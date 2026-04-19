Cornel Dinu îl face praf pe Gică Hagi: „Nu e pregătit să fie selecționerul României”

Cornel Dinu a lansat un atac la adresa viitorului selecţioner, Gică Hagi. Procurorul pune la îndoială capacitatea "Regelui" de a fi selecţioner în acest moment, mai ales că jucătorii pe care îi are la dispoziţie nu au o calitate deosebită.
Marian Popovici
19.04.2026 | 13:25
Gică Hagi urmează să fie prezentat ca noul selecţioner al echipei naţionale în cursul zilei de luni, 20 aprilie. „Regele” revine după 25 de ani pe banca primei reprezentative şi are ca prim obiectiv calificarea echipei la Euro 2028, după ce „tricolorii” au ratat şansa de a se califica la Campionatul Mondial din America.

Cornel Dinu nu are încredere în Gică Hagi selecţioner: „Am rezerve în ceea ce priveşte capacitatea lui actuală”

Cornel Dinu a vorbit despre această numire, dar pune la îndoială capacitatea lui Gică Hagi de a fi selecţioner. Legendarul dinamovist a declarat la FANATIK SUPERLIGA că o parte importantă de vină pentru eşecul din barajul cu Slovenia, pentru Campionatul Mondial din 2002, îi aparţine şi „Regelui”:

E greu de spus, în primul rând am nişte rezerve în ceea ce priveşte capacitatea actuală a lui Hagi de a fi selecţioner. Am fost la meciul cu Ungaria, unde noi nu mai câştigasem de foarte mult timp. Atunci am câştigat cu 2-1, iar după meci, am avut o coincidenţă, câinele meu Nero era operat de cataractă şi pe atunci doar la Budapesta se făceau aceste intervenţii. 

Eu am plecat cu echipa, cu avionul. La întoarcere, mi-am permis să îi spun lui Gică Hagi, pe care l-am avut ca jucător, l-am văzut la Real Madrid, am fost la el acasă, l-am rugat să nu mai schimbe echipa în vederea barajului cu Slovenia că echipa era deja formată. Din păcate lucrurile nu au stat aşa. Am fost şi eu la Ljubljana şi trei posturi au fost schimbate. Când schimbi trei jucători se creează o perioadă critică şi lucrurile ar putea să nu se încline în favoarea ta”, a spus Dinu la FANATIK SUPERLIGA.

Misiune grea pentru Gică Hagi: „Naţionala pleacă din postura de outsider”

„Procurorul” are dubii că Gheorghe Hagi va reuşi să îşi îndeplinească obiectivele, mai ales că jucătorii naţionalei României nu sunt atât de valoroşi. Într-o ultimă discuţie cu Mircea Lucescu, Cornel Dinu a dezvăluit că fostul selecţioner era decepţionat de calitatea jucătorilor din lotul naţionalei:

Nu ştiu dacă Gică are actualmente capacitatea de a fi selecţioner. El a fost antrenor câţiva ani la Viitorul, actualmente Farul… Dar în continuare am nişte rezerve în ceea ce priveşte postura sa de selecţioner, mai ales că naţionala pleacă din postura de outsider în calificările pentru viitorul Campionat European şi Campionat Mondial.

Într-o ultimă discuţie pe care am avut-o cu Mircea Lucescu, mi-a spus că acesta este decepţionat de calitatea jucătorilor români. La experienţa pe care a avut-o Mircea Lucescu era îndreptăţit să facă o asemenea apreciere. Şi practic e greu de spus dacă va reuşi să schimbe cineva forţa echipei naţionale cu jucătorii de care dispun la ora actuală din ţară şi străinătate. Turcia ne-a depăşit la pas, deşi nu a prins o zi glorioasă”, a declarat Cornel Dinu.

  • 2001 a fost anul în care Gică Hagi a fost selecţioner pentru prima dată
  • 61 de ani are Gheorghe Hagi

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
