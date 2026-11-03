Cornel Dinu pune tunurile pe FCSB! Analiză fără perdea după eșecul cu U Cluj: „Entuziasm infantil!”

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După meciul extrem de modest din Cupa României de la Bistrița, pierdut 0-1 contra divizionarei secunde, FCSB a jucat din nou în Ardeal, de această dată la Cluj-Napoca, unde a pierdut cu Universitatea, scor 0-1, în SuperLiga. Cornel Dinu (78 de ani) a analizat prestația formației lui Laurențiu Reghecampf de pe Cluj Arena și nu s-a ferit de critici.

Cornel Dinu critică dur pe FCSB după eșecul cu U Cluj: „S-a instalat un entuziasm infantil!”

În ultima partidă din etapa a 14-a de SuperLiga, roș-albaștrii au pierdut, scor 0-1, pe terenul celor de la U Cluj. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi (62 de ani) s-a impus după un gol marcat de golgheterul sezonului trecut, Jovo Lukic. Cu un sfert de oră înainte de final, o fază fixă a dus la deschiderea scorului. Mendy, introdus pe teren în repriza secundă, a centrat, cei de la FCSB s-au apărat sus și au fost surprinși, lăsându-l pe vârful bosniac singur cu Târnovanu. Lukic a împins mingea în plasă din a doua încercare.

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Într-o intervenție pentru FANATIK SUPERLIGA, Cornel Dinu a făcut o radiografie . Legenda dinamovistă a început prin a sublinia faptul că, deși a dominat, FCSB a făcut-o steril, având evidente carențe la finalizare. Apoi, pe fază defensivă, roș-albaștrii au arătat „scăpări” în fața pătrunderilor lui Issouf Macalou și „o totală lipsă de forță și capacitate” de a-l anihila pe Lukic, notează „Procurorul”.

Întrebat ce crede că s-a întâmplat cu FCSB și cum a ajuns trupa lui Reghecampf de la 4-1 cu Rapid la un 0-1 rușinos cu Gloria Bistrița, în Cupa României, și apoi un 0-1 cu Universitatea Cluj, în SuperLiga, Cornel Dinu a punctat, în stilul său caracteristic: „În primul rând, la FCSB s-a instalat un entuziasm infantil, după părerea mea, plecând de la declarația lui Reghecampf, care nu s-a debarasat de entuziasmul tinereții. El a spus că va câștiga 10 meciuri la rând. Asta era imposibil nu doar pentru el, ci și pentru Real Madrid, Manchester City sau Arsenal”.

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Campania de transferuri de la FCSB, pusă la zid de Dinu: „Niciun fel de claritate în jocul echipei”. Ce spune de Boutoutaou

Problemele din jocul lui FCSB au ca origine și noii jucători aduși în vară și de-a lungul acestui sezon. În opinia lui Cornel Dinu, fotbaliștii transferați nu și-au adus deloc aportul la o exprimare bună a celor de la FCSB. „La FCSB, cred eu, duc lipsă de o concepție unitară, eficientă în alegerea jucătorilor. Tot ce au adus până acum nu are niciun fel de claritate în jocul echipei. Sunt jucători care se suprapun, Boutoutaou cu ceilalți de pe la mijlocul terenului și nu sunt jucători specializați pe anumite zone ale terenului care să poată să colaboreze, să aibă o anumită eficiență, ceea ce înseamnă transformarea posesiei în finalizare”. Întrebat cum i se pare Aymen Boutoutaou, Dinu a spus: „E un jucător cu o anumită reacție rapidă când este cu mingea la picior, dar un jucător care nu se poate descurca în aglomerații. Mai mult decât atât, mi se pare firav din punct de vedere al capacității fizice, adică trece de un jucător eventual, dar după aceea se încurcă. Nu poate duce duelurile”.

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Cele două echipe pe care Cornel Dinu le vede în lupta la titlu

În acest moment, clasamentul din SuperLiga este condus de Dinamo (33 de puncte) și Universitatea Craiova (32 de puncte). Cele două sunt urmate de Rapid (30 de puncte). În privința bătăliei pentru titlu, Cornel Dinu a punctat faptul că alb-roșii și cei din Bănie sunt formațiile care au cel mai bun joc din campionat la ora actuală. „(n.r. Ne ducem spre o luptă Dinamo cu U Craiova la titlu?) Incontestabil sunt echipele cele mai bine poziționate la ora actuală ca joc, ca dovadă și ca puncte și ca golaveraj”.

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Legenda din „Ștefan cel Mare” a scos apoi în evidență punctele forte ale celor două formații. La Craiova a evidențiat atacul, pe care îl vede peste cel al lui Dinamo. „Eu cred că avantajul pe care îl are Craiova față de Dinamo este acela că totuși are vârf de atac. Mă refer la Assad Al Hamlawi. Este ceea ce din păcate la Dinamo lipsește. Poate că e mai bun decât Karamoko sau Zandbergen. Reintrarea lui Musi ar putea ajuta mai mult”, spune Dinu.

Ceea ce are Dinamo în plus față de Craiova este „tinerețea” și concepția unitară de joc. „După părerea mea, Dinamo este oarecum favorizată și are niște jucători tineri de perspectivă, începând cu Tarbă și luându-l în calcul și pe Duțu, apărător central. Dinamo este echipa, după părerea mea, mai puternică din punct de vedere al concepției unitare de joc și al unui schematism pe care îl are la finalizare. (….) La Dinamo se vede că sunt acțiuni pregătite, cu excepția unor sclipiri pe care le are Armstrong când pleacă din banda dreaptă ca Hagi pe timpuri și execută cu piciorul stâng în colțul lung cum a marcat și de data asta (n.r. cu UTA)”.

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, Dinu remarcă faptul că a crescut foarte mult în joc datorită faptului că „are sângele de combativitate și de ambiție tipic scoțian. Are ceva din grandoarea whisky-ului scoțian. Este foarte prezent în joc. Are o mare rază de acțiune. Are școala la zi, pentru că are o lovire foarte corectă a balonului”.