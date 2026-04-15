Cornel Dinu nu are milă de selecționerul care a ratat calificarea la Campionatul Mondial: „A fost un jucător limitat, nu putea decât să fie limitat ca antrenor!”

Cornel Dinu știe care este explicația pentru faptul că naționala Italiei a ratat calificarea la Campionatul Mondial pentru a treia oară consecutiv. „Squadra Azzurra” a fost învinsă după executarea loviturilor de departajare la Zenica de Bosnia în finala barajului pentru accederea la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Gennaro Gattuso, principalul vinovat pentru necalificarea Italiei la Campionatul Mondial, în viziunea lui Cornel Dinu

„Procurorul” este convins că selecționerul Gennaro Gattuso este principalul vinovat pentru această nouă decepție trăită de fotbalul italian. „Academiile din Italia, Juventus, mi se pare locul 1, sau Milan, au produs jucători într-un singur an de o valoare financiară cât toate bugetele echipelor noastre din prima divizie. Spune totul de la sine. Sigur că ei nu mai au jucători la ceea ce înseamnă Squadra Azzurra.

Convingerea mea este că acolo a fost și un moment mai puțin inspirat prin aducerea lui Gattuso la echipa națională ca director tehnic. Gattuso a fost un jucător limitat și nu putea să fie decât limitat și ca antrenor. Nu a găsit valențele necesare de a scoate în relief fotbalul italian”,

De ce crede Cornel Dinu că s-a ajuns în această situație

În continuare, care este din perspectiva sa principala problemă a fotbalului italian în acest moment: „Fotbalul italian este și el intoxicat de străini, cum sunt reglementările internaționale după legea aceea Bosman, știm foarte bine. Dar fotbalul italian totuși are și jucători din care se poate alcătui o echipă națională de nivel mondial. Educarea acestor jucători la echipa națională cred că a fost deficitară sub comanda lui Gattuso.

Sunt străini și acolo (n.r. la centrele de copii și juniori de la cluburile din Italia), pentru că și acolo există circulația asta a mâinii de lucru. Nu întâmplător noi avem Coubiș de exemplu, nu vine din Italia? Este o promisiune pentru fotbalul nostru. Și mai avem jucători din punctul ăsta de vedere”.

