Cornel Dinu, lăsat lunar fără 3.500 de lei din pensie din cauza finului său, Cornel Țălnar. Culise neștiute ale scandalului dintre marile glorii ale lui Dinamo

ADVERTISEMENT

, când erau coechipieri la Dinamo, din cauza unui conflict imobiliar. Dinu l-a acuzat pe finul său că l-a scos afară din apartamentul pe care i-l achitase în urmă cu trei decenii și că l-a pus să plătească și cheltuieli uriașe de judecată, care I se opresc din pensie. ”O canalie! Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen”, a declarat Cornel Dinu pentru sport.ro. FANATIK a mers pe firul poveștii și a aflat detalii extrem explozive din acest scandal neașteptat.

Cornel Dinu plătește 3.500 de lei din pensie pentru că a pierdut războiul în instanță cu Țălnar

În vârstă de 78 de ani, Cornel Dinu a ajuns să achite o sumă uriașă din pensie pentru a-și plăti datoriile față de propriul fin, Cornel Țălnar (69 de ani). Potrivit unor informații FANATIK, suma ajunge la aproximativ 3.500 de lei pe lună, bani care provin din procesele războiul în instanță pe care cei doi l-au purtat începând cu anul 2018. Prima lună în care Cornel Dinu ar fi încasat cu 3.500 de lei mai puțin ar fi fost iulie.

ADVERTISEMENT

Apartamentul care a dus la ruptura neașteptată dintre fostele glorii ale clubului Dinamo se află la etajul 5 al unui bloc de pe Calea Moșilor, București. Imobilul are trei camere și o suprafață utilă de 66,43 mp. A fost locul unde Cornel Țălnar a locuit, în tinerețe, cu soția lui. S-au mutat aici în 1982, cu chirie la stat, iar după Revoluție au cumpărat apartamentul. În 1992, Țălnar a părăsit Capitala, alături de soție și copii, plecând la Alba Iulia, unde prinsese un post de antrenor.

Cornel Țălnar, în instanță despre Dinu: ”Ne-a legat o prietenie de 14 ani, atât afectiv, emoțional cât și profesional. A fost un mare jucător”

”De pârâtul Dinu Corneliu-Constantin și soția dumnealui, Dinu Silvia, decedată în prezent, ne-a legat o veche prietenie de peste 14 ani, atât din punct de vedere afectiv, emoțional, cât și profesional, fiind un mare jucător de fotbal la Clubul Dinamo București, ulterior antrenor, comentator sportiv și președinte de club de fotbal.

ADVERTISEMENT

Nașii noștri au aflat că vom părăsi apartamentul și au insistat să nu îl dăm spre închiriere unor terțe persoane (nu se punea problema banilor) și să îl lăsăm pe socrul pârâtului Dinu Corneliu Constantin să locuiască temporar în imobilul, să îl întrețină și să plătească cheltuielile necesare și utile, urmând ca ulterior acestei perioade, imobilul să revină în folosința noastră”, a declarat Țălnar instanței, mulți ani mai târziu.

ADVERTISEMENT

”Am rămas neputincioși în fața unei situații inexplicabile”

Fosta extremă dreapta a lui Dinamo susține că după moartea socrului, să părăsească imobilul și chiar a adus în casă alte persoane fără acordul proprietarului de drept. El le-a mai spus judecătorilor că a avut mai multe tentative de a încerca eliberarea apartamentului pe cale amiabilă, ”fiind complet jenați și umiliți de situația creată”.

ADVERTISEMENT

”Pierderea posesiei bunului imobil şi care ne aparţine, a afectat întreaga noastră familie şi ne-a lăsat vulnerabili și neputincioşi în fața unei situații inexplicabile şi imposibile prin prisma bunului simț și al onoarei și care sunt atribute esenţiale ale unui om normal şi care are caracter principii demne şi solide de viață”, mai scria Cornel Țălnar în cererea adresată instanței.

Povestea apartamentului din Moșilor, în varianta lui Cornel Dinu: ”În 1992, i-am dat 8.000 de dolari, el mi-a lăsat cheile și a plecat la Alba Iulia”

Doar că povestea lui Țălnar nu se prea potrivește cu cea a lui Dinu. Acesta spune că în 1992 i-a achitat fostului său coleg o sumă importantă de bani pentru acea vreme, cu care a achitat apartamentul din Moșilor. Pentru că avea mare încredere în finul său, cei doi nu au mai făcut acte ci Țălnar i-ar fi predat pur și simplu cheile casei și actele de proprietate în schimbul a 8.000 de dolari, în numerar.

ADVERTISEMENT

”În anul 1992, între subsemnatul Dinu Corneliu-Constantin, pe de o parte şi reclamantul Țălnar Cornel şi soţia acestuia, Țălnar Georgeta, în prezent decedată, pe de altă parte, a intervenit un acord ferm de voință privind vânzarea – cumpărarea imobilului apartament situat în Bucureşti, sectorul 2, Calea Moşilor nr. (…), prin predarea cheilor, a actelor autentice de proprietate precum şi a posesiei asupra imobilului către subsemnatul corelativ cu plata prețului în cuanțum de 8.000 $, în numerar, către vânzători.

De la momentul realizării acordului de voință dintre noi, părțile contractante, prin predarea cheilor, a actelor autentice, a posesiei imobilului, precum şi după plata preţului convenit, subsemnatul am locuit împreună cu familia în imobil, fără a fi tulburat de către reclamanţi sau de către terţe persoane, manifestându-ne astfel în mod public ca proprietari ai imobilului,

În luna martie 2018, subsemnatul am primit o notificare din partea reclamanţilor prin care aceştia îmi solicitau să eliberez imobilul în speţă sub pretextul că acesta este proprietatea acestora, fapt contrar adevărului.

