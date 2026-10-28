Sport

Cornel Dinu își vinde conacul de la Sinaia! Suma uriașă pe care o cere

Flaviu Popa
28.10.2026 | 12:45
Cornel Dinu isi vinde conacul de la Sinaia Suma uriasa pe care o cere
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Cornel Dinu își vinde conacul din Sinaia
Cornel Dinu încearcă să vândă conacul din Sinaia pe care-l deține și cere o mică avere pentru o vila cu 6 camere și 7 băi. Fostul fotbalist și antrenor a publicat deja anunțul de vânzare.
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Ajuns la 78 de ani, Cornel Dinu a decis să-și scoată la vânzare un conac impresionant pe care-l are în Sinaia. Fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo vrea să obțină 585.000 de euro pentru această vilă. Decizia este importantă pentru Dinu, în condițiile în care proprietatea are o valoare sentimentală importantă.

„Casa Natalia” se vinde cu 585.000 de euro, dacă vor exista cumpărători

Imobilul, ajuns pensiune și botezat „Casa Natalia”, după nepoata lui Cornel Dinu, poate să ajungă în posesia cui scoate din buzunar 585.000 de euro. Conform Prosport, Cornel Dinu, care are probleme de sănătate în ultima perioadă, a cumpărat proprietatea respectivă cu 20 de dolari pe metru pătrat, așadar puțin sub 50.000 de dolari.

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Acum, poate să facă de 10 ori această sumă. Construcția scoasă la vânzare de Cornel Dinu are șase camere, fiecare cu baie proprie, un living spațios cu șemineu și o bucătărie complet utilată. Mai mult, vila are o terasă generoasă.

„Conacul din Sinaia iese în evidență prin finisajele de calitate care au fost folosite. Vila are parchez din lemn masiv, tâmplărie din lemn cu geam termopan, mobilier din lemn masiv, beneficiază de toate utilitățile și de centrală termică proprie”, se arată pe anunțul de vânzare de pe imobiliare.ro.

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Cornel Dinu își scoate la vânzare conacul din Sinaia, care are o valoare sentimentală pentru el

Conacul este situat la intrarea în Sinaia, pe Calea Moroieni, la doar 300 metri de DN1 și beneficiază de acces rapid către centrul stațiunii și principalele atracții turistice ale zonei.

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Poziționarea excelentă oferă liniște, aer curat și priveliști către Munții Bucegi, fiind ideală atât pentru locuire, cât și pentru activități turistice”, se arată în anunțul publicat pe platforma menționată mai sus”, se mai arată în anunțul de vânzare.

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Cornel Dinu nu mai este activ în spațiul public de ceva vreme, mărturisind în rarele sale intervenții că are probleme de sănătate. Cu toate acestea, „Procurorul” rămâne alături de Dinamo și speră să vadă echipa pregătită de Nuno Campos campioană încă din acest an.

Vila Natalia scoasă la vânzare

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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