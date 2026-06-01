Cornel Dinu îl avertizează pe Gigi Becali pentru Conference League: „Nu poți face o echipă competitivă!”

Cornel Dinu (77 de ani) a analizat activitatea depusă de Gigi Becali (67 de ani) la FCSB după ce echipa roș-albastră a învins Dinamo cu scorul de 2-1 după prelungiri și s-a calificat astfel în turul doi preliminar din Conference League. În primul rând, fostul mare fotbalist și antrenor al „câinilor” a scos în evidență faptul că patronul fostei campioane a României a ajuns de ceva timp la un anumit nivel de cunoștințe fotbalistice, bineînțeles prin prisma experienței acumulate de el în acest fenomen.

Cornel Dinu îi taie elanul lui Gigi Becali după calificarea FCSB-ului în Conference League

De asemenea, „Mister” a punctat și că omul de afaceri are meritul că investește în continuare sume importante pentru întărirea lotului de jucători. Pe de altă parte însă, „Procurorul” a mai opinat cu această ocazie că Becali nu poate să emită pretenții la construirea unei echipe puternice în plan internațional câtă vreme continuă să se amestece în treburile de natură tehnico-tactică de la FCSB.

„Gigi știe cât de cât fotbal. Investește în echipă. Face o treabă total anormală, în sensul că el înțelege cât de cât mecanismele fotbalului, dar trebuie să existe o concordanță între cel care antrenează, care îi vede pe jucători zi de zi, și cel care hotărăște echipa și felul în care joacă echipa. Ori această legătură este clar că nu există la Steaua (n.r. FCSB). Ci doar inspirațiile de moment.

Faptul că Gigi este de atâta timp prezent la jocurile de fotbal îi dă o anumită cunoaștere. Dar nu te face să ai și cunoașterea totală în ceea ce înseamnă relațiile de joc între jucători pe care nu îi simți la antrenament. Pentru că acolo se construiește echipa. Dacă tu iei decizii după gustul tău, pot să meargă în campionatul nostru și în alte locuri, dacă ai niște jucători oarecum de valoare, dar în niciun caz nu poți să faci o echipă competitivă”,

Gigi Becali speră chiar la câștigarea Conference League în sezonul viitor

De asemenea la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a spus, printre altele, că : „Era rușine mare. Orice an în care eu nu iau campionatul pentru mine e eșec. La mine nu există locul 1-3 sau să câștig un trofeu. La mine e un singur obiectiv, campionatul. Și Liga Campionilor.

Bine acum, când am cântat mă refeream că acum noi facem un coeficient în Conference League. Și după aia suntem capi de serie și în play-off de Champions League. La asta mă refeream. Perfect s-au așezat lucrurile. Putem să jucăm finala (n.r. în Conference League), care e treaba? Fac echipă tare acum”.

