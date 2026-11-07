Cornel Dinu, necruțător după eșecul lui Dinamo în fața Argeșului!

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Liderul Superligii s-a prăbușit la Mioveni, unde a fost învins de FC Argeș în prelungiri, suferind al doilea eșec al sezonului, după cel din prima etapă contra Petrolului. Un duel dominat în mare parte de ,,câini”, presărat cu mari ratări, printre care bara lui Karamoko, s-a transformat într-un coșmar din cauza a două erori individuale majore.

Verdictul dur al lui Cornel Dinu: „Asta e titlul: Dinamo s-a învins singură!”

Întâi, ezitarea portarului Alaa Bellaarouch pe o ieșire la corner, , care s-a complicat în poziție de ultim apărător și i-a permis lui Mendy să fure mingea și să aducă victoria argeșenilor în minutele de prelungire ale partidei din ultima etapă a turului sezonului regulat.

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Analiza eșecului a fost făcută în stilul caracteristic de Cornel Dinu. Legendarul om de fotbal consideră din cauza lipsei de inspirație la finalizare, dar mai ales din cauza unor erori defensive nepermise pentru un club care își propune obiective uriașe în acest sezon. „Dinamo a părut mai puțin inspirată în ceea ce dovedise până acum. Cred că nu a mai avut claritatea în finalizare pe niște combinații jucate în spatele liniei adverse. Au făcut două gafe și așa se pierd marile parcursuri. Ăsta e și titlul: Dinamo s-a învins singură!”, a subliniat legenda dinamovistă, conform

Atac frontal la Nikita Stoinov: „A ales o manieră sinucigașă!”

Dinu nu l-a menajat deloc pe tânărul apărător Nikita Stoinov, considerând că lipsa sa de experiență și aroganța tehnică în momente de presiune au dus direct la deznodământul fatal din prelungirile meciului. Fostul internațional îl identifică pe Stoinov drept principalul punct vulnerabil din linia defensivă a alb-roșilor. De asemenea, Cornel Dinu a criticat vehement calitatea fundașului de 21 de ani în duelurile unu la unu și a menționat că prin întârzierea de la faza respectivă l-a invitat pe Mendy peste el, lucru considerat de Dinu ,,sinucigaș”.

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După pauza de două săptămâni, Dinamo începe returul cu o partidă de foc împotriva uneia dintre revelațiile actualului sezon de SuperLiga. Sâmbătă, 21 noiembrie, trupa lui Campos o va întâlni pe Petrolul Ploiești, urmând ca mai apoi să joace două meciuri în deplasare la Craiova, unul în campionat și celălalt în cupă.