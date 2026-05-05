Cornel Dinu, necruțător după ce a văzut schimbarea de la Dinamo: ”Rușine! O virgulă cu răhăței”

Dinamo este una dintre echipele care s-au bucurat de elogii în actualul sezon al SuperLigii pentru jocul prestat, însă nu tot ce se întâmplă în club este apreciat. Ultima mutare făcută de șefii ”câinilor” a stârnit numeroase reacții negative, iar printre cei mai vehemenți a fost Cornel Dinu.

Cornel Dinu, discurs virulent la adresa conducerii lui Dinamo

Actuala conducere din Ștefan cel Mare a luat decizia de a schimba din sezonul viitor celebra siglă a clubului cu doi câini. , iar președintele Andrei Nicolescu a vorbit despre un nou început pentru gruparea ”alb-roșie”.

Însă, schimbarea nu este pe placul multora, iar legendarul Cornel Dinu a criticat în termeni extrem de duri hotărârea. El nu a ezitat să-l pună la zid pe Nicolescu și consideră că actuala conducere nu se identifică cu Dinamo.

”Este o rușine făcută de niște venetici. Cine a făcut asta este un imbecil sau imbecili, poate sunt mai mulți. Orice club se identifică prin originea sa și originea nu trebuie schimbată indiferent care ar fi ea. Originea lui Dinamo nu este o rușine, din contră. Dar să apari cu așa ceva… e un fel de virgulă cu răhăței. Combinație de virgule cu răhăței. Gândirea lui Nicolescu.

Când vin veneticii care nu se identifică cu nimic, schimbă tot, schimbă stema. Pentru că ei nu se identifică cu nimic vor să-și facă prezent cu Dinamo. Asta e amprenta veneticilor și a impostorilor care nimeresc peste o echipă de tradiție și cu istorie”, a declarat Dinu, pentru .

De ce preferă sigla în care apar câinii roșii

”Procurorul” a explicat că această schimbare a siglei este total inoportună și consideră că logo-ul în care apar cei doi câini roșii reprezintă de fapt istoria clubului și cu ea se identifică toți marii jucători care au trecut pe la Dinamo.

”Eu am avut 39 de ani adunați la Dinamo, dar așa ceva nu are vreo legătură, e infernal. Dinamo se identifică prin câinii roșii, dacă vrei să scapi de istoria cu ‘D-ul’ slav, o faci prin ‘câinii roșii’, ăsta e trecutul de atașament teribil față de suporteri, de condițiile clubului și de soarta lui.

Iar asta reprezintă loialitatea și, dacă vrei, credința prin care câinii își respectă stăpânii, asta e emblema lui Dinamo. Trăirile jucătorilor care au scris istorie, care s-au identificat prin loialitatea câinilor față de stăpân. Stăpânul fiind chiar ‘D-ul’ istoric și câinii cei care am slujit Dinamo”, a mai spus Cornel Dinu.

Fanii, reacții dure la vederea noii sigle

Dar legendarul Cornel Dinu nu este singurul care a taxat virulent schimbarea siglei. prin mesaje extrem de dure postate pe rețelele de socializare, la scurt timp după anunțul făcut de Andrei Nicolescu.

”Îngroapă identitatea care a consacrat acest club”, ”În condițiile în care suporterii au salvat clubul fară să se gândească la pensia, medicamentele, alocațiile, salariile, economiile, etc, consider că din respect pentru toți acești minunați suporteri trebuia să ni se ceară și nouă o părere înainte să veniți cu mizeria asta. Și de ce tocmai azi? Ca să deviați lumea de la furăciunea de ieri? Rușine”, au reacționat suporterii.

”O bătaie ordinară de joc la adresa a tot ce a însemnat Dinamo! Praf”, ”Doamne ferește, este oribilă”, ”Vă rog spuneți-mi că e o glumă…”, ”O mizerie… cât vă mai bateți joc de acest club uriaș!”, ”Nu pot să cred că asta o să fie viitoarea siglă a clubului. Sunt dezamăgit” sau ”Oribilă… Măcar dacă tot vreți să o schimbați, lăsați suporterii să decidă”, sunt alte comentarii ale fanilor.