Dinu spune că Țălnar ar fi recunoscut în instanță că a primit banii

Întrucât subsemnatul nu am dat curs solicitării de eliberare a imobilului, reclamanții au solicitat instanţei să dispună evacuarea subsemnatului pe cale procedurii speciale, în Dosarul nr. (…) soluționat defintiv prin respingerea cererii reclamanților ca neînterneiată.

În cadrul Dosarului nr. (…), reclamantul Țălnar Cornel recunoaşte prin intermediul interogatoriului ce i-a fost administrat că a primit din partea familiei Dinu sume de bani în anul 1992 pe care nu le-a restituit niciodată, cum de altfel s-a reţinut prin Încheierea de ședință de la termenul din 19.03.2019 din Dosarul nr. (…), fila nr. 2 (anexată prezentei). Totodată, un alt argument care vine să sprijine cele afirmate de către subsemnatul este faptul că reclamanţii, deşi se pretind a fi proprietarii imobilului în cauză, l-au declarat fiscal la data de 16.01.2012, urmând ca în anul 2017 să își intabuleze dreptul de proprietate în Cartea Funciară (…)”, a fost răspunsul în instanță al lui Cornel Dinu.

Scandalul dintre gloriile lui Dinamo a început după moartea soției lui Țălnar și deschiderea succesiunii

Interesul familiei Țălnar pentru apartamentul din București nu a crescut întâmplător în anul 2018. În mai 2017, Georgeta Țălnar, soția sportivului, a pierdut lupta cu o boală gravă și necruțătoare și s-a stins din viață. Câteva luni mai târziu a moștenitorii (Cornel, Alexandra și Anamaria Țălnar) au deschis succesiunea unde era trecut în acte și imobilul de pe Calea Moșilor. În același an a fost intabulat dreptul de proprietate, iar în ianuarie 2018 l-au notificat pe Cornel Dinu să părăsească apartamentul. De altfel, acesta susține că Țălnar a vândut ulterior imobilul pentru 140.000 de euro.

După anul 2018 au urmat o avalanșă de procese între cei doi foști buni prieteni, unele dintre ele continuând și în ziua de azi. Țălnar a inițiat o executare silită care a fost respinsă de instanță, după care Dinu a continuat cu un proces în care cerea instenței să-i recunoască dreptul de proprietate asupra apartamentului din Calea Moșilor, care i-a fost respinsă definitiv în 2023, la Înalta Curte de Casație și Justiție. În 2019, Țălnar a ieșit și el la atac cu o acțiune de revendicare imobiliară, terminată în coadă de pește, în iunie 2026. Atunci, instanța a constatat că cererea a rămas fără obiect, dar chiar și așa l-a obligat pe Cornel Dinu să achite cheltuieli de judecată în valoare de 15.190 de lei (în faza de fond) și 3.000 de lei (în apel).

În 2023, Cornel Țălnar a cerut evacuarea lui Cornel Dinu din imobil, pe care a și obținut-o rapid. În martie 2024, judecătorii îi dădeau lui Cornel Dinu 5 zile la dispoziție să părăsească apartamentul și să plătească onorariul de avocat în valoare de 4.000 de lei.

Cornel Dinu are de achitat zeci de mii de euro după ce a fost scos din imobil

Alte două litigii au fost câștigat de Cornel Țălnar și cele două fiice în martie 2026. Prima se referă la pretenții pentru lipsa de folosință, în urma căruia Dinu a fost obligat să-i achite finului său 11.421,28 euro (pentru perioada 14 iulie 2019 – 4 septembrie 2022), respectiv 7.529,49 euro (5 septembrie 2022 – 21 iunie 2024). În plus, fostul șef de la Dinamo trebuie să mai plătească cheltuieli de judecată în valoare de 22.871 lei. Hotărârea nu este definitivă și a fost deja atacată la Tribunalul București.

În celălalt litigiu, Cornel Dinu a fost obligat să plătească 19.987 lei pentru întreținerea neachitată în perioada iunie 2021 – decembrie 2023, plus dobânzi legale și cheltuieli de judecată de 6.484 lei. În perioada menționată, apartamentul a fost ocupat de două persoane pe baza unui contract de comodat (cu titlu gratuit) încheiat cu Cornel Dinu. Decizia a rămas definitivă prin neatacare cu recurs în termenul legal.

Dinu: ”Îmi rețin banii din pensie. Ăștia nu sunt oameni”

”Omul căruia i-am făcut cel mai mare bine din viață… Nu am crezut că Țălnar, care este finul meu, i-am botezat și copilul… În 2023, după 20 și ceva de ani, m-a dat în judecată pe un apartament.

Cum era legea atunci, luai cheile. Nu am apucat să fac actele, a câștigat apartamentul în instanță, l-a vândut cu 140.000 și acum îmi reține și banii din pensie.

O canalie! Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen, dar astea sunt, te lovești la bătrânețe de astfel de chestii. Îmi reține din pensie cheltuieli de judecată și altele. Ăștia nu sunt oameni, sunt bestii, nici măcar animale. Animalele au suflet”, a declarat Cornel Dinu la Sport.ro.

28.862 euro este suma pe care Cornel Dinu trebuie s-o achite în urma litigiilor pierdute (hotărâri definitive sau nedefinitive)

este suma pe care Cornel Dinu trebuie s-o achite în urma litigiilor pierdute (hotărâri definitive sau nedefinitive) 3.500 de lei pe lună i se oprește lui Cornel Dinu din pensie

pe lună i se oprește lui Cornel Dinu din pensie 140.000 de euro a încasat Cornel Țălnar pentru apartamentul din Calea Moșilor

FANATIK a încercat să-l contacteze pe Cornel Țălnar pentru un punct de vedere, însă acesta nu a răspuns la mesajele noastre.