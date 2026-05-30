Cornel Dinu pune tunurile pe Dinamo după ratarea Conference League: “Au venit veneticii şi au găsit o societate în dărâmare totală!”. N-a scăpat nici Kopic

Gabriel-Alexandru Ioniță
30.05.2026 | 13:50
Cornel Dinu (77 de ani) a lansat critici dure la adresa conducerii clubului Dinamo, dar și vizavi de antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani), după ce „câinii” au pierdut barajul pentru accederea în Conference League în fața celor de la FCSB. În ceea ce îl privește pe președintele Andrei Nicolescu (49 de ani), fostul mare fotbalist și antrenor al echipei din „Ștefan cel Mare” a „taxat” cu această ocazie o declarație făcută de acesta după partida de vineri seară de pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

Cornel Dinu, critici pentru conducerea lui Dinamo și Zeljko Kopic

Nicolescu a spus că acest eșec nu reprezintă neapărat o mare dramă din punct de vedere sportiv pentru Dinamo. Iar față de tehnicianul croat, Dinu și-a manifestat dubiile referitoare la capacitatea sa de a duce echipa la nivelul următor. „Este firesc. Este o echipă care nu atacă. Am niște rezerve acum după un sezon întreg în ceea ce privește capacitatea lui Kopic. Într-adevăr, el a ridicat oarecum echipa, dar nu a dus-o unde ar fi trebuit să o ducă. Este o echipă care nu are combinații de atac, nici premeditate, nici pe calitățile jucătorilor. Ca să nu mai spun că nivelul de gândire al acestei societăți este complet detașat de istoria acestui club.

Am văzut o declarație, tot felul de propoziții adunate care vor să sune a cuvinte goale, ale celui care conduce (n.r. Andrei Nicolescu), nu vreau să îi dau numele, am oroare de personajul respectiv. Noi, românii, avem nenorocirea celor care vin să distrugă ce au făcut cei de dinainte. Și am văzut acest așa-zis conducător de la Dinamo că spune că nu este niciun fel de eșec financiar.

Păi Dinamo în tradiția ei, așa am fost crescuți noi, dacă era o înfrângere era dezastru, sufeream, nu dormeam noaptea. Ori Dinamo din punctul acesta de vedere nu are pe cine să le explice jucătorilor ce înseamnă trăirile acestei tradiții existente la Dinamo în ceea ce privește performanța și interpretarea înfrângerilor”, a spus în primul rând Cornel Dinu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Ce îi reproșează Cornel Dinu actualei conduceri de la Dinamo

În continuare, „Procurorul” a mers mai departe în a critica actuala conducere a lui Dinamo, cu o mențiune de luat în calcul și pentru Ionuț Negoiță, fostul acționar majoritar al clubului din „Ștefan cel Mare”: „Este dramatic. Avem acest nefast obicei. Cei care vin distrug și îi dau la o parte pe ci care au scris istorie înainte. Și asta se întâmplă în toate domeniile României.

De asta am ajuns în halul în care am ajuns. La Dinamo, din toate punctele de vedere. În toată conducerea lui Dinamo, la toate nivelurile, nu există un om care să se identifice cu Dinamo, cu tradiția adică. Au venit veneticii, au găsit o societate în dărâmare totală. Ea a început de la conducerea celebrului Negoiță”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
