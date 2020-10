Cornel Dinu îi distruge pe tricolori: „Suntem la nivel cu Andorra și Luxemburg”

Cornel Dinu, fostul mare fotbalist al lui Dinamo, dar și al naționalei României, i-a distrus pe „tricolori” după înfrângerea cu 0-4 suferită în meciul cu Norvegia.

Golurile nordicilor au fost marcate de Erling Haaland în minutele 13′, 64′ și 74′ și Alexander Sorloth în minutul 39. Este cea de-a doua înfrângere la rând pentru tricolori după cea din Islanda scor 1-2.

Diferența enormă s-a reflectat și în raportul total al șuturilor care a fost la finalul partidei în favoarea norvegienilor: 21-12. La finalul partidei, Cornel Dinu a comentat în stil propriu umilință suferită de selecționata României.

Cornel Dinu distruge jocul tricolorilor: „Suntem la nivel cu Andorra și Luxemburg”

„E tragic. În mod normal, situaţia e dramatică în fotbalul nostru. Un meci şcoală, în care nici nu a fost nevoie să forţeze ai mult, pentru că, raportul ocaziilor în prima repriză este dramatic, 5-0 pentru norvegieni, iar în repriza a doua este un 11, adică un 6, în total 11. N-am contat, diferenţă totală de educaţie, de mentalitate, de realism de joc şi bineînţeles, fizică şi comportamentală, în faţa unei Norvegii care are jucători buni, care evoluează în străinătate. Noi suntem în cădere foarte mare, nimic nu e întâmplător”, sunt concluziile lui Cornel Dinu la finalul partidei.

Fostul mare jucător nu a catalogat echipa Norvegiei ca fiind una de top în fotbalul european: „Norvegia este incontestabil o echipă de categoria a doua a fotbalului euopean. Noi suntem spre Luxemburg, Andorra, cam pe acolo suntem, puţin cu o lungime de crampon poate mai sus. Cred că am avea probleme la ora actuală, din ce mă uitam şi eu pe la televizor zilele trecute, şi dacă am juca cu Luxemburg, Andorra, Macedonia nu mai spun, că am avea probleme mari.

La golul 4 al lui Haaland, când e ceva aproape dramatic. Preia în faţa a 4 jucători de-ai noştri, care nu se pot ţine după el, şi cu un şut de la piciorul stâng, adică într-o formă de defensivă de-a v-aţi ascunselea al întregului ax central al defensivei noastre, şi marchează golulal patrulea”, a comentat Cornel Dinu erorile din defensiva României pentru Telekomsport.

Ciprian Marica dezamăgit de tinerii din națională

Nici fostul atacant al naționalei, Ciprian Marica, nu a fost mai blând în declarații cu jucătorii naționalei după înfrângerea suferită în Norvegia.

Acesta s-a declarat dezamăgit de prestația jucătorilor tineri de la care se aștepta mai mult în cele 90 de minute disputate pe stadionul Ullevaal din Oslo.

“Tot avem această placă să promovăm tinerii. Cum să promovezi în momentul în care nu ai nicio idee de joc. Cele mai mari pretenții le am de la jucătorii tineri, pentru că ei au fost promovați cel mai mult. Tinerii au fluctuații, dar lipsa lor de atitudine nu o putem accepta.” a fost declarația lui Marica despre evoluția jucătorilor tineri din lotul tricolor.

