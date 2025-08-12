Cornel Dinu, mărturii cutremurătoare. „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate”. Exclusiv

Fostul mare dinamovist nu se simte tocmai bine, problemele sale de sănătate spunându-și cuvântul. „Procurorul” a dezvăluit cu ce se confruntă în prezent.

Probleme grave pentru Cornel Dinu. Mărturiile fostului mare dinamovist în direct

a ajuns la o vârstă respectabilă, și chiar dacă beneficiază de cele mai bune tratamente, starea sa nu este cea mai bună în prezent.

Mai exact, Cornel Dinu a dezvăluit că are mai bine de un an de când nu și-a mai părăsit domiciliul, cu excepția vizitelor de la spital. El se confruntă cu o depresie serioasă, dar și cu probleme de somn.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am.



Face foarte bine (n.r. – ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră.

A fost Mircea Lucescu zilele trecute pe la mine în vizită să mă vadă, să mă invite chiar să mergem la un meci Rapid cu Botoșani. Dar prefer să stau cu câinii mei. A fost la câteva zile după ziua mea!”, a spus Cornel Dinu la emisiunea „Fanatik Dinamo”.

Cristi Borcea, afectat de starea lui Cornel Dinu

Cornel Dinu rămâne una dintre cele mai importante persoane din viața lui Cristi Borcea. Cei doi au colaborat aproape două decenii împreună la Dinamo, echipa care a cunoscut multe satisfacții sub comanda acestora. Fostul finanțator i-a transmis un mesaj „Procurorului” chiar de ziua lui.

„Îi doresc multă sănătate și este o mare durere de-a mea că nu pot să-l mai scot din casă. Stă mai mult în casă și asta mă doare foarte mult. După decesul soției a căzut într-o semi-depresie”, spunea Cristi Borcea de ziua lui Cornel Dinu, pentru