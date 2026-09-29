Cornel Dinu, reacție în forță după declarațiile lui Andrei Vochin la Fanatik SuperLiga

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La finalul celei de-a doua înfrângeri a României din ultimele zile, Ulterior, Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu de la Federația Română de Fotbal, i-a luat apărarea fostului internațional, iar „Procurorul” a venit cu un nou răspuns exploziv, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cornel Dinu, răspuns nuclear pentru Andrei Vochin după ce i-a luat apărarea lui Ilie Dumitrescu

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a încercat să-l apere pe Ilie Dumitrescu, colegul său de la Federația Română de Fotbal, și Atunci, Cehoslovacia a învins România cu 5-2, ba chiar adversarii „tricolorilor” au înscris două goluri în ultimele minute deși jucau cu doi oameni mai puțin după eliminările lui Nemec și Vrabec. Fostul selecționer al României a venit cu un răspuns acid după aceste declarații:

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„Numai un preș federal, un servitor și un numărător de cornere al Federației putea să aibă o asemenea afirmație în apărarea lui Ilie Dumitrescu, invocând meciul de la Kosice, care a fost un meci de fatalitate în care eu am greșit și am recunoscut asta, dar doar cu ceea ce înseamnă portarul. Noi am avut atunci superioritate numerică în ultimele 20 de minute, când scorul era 3-2 pentru cehi, care au mai beneficiat de 2 lovituri libere. Nu m-au învins din joc direct, pe câmp, ci din două lovituri libere, marca greșelilor lui Lung, și am recunoscut că a fost greșeala fatală ce a dus la acel meci de la Kosice.

El a făcut comparația asta pentru că ambii sunt slujbași federali și se apără între ei, fiind preșuri ale Federației actuale și așa-ziși experți în fotbal. Eu cu Vochin am mai avut niște clinciuri tot pe sistemul ăsta, cu Federația. Acum a găsit prilejul să-l apere pe Ilie Dumitrescu, invocând un meci care nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat acum. La Kosice a fost un meci de fatalitate care se întâmplă la 100 de ani. Nu se poate face o asemenea comparație”, a declarat Cornel Dinu pentru FANATIK.

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Ce sfaturi are Cornel Dinu pentru Federația Română de Fotbal

Întrebat despre anumite sfaturi pe care ar putea să le ofere celor de la FRF, Cornel Dinu nu a avut foarte multe de spus. Totuși, el a propus un „colegiu al antrenorilor” cu care selecționerul naționalei să se sfătuiască înaintea unei partide și care să-l poată ajuta să evite decizii precum cea a lui Gică Hagi de a schimba 9 jucători de la un meci la altul.

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„Acolo nici n-ai cui să-i dai sfaturi. În primul rând, ei ar trebui să facă un colegiu al antrenorilor. Când eu am fost antrenor la echipa națională, în 91-92, era un colegiu federal. Era format din oameni în vârstă, cu mare experiență fotbalistică. În perioada când eu am fost selecționer, înainte de fiecare acțiune, le prezentam lotul și concepția de joc pe care voiam să o am colegiului federal. Acolo erau niște oameni cu experiență incontestabilă în fotbal: Angelo Niculescu, Drăgușin, profesorul Muica… erau oameni deosebiți, oameni care făcuseră performanțe ca antrenori și erau și profesori universitari.

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Părerile și reacțiile lor erau de foarte bun augur. Te îndrumau și îți confirmau gândurile sau te puneau pe gânduri să iei alte decizii. Acum, experții respectivi, nu pot să fie Ilie Dumitrescu, care nu a antrenat pe nimeni, sau Andrei Vochin, care este un numărător de cornere și un preș federal”, a mai spus Cornel Dinu.