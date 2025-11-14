Cornel Dinu, omul cheie în dezvoltarea lui Marius Niculae: “A fost singurul care mi-a dat încredere când alţii mă trimiteau la judo!”

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu a fost omul cheie în dezvoltarea lui Marius Niculae la Dinamo. Fostul mare jucător și antrenor al „câinilor roșii” i-a oferit încredere tânărului atacant Niculae încă de la început și timpul a arătat că nu s-a înșelat în privința sa.

Cornel Dinu, pilon principal în cariera lui Marius Niculae

Marius Niculae a fost invitatul lui Cristi Coste la o nouă ediție a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Marius Niculae a vorbit și despre cariera sa, care a început la Dinamo, iar

Deși începuse cu judo, Marius Niculae a fost tot timpul atras de fotbal. Chiar dacă mulți i-ar fi spus să rămână la artele marțiale, Cornel Dinu a fost unul dintre puținii care i-a oferit încredere, iar Marius Niculae nu a dezamăgit.

„Cornel Dinu a ținut foarte mult la mine, dar și eu am ținut la el. Îi mulțumesc că a avut încredere în mine, când alții mi-au spus să rămân la judo. M-a ajutat ce am învățat la judo: mobilitate, disciplină…

M-a educat foarte mult. E mult mai multă muncă la un sport individual. Mi s-a părut mai ușor la fotbal. Ăsta a fost hobby-ul meu și am vrut să devin fotbalist”, a spus Marius Niculae la „FANATIK Dinamo”.

Cum îl nota exigentul Cornel Dinu pe tânărul Marius Niculae. Care a fost media fostului atacant

Cu această ocazie, s-a făcut în emisiune și o referire la un moment în care legenda lui Dinamo a făcut la acea vreme o analiză a jocului celui poreclit „Săgeată”.

„O medie de 9 a lui Marius Niculae din partea exigentului Cornel Dinu: «Joc cu piciorul stâng – nota 9, joc cu piciorul drept – 7, joc cu capul – 9, dribling – 7, viteză – 9, forță – 10, rezistență – 10, simț tactic – 8, inteligență – 9, tărie de caracter – 10, spirit de echipă – 10, calitate sufletească – 10. Media 9»

Sunt notele pe care Cornel Dinu i le dădea elevului Marius Niculae, când era la început de carieră. Toată aprecierea lui din acel moment s-a văzut ulterior. Ochiul lui nu s-a înșelat deloc”, a spus realizatorul Cristi Coste.

Iar Marius Niculae a dorit în acest sens să facă următoarele precizări: „Îi mulțumesc că a avut încredere și curaj să ia un copil de 16 ani. Este mare lucru. Sunt cel mai tânăr jucător care a debutat la Dinamo”.

Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu, oferite chiar de către legenda lui Dinamo

, fostul mare fotbalist și antrenor al „câinilor” a explicat la ce tratament a fost supus după ce recent a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență:

„Am avut probleme cu respirația, m-au monitorizat 24 de ore din 24, mi-au pus 12 senzori pe mine, cu ventuze, cu fire, cu monitoare, parcă eram RoboCop. Au vrut să vadă dacă se impune implantarea unui pacemaker… Un pacemaker ventricular, nu cardiac, să ajute la respirație.

Au constatat că nu e cazul, așa că mâine (n.r. – joi, 13 noiembrie) mă externează, plec acasă la prietenii mei necondiționați, câinii mei. Problema este că n-am reușit să dorm decât două, trei ore pe noapte, ziua aici nu se poate dorm”.