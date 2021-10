Cornel Dinu râde de Academica Clinceni după înfrângerea drastică de la Craiova: „Ventura are nume predestinat, a greșit scena!”

Mister nu a avut milă de apărarea ilfovenilor, spunând că Denis Ventura a greșit scena fotbalistică, dar a criticat și felul în care echipa lui Ionuț Chirilă a abordat duelul din Bănie.

Cornel Dinu consideră că Academica Clinceni doar s-a aventurat în joc, a fost taxată de Craiova, dar chiar și în condițiile în care formația din Ilfov a fost mai ofensivă, raportul ocaziilor a fost tot de partea oltenilor.

Cornel Dinu râde de Academica Clinceni după înfrângerea drastică de la Craiova

scor 5-0, iar de apărarea ilfovenilor, dar și de felul în care aceștia au abordat duelul de pe „Ion Oblemenco”:

„Nu poți să te duci să joci la Craiova ostentativ într-un 4-4-2, care te duce la un raport al ocazilor deprimant, care duce la un scor de 11-2 la ocazii.

Problema e cine îl ia în serios pe Chirilă, dar asta e altă treabă. Trebuie să ne gândim puțin că cei doi apărători centrali, iar unul dintre ei are un nume predestinat, adică Ventura. El a greșit scena, scena fotbalistică”.

„E dramatic cum au gândit jocul cei de la Clinceni, dar tot ce s-a jucat a fost doar o aventură”, a mai spus Cornel Dinu, la TV .

Denis Ventura a greșit la golul marcat de Andrei Ivan, când a deviat mingea, inducându-l în eroare pe Ștefan Dobre, portarul Academicii Clinceni, dar și la golul marcat de Ante Roguljic, când i-a pasat greșit mingea jucătorului croat.

„În minutul trei, erau deja ocazii pentru Craiova!”

Basarab Panduru a comentat și el partida dintre Universitatea Craiova și antrenorul ilfovenilor, care a spus că echipa sa a jucat bine în primul sfert de oră.

„În minutul trei, erau deja două ocazii pentru Craiova. E drept a fost o ocazie a Clinceniului, dar atât, nicidecum un sfert de oră bun pentru ei”, a concluzionat Basarab Panduru.

„Nu-mi explic cum am jucat excepțional 15 minute și nu prevedea nimeni acest dezastru. În loc să murim ușor-ușor ca un bolnav de cancer, noi am făcut infarct direct.

Când joci doar 15 minute și restul de 75 de minute nu exiști e normal rezultatul. Am pierdut mijlocul terenului, Craiova are trei echipe de play-off.

Am semne de întrebare despre cum am reușit să începem jocul așa și cum am reușit să cădem definitiv. Suntem o echipă în construcție, iar aceste jocuri ne arată unde suntem”, a spus Ionuț Chirilă la finalul meciului.