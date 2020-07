Cornel Dinu îl ridică în slăvi pe Gică Hagi după Voluntari – Viitorul 0-0: ”Un act de nobleţe”

Fostul mare internațional Cornel Dinu îl ridică în slăvi pe Gică Hagi după meciul FC Voluntari – FC Viitorul 0-0, din etapa a opta a play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Legendarul jucător al lui Dinamo laudă proiectul realizat de ”Rege” la Viitorul, acolo unde a creat o academie care produce fotbaliști de calitate pe bandă rulantă.

În opinia lui Cornel Dinu, patronul și antrenorul celor de la FC Viitorul trebuie lăudat pentru faptul că încearcă să dea ceva înapoi fotbalului și acestei țări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, lăudat de Cornel Dinu după Voluntari – Viitorul 0-0

”E cam singurul din generaţia asta a săritului anilor 80, în care Gică ce i-a dat fotbalul, încearcă să dea înapoi fotbalului. Un act de nobleţe, de profesionalism şi de a sfinţi locul care te-a făcut cunoscut în lume”, a declarat Cornel Dinu despre Gică Hagi după Voluntari – Viitorul 0-0.

În ciuda faptului că în duelul de pe stadionul ”Anghel Iordănescu” nu s-a marcat vreun gol, Cornel Dinu a rămas impresionat de tacticile celor doi antrenori, Gică Hagi și Mihai Teja, și de calitatea fotbaliștilor.

ADVERTISEMENT

”Aceşti jucători au şcoala fotbalistică la zi în ceea ce înseamnă execuţii. Azi au dominat Volunatriul puteau să câştige. Două echipe care trebuie apreciate pentru că au oameni care sfinţesc fotbalul”, a mai spus Dinu la Telekom Sport.

FC Voluntari a terminat la egalitate cu FC Viitorul, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a opta a play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1 și a rămas neînvinsă în acest minicampionat. La rândul său, echipa lui Gică Hagi și-a păstra poziția de lider.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, și-a lăudat jucătorii pentru prestația din meciul cu FC Voluntari: ”Un meci greu, echilibrat. Am jucat bine, mai ales în repriza a doua. Am dominat, dar din păcate nu am luat trei puncte”.

Gheorghe Hagi a obţinut victoria cu numărul 100 ca antrenor în Casa Pariurilor Liga 1 după succesul obţinut cu 1-0 în faţa celor de la Dinamo. “Regele” este de departe cel mai longeviv antrenor din Casa Pariurilor Liga 1, fiind pe banca tehnică a Viitorului din septembrie 2014, adică aproape şase ani de zile.

ADVERTISEMENT