Sport

Cornel Dinu nu s-a ferit de cuvinte. Pe cine a recomandat pentru postul de președinte FRF: „Este omul potrivit!”

Cornel Dinu este la curent în permanență cu situația fotbalului românesc și nu s-a ascuns după ultimele rezultate ale echipei naționale. Pe cine cere în locul lui Răzvan Burleanu la FRF.
Mihai Dragomir
05.10.2026 | 18:20
Cornel Dinu nu sa ferit de cuvinte Pe cine a recomandat pentru postul de presedinte FRF Este omul potrivit
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Cornel Dinu a spus cine trebuie să preia șefia FRF. Foto: Colaj FANATIK.
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Fotbalul românesc a primit o nouă palmă după ultimele rezultate bifate de echipa națională în Liga Națiunilor sub comanda lui Gică Hagi. Toate evenimentele recente i-au lăsat un gust amar lui Cornel Dinu, care a spus cine ar trebui să preia, de fapt, șefia FRF de acum înainte.

Cornel Dinu a spus cine trebuie instalat președinte la FRF

După 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un umilitor 0-6 cu Polonia, lumea fotbalului românesc a reacționat dur la adresa celor care conduc sportul rege la noi. Cornel Dinu a spus recent că singurul om care merită, cu adevărat, să fie în fruntea FRF este nimeni altul decât Ionuț Lupescu, cel care l-a ironizat recent pe Gică Hagi. În opinia „Procurorului”, fostul internațional român posedă experiența națională și internațională necesară pentru un asemenea post.

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„Ionuț Lupescu este omul potrivit. E singurul care are experiență națională și internațională, singurul la care FIFA apelează. Nu am nicio aşteptare pentru că este un viciu total de capacitate de conducere, începând cu cei care conduc Federaţia. Sunt nişte neaveniţi, aduşi de sistemul politic şi terminând cu faptul că am senzaţia că Gică Hagi nu are calităţile necesare unui selecţioner care să poată să reaşeze o echipă competitivă în condiţiile pe care le are echipa naţională”, a declarat Cornel Dinu, conform primasport.ro. 

Cum a comentat Cornel Dinu situația lui Gică Hagi la echipa națională

Cornel Dinu a analizat pentru FANATIK confruntarea cu Polonia, cea mai recentă disputată de naționala României. Fostul mare conducător din fotbalul românesc a comentat, printre altele, și situația selecționerului Gică Hagi, despre care a fost chestionat dacă ar trebui să demisioneze. „Eu nu pronunț aşa ceva, dar de aceea am spus că ar trebui dat un extemporal fotbalistic la cei care conduc Federația Română de Fotbal, inclusiv administrativ cât și tehnic, dacă știu ce calități trebuie să aibă un selecționer și dacă ele sunt în concordanță cu ceea ce reprezintă actuala echipă tehnică a Federației, la echipa națională de fotbal.

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Că sunt lucruri total diferite între un jucător de excepție, un antrenor de club și calitățile pe care trebuie să le aibă un selecționer. Din păcate, faptul că am primit în trei jocuri 12 goluri, reușind doar trei goluri, este dramatic și este unic în istoria fotbalului românesc!”, a spus Cornel Dinu în exclusivitate pentru FANATIK.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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