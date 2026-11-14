Cornel Dinu îi transmite un mesaj clar lui Gică Hagi după România – Polonia: „Atunci s-a deschis jocul!”

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România a învins cu 2-1 pe Polonia după un meci decent făcut de naționala condusă de pe bancă de Gheorghe Hagi. Cornel Dinu a urmărit meciul la TV și crede că, de această dată, echipa introdusă în teren a fost alcătuită ca la carte. O mică obiecție la Florinel Coman, pe care nu-l vede vârf.

Cornel Dinu crede că Gheorghe Hagi a făcut o treabă bună când a alcătuit echipa pentru meciul cu Polonia

Florinel Coman ar fi, mai degrabă, extremă în opinia marelui antrenor. Interesant, Gică Hagi a insistat chiar și după meci că Florinel Coman a jucat la începutul carierei sale drept vârf, astfel că nu crede că folosirea lui Coman pe acel post este o eroare tactică.

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care trebuiau să existe încă de la începutul acestei campanii, în ceea ce privește maniera de a concepe și de a așeza echipa națională în teren. În sensul că, deși în partida respectivă s-au întâlnit cele mai modeste echipe ale grupei, vorbim despre două echipe care au căzut destul de mult în eșichierul european ca valoare.

Practic, am asistat la 70 de minute de fotbal-flipper, cu foarte multe întreruperi de joc, foarte multe obstrucționări. Jocul s-a deschis în momentul în care în atacul nostru a intrat un vârf de meserie, Bîrligea, care a stat la baza celor două goluri pe care noi le-am marcat. La primul gol, Bîrligea a recuperat, iar la al doilea l-a servit pe Man”, a declarat Cornel Dinu într-o intervenție în EXCLUSIVITATE pentru FANATIK.

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Cornel Dinu l-a lăudat pe Daniel Bîrligea, cel care a creat ambele goluri ale naționalei României

la adresa lui Daniel Bîrligea. „Câștigul este această manieră de așezare a echipei, care trebuia gândită de la început. Trebuie să jucăm cu patru apărători și nu cu improvizații, cu Bîrligea un fel de fundaș lateral dreapta, cum s-a jucat până acum. Bineînțeles, cu o formulă de joc în care să avem un vârf de atac de meserie.

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Și Coman, și Man, atât timp cât au jucat, nu s-au dovedit a fi vârfuri de atac de careu. Intrarea lui Bîrligea a fost benefică. Trebuie să jucăm la echipa națională cu oameni care confirmă la echipele de club. Coman și Man sunt mai degrabă jucători laterali”, a declarat Cornel Dinu pentru FANATIK.