Cornel Dinu, mesaj pentru familia lui Constantin Anghelache: „Inima i-a cedat. Din păcate, se strâng tot felul de tensiuni”

Printr-o intervenție telefonică la , Cornel Dinu și-a spus părerea despre . „Derby-ul etern” va avea loc duminică, pe 20 octombrie. Înainte, a ținut să transmită un mesaj pentru familia lui Constantin Anghelache care s-a stins din viață azi-noapte.

Cornel Dinu a transmis condoleanțe familiei lui Anghelache

Înainte de a începe discuția despre Dinamo – FCSB, Cornel Dinu a ținut să vorbească puțin despre Constantin Anghelace. Fostul șef din „Ștefan cel Mare” și editorialistul FANATIK s-au cunoscut acum multă vreme, iar Dinu a avut doar cuvinte de laudă asupra lui.

„Mai înainte, însă, aș vrea să transmit și eu familiei lui Constantin Anghelache, pe care l-am cunoscut în 1981 când era secretar 3 de Ambasadă la Londra și răspundea de problemele de informare ale statului român cu ce se mai întâmplă pe la Londra, ca să nu vorbesc altfel. Și am avut o impresie deosebită de atunci”, a spus Cornel Dinu.

Anghelache a condus Dinamo în perioada ei de glorie

„Era un cunoscător al fotbalului, avea relații și nu întâmplător a condus Dinamo în celebra luptă cu Steaua din anii ’86 până prin ’89. Într-un moment în care și una și cealaltă echipă făceau și lucruri necurate, dar ajunseseră cam la 100 de meciuri fără înfrângere.

Se pare că în perioada respectivă, Steaua era puțin mai puternică decât Dinamo antrenată de Mircea Lucescu. Se explică și rezultatele. Probabil că inima i-a cedat, el a fost un om cu o rezistență deosebită. L-am văzut în ultimul timp, din păcate se strâng tot felul de tensiuni și probabil că inima a cedat în noaptea aceasta.

El a fost conducător și într-o perioadă mai puțin glorioasă, în perioada Negoiță, dar cu care se pare că erau chiar rude. Dar lucrurile erau mai grele atunci. Eu mă aveam în relații cu el, mai vorbeam din când în când, dar este într-adevăr… Mie mi s-a părut ultima dată, acum un an jumate, când am vorbit cu el că era în deplinătatea forțelor. Dar nu știi niciodată când inima îți joacă feste. Am trecut și eu pe lângă asta în ultimele săptămâni”, a declarat Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA, show live în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe .

Constantin Anghelache a murit

Din informațiile FANATIK, . Fostul conducător al lui Dinamo s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. A colaborat cu Mircea Lucescu în perioada 1985-1990 și au devenit și prieteni.

Constantin Anghelache a mai fost președinte încă o dată la Dinamo. În 2013, Anghelache a fost conducător pe vremea lui Ionuț Negoiță. În 2015 a plecat din „Ștefan cel Mare” și nu s-a mai întors niciodată. Nu a mai avut vreun rol la o echipă de fotbal.

„Odihnă veșnică, Constantin Anghelache! Clubul Dinamo 1948 București regretă dispariția fostului președinte Constantin Anghelache, la vârsta de 78 de ani și transmite condoleanțe familiei acestuia”, au spus cei de la FC Dinamo pe pagina lor de .

DOLIU LA DINAMO înaintea DERBY-ULUI cu FCSB | A MURIT CONSTANTIN ANGHELACHE