului grec orice condiție și-a impus în negociere, dar acesta a rămas șocat de turnura finală.

„Băi, Horia. L-am vrut, e adevărat. L-am vrut. Tachtsidis e jucător pe care nu-l vrea cineva? L-am vrut, dar cum l-am vrut? Omul a venit în Cipru, a zis ‘Dom’le, vreau să vin’. Și i-am zis, i-am dat tot ce a vrut.

Probabil că a vrut să ridice acolo, s-a folosit de ofertă. Eu recunosc, e jucător valoros. Dar el a venit în Cipru la Charalambous. Bine, el n-o să recunoască. Acum n-are rost, ce rost are să ținem secret.

N-am vrut să zic. Dacă tot a ieșit la iveală. L-am vrut, dar îl și vreau. El a venit, de la el a venit propunerea. Nici nu ne gândeam. Am făcut totul, cum a vrut el i-am dat. După aia, când să auzim, i-am dat tot ce a vrut și a semnat cu CFR. Adică ăsta e adevărul, n-am ce să zic.

De la el a venit. Dacă a venit din Grecia până în Cipru.. Eh, lovitură mare. E jucător valoros, dar nu lovitură mare. Da, tată, așa e. N-are rost să discutăm. E valoros, l-am vrut, i-am făcut tot ce a vrut el. N-a venit și gata, la revedere“, a spus Gigi Becali, în exclusivitate.

