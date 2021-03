Cornel Dinu: „Ne-a ajutat și destinul, prin Mihăilă, meritam victoria, chiar dacă pe final Chiricheș și-a reconfirmat ezitările la golurile Macedoniei” Exclusiv

Cornel Dinu a făcut o scurtă analiză, în exclusivitate pentru FANATIK, a meciului-thriller de pe Arena Națională, în care ne-a ajutat, spune „Mister”, și destinul, prin intrarea lui Valentin Mihăilă și apoi Ianis Hagi, care ne-a salvat de greșelile de marcaj ale lui Vlad Chiricheș la ambele goluri ale Macedoniei.

România a câștigat cu 3-2 un meci pe care, la fel de bine, îl putea pierde cu 3-7 sau și-l putea adjudeca cu 7-2. Au fost ocazii rarisime la ambele porți, compartimentele ofensive și-au făcut bine treaba peste niște defensive jenante de ambele părți.

Am avut 2-0, am „reușit” să fim egalați în două minute, ne-am recăpătat suflul după alte două minute, am luat cele 3 puncte și cel puțin un extraveral să ne potolim cordul chinuit, dar cu apărarea asta și cu o linie mediană care nu poate ține mingea, duminică Germania ne calcă-n „șenile” și ne scoate calificarea din cap.

Cornel Dinu: „Ne-a ajutat și destinul, prin Mihăilă, meritam victoria, chiar dacă pe final Chiricheș și-a reconfirmat ezitările de marcaj la ambele goluri ale Macedoniei”

Cornel Dinu pare că răsuflă greu la o jumătate de oră după meci. „Stai să ascult ce zice Rădoi, ca să văd dacă nu cumva este o diferență între ce spune și realitatea pe care am văzut-o eu”…

Mirel Rădoi zice, la TV, cu masca pe figură, cum a gândit tactica, iar Cornel Dinu își ordonează impresiile, concluziile și face analiza meciului „cardiac” cu Macedonia de Nord, fostă republică a marii Iugoslavia Mare… și fotbalistic vorbind.

Cornel Dinu: „A fost nevoie de inspirația lui Ianis Hagi ca să ne aducă victoria”

„Procuroru’” consideră că schimbările făcute de Mirel Rădoi au fost între extremele inspirației, Ianis Hagi și ale polului opus, Alexandru Maxim, cu Eric Bilcfavi undeva la mijloc.

„Era să cred că Vlad Chiricheș a făcut cel mai bun meci la echipa națională, și prin pasa pe care a dat-o pentru golul lui Tănase, din păcate și-a reconfirmat ezitările și expectativele din defensivă, târziu în marcaj la ambele goluri primite” ADVERTISEMENT „Remarc încă o dată tehnicitatea și mobilitatea în plus pe care le-am avut de la mijloc în față, cu excepția schimbărilor… eu cred că ce este bun nu trebuie schimbat… Eric Bicfalvi și în special Alexandru Maxim sunt jucători care, într-un fel i-au invitat în ultimele zece minute pe macedoneni să vină peste noi și să ne egaleze, n-au intrat deloc bine în meci… Nu și Ianis Hagi…” „A fost nevoie de inspirația lui Ianis Hagi ca să ne aducă victoria, pe care, per total, pentru această gândire de a aduce în teren o echipă mobilă, cu forță de pătrundere pe benzile terenului, o merita Mirel Rădoi pentru prima dată într-un joc oficial”

Cornel Dinu a subliniat continuitatea formulei de echipă a lui Mirel Rădoi, „de la ceea ce s-a confirmat în urmă cu doi ani la Campionatul European de tineret și ce a aruncat acum în luptă”

„Mister” a făcut din nou referire, la fel ca și după meciul România U21 – Olanda U21 1-1 de la turneul final al Campionatului European U21 2021, la nedreptatea interpretării valorii jucătorilor noștri și a subliniat continuitatea formulei de echipă a lui Mirel Rădoi de la ceea ce s-a confirmat în urmă cu doi ani la Campionatul European de tineret și ce a aruncat acum în luptă.

„Constat din nou că reclama de care se bucură spațiul fostei Iugoslavii a fost favorabilă macedonenilor și nu realitatea din joc. Pentru că eu cred că, din echipa noastră, Ovidiu Popescu, care a făcut un joc bun, în special prin ceea ce înseamnă determinare și forță de joc, s-a descurcat bine chiar dacă nu este de acolo, apoi și Nicușor Bancu într-o oarecare măsură, dar în special Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Florin Tănase, Valentin Mihăilă au fost jucători superiori celor pe care i-a avut de la mijloc în față naționala Macedoniei” „În continuare, ca și ieri, în meciul tineretului U21 împotriva Olandei, constat că este o nedreptate de interpretare a valorii jucătorilor, ai noștri fiind, cum am spus, superiori celor pe care i-a avut Macedonia de la mijloc în față” „Din păcate puteam să avem și 3-0, pe motiv de penalty fără nicio discuție la Florin Tănase în finalul primei reprize, dar e foarte important că, într-un fel, a fost o continuitate în ceea ce înseamnă formula de echipă a lui Mirel Rădoi, de la ceea ce s-a confirmat în urmă cu doi ani la Campionatul European de tineret și ce a aruncat acum în luptă, cu excepția mai puțin inspiratei formule cu Florinel Coman de la început” „Dar, repet, ne-a ajutat destinul pentru că a apărut Valentin Mihăilă, care este cel mai percutant jucător pe care îl avem la ora actuală la dispoziție, alături de Dennis Man”

Declarația zilei

„Și mai este ceva interesant… nu pot să nu remarc asta… 46 de ani după mine, un alt jucător din Târgoviște marchează la echipa națională, este vorba de Valentin Mihăilă”

Cifrele meciului

51%-49% posesie

10-5 șuturi pe poartă

3-5 șuturi pe lângă poartă

5-5 șuturi blocate

473-497 pase

387-408 pase reușite

109-135 atacuri

49-54 atacuri periculoase

3-2 cornere

21-10 faulturi

1-4 offside-uri

15-26 aruncări de la margine (out-uri)

Statistică flashscore.ro