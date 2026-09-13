Sport

Cornel Dinu, mărturisire apăsătoare la 78 de ani: „La vârsta mea, nu mai poți să fii bine”. Ce spune despre problemele de sănătate pe care le are

Cornel Dinu a ajuns la 78 de ani și a vorbit deschis despre situația sa medicală. Fostul fundaș al lui Dinamo are tot mai puține apariții în spațiul public și preferă să se concentreze pe alte lucruri
Flaviu Popa
13.09.2026 | 15:12
Cornel Dinu marturisire apasatoare la 78 de ani La varsta mea nu mai poti sa fii bine Ce spune despre problemele de sanatate pe care le are
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Cornel Dinu.Cornel Dinu, despre problemele de sănătate
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Cornel Dinu nu trece prin cele mai bune momente ale vieții, când vine vorba de sănătate. Legenda lui Dinamo a mărturisit că a ajuns la o vârstă la care „nu mai poate să fie bine”. „Procurorul” a avut tot mai puține intervenții apariții în ultimii ani, având mai multe afecțiuni cardiace, dar și depresie.

Cornel Dinu a vorbit despre problemele sale medicale la 78 de ani: „Să sperăm că vin zile mai bune”

A acordat, totuși, un interviu exclusiv Prima Sport, în care a vorbit pe larg despre problemele sale dar și despre Dinamo, marea iubire a vieții. „La vârsta mea, nu mai poţi să fii bine, nici sănătos, mai ales la necazurile pe care le-am avut eu. Dar să sperăm că zilele care vin vor fi mai bune”, a explicat Cornel Dinu pentru Prima Sport.

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Cariera lui Cornel Dinu se identifică cu istoria clubului Dinamo. Fostul fundaș a evoluat doar pentru Dinamo în perioada 1966 – 1983, bifând 453 de apariții în Liga 1. După ce a agățat ghetele în cui, Cornel Dinu a antrenat-o pe Dinamo în patru mandate, dar le-a condus de pe bancă și pe CS Târgovişte, ASA Tg. Mureş, Oţelul, „U” Cluj, Olt Scorniceşti. A fost, de asemenea, selecționerul României.

Chiar dacă nu mai vorbește des cu presa și preferă să rămână o prezență discretă, Cornel Dinu urmărește în continuare meciurile din Superliga. Anunță, poate surprinzător pentru unii, că Dinamo se va bate la titlu cu Universitatea Craiova și Rapid București, fără a o include pe lista pretendentelor pe FCSB.

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„Procurorul” nu o vede pe FCSB pe lista contracandidatelor la titlu, alături de Dinamo, Rapid sau Craiova

Practic, Dinamo în aceste prime etape a trecut de principalele contra-candidate la titlu chiar dacă antrenorul Campos anunţă că îl interesează strategic să câştige meci de meci. Tocmai acest lucru dezvăluie că poţi deveni un candidat la câştigarea titlului. Câştigând meci de meci este singura reţetă învingătoare pentru orice echipă.

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Dar, mai cred că au şanse reale şi pentru că au reuşit să-şi aducă un lot echilibrat, cu jucători care pot prelua oricând rolul titularilor şi, mai mult decât atât, au reuşit creşterea unor jucători tineri, ceea ce înseamnă randament. Principala contra-candidată la titlu rămâne Craiova, dar cred că şi Rapidul, cu ceea ce înseamnă Daniel Pancu, sunt echipele care se vor lupta cu Dinamo.

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Întotdeauna am fost un susţinător al acestei echipe cu care întreaga mea carieră s-a confundat şi, chiar dacă au mai fost şi critici, ele au fost doar din dorinţa de a readuce o valoare şi o prestanţă de echipă învingătoare şi fruntaşă„, a mai declarat Cornel Dinu pentru sursa citată. Dinamo este lider în Superliga cu 20 puncte, urmată de Rapid (18 pct) și Petrolul (15 pct).

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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