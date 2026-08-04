Cornel Dinu l-a „mitraliat” pe fostul său apropiat de la Dinamo: „O canalie!”. Ce l-a înfuriat la culme pe „Procuror”

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Cornel Dinu a împlinit vârsta de 78 de ani pe data de 2 august. Chiar dacă a ajuns la o vârstă onorabilă, „Procurorul” nu poate trece însă peste greșelile făcute de apropiații săi față de el. Un astfel de exemplu este cel al lui Cornel Țălnar, chiar finul său, cu care s-a aflat într-un amplu proces. Cum l-a caracterizat în direct.

Cornel Dinu l-a făcut praf pe Cornel Țălnar

, Cornel Dinu este o prezență tot mai discretă în mass-media. Fostul mare dinamovist mărturisea pe 7 aprilie, în exclusivitate la FANATIK Dinamo, că , însă chiar și așa, supărările din trecut încă îl „bântuie”. El a mărturisit recent că încă nu poate trece peste conflictul avut cu finul Cornel Țălnar, cu care a avut un litigiu privind un apartament din București. Pe lângă pierderea locuinței, legenda dinamovistă susține că nevoit să suporte și rețineri din pensie pentru cheltuielile stabilite de instanță.

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„Sunt în casă cu bătrânețile, cu necazurile, cum să fiu. Din păcate vin când nu mai e nevoie de ele, nu poți să mai reziști la ele. Omului căruia i-am făcut cel mai mare bine din viață… nu am crezut că Țălnar, care este finul meu, i-am botezat și copilul… În 2023, după 20 și ceva de ani, m-a dat în judecată pe un apartament.

Cum era legea atunci, luai cheile. Nu am apucat să fac actele, a câștigat apartamentul în instanță, l-a vândut cu 140.000 și acum îmi reține și banii din pensie. O canalie! Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen, dar astea sunt, te lovești la bătrânețe de astfel de chestii. Îmi reține din pensie cheltuieli de judecată și altele. Ăștia nu sunt oameni, sunt bestii, nici măcar animale. Animalele au suflet”, a spus Cornel Dinu, pentru

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De ce întârzie construcția noului stadion Dinamo, de fapt. Cornel Dinu a spus adevăratele motive

Demolarea stadionului „Ștefan cel Mare” a început în ianuarie 2026, însă lucrările pentru noua arenă au încetinit în ultima perioadă. Cornel Dinu a dat cărțile pe față despre adevăratele probleme care îngreunează procesul realizării noii case a „câinilor”. După ce a amintit de îmbunătățirile pe care le-a adus fostului stadion în anii ’90, „Procurorul” a spus că problemele cu canalizarea, suprafața destinată gazonului și condițiile geotehnice ale terenului sunt adevărate obstacole chiar și acum. „Din păcate, nu se recunoaște că sunt niște probleme deosebite din acest punct de vedere.

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Este și o linie energetică ce traversează stadionul, deci sunt niște lucrări prealabile care trebuie făcute. De asta avizul de construcție a fost aproape zi de zi amânat. Am fost pus în situația de a încerca să repar stadionul la sfârșitul anilor ’90. Este un aviz amânat fiindcă sunt probleme de istoric, de suprafața pământului, de apa freatică care este foarte apropiată în zona respectivă”, a spus Cornel Dinu, conform sursei citate.

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Arena pe care Dinamo o va avea în viitorul apropiat va beneficia de 26.000 de locuri, propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri, spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori, spații pentru spectatorii cu dizabilități precum și multe alte facilități moderne.