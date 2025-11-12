Sport

Cornel Dinu, reacție scurtă după ce a fost internat la Spitalul de Urgență

Legenda lui Dinamo, Cornel Dinu, care are din nou probleme de sănătate și a fost internat în spital sâmbătă noapte, a oferit o scurtă declarație despre starea sa.
Mihai Alecu
12.11.2025 | 15:35
Cornel Dinu reactie scurta dupa ce a fost internat la Spitalul de Urgenta
ULTIMA ORĂ
Ce spune Cornel Dinu despre starea sa de sănătate
ADVERTISEMENT

Fostul jucător, antrenor și conducător al lui Dinamo trece din nou prin niște clipe dificile.

Cornel Dinu, internat la Spitalul Universitar de Urgență. Declarația scurtă oferită

După ce anul trecut a fost operat la șold, acum Cornel Dinu are noi probleme medicale. El a fost internat la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Spitalul Universitar de Urgență, iar acum se află la secția de cardiologie a unității, unde este sub atenta supraveghere  doctorilor. „Procurorul”  transmis un scurt mesaj cu privire la starea sa de sănătate.

”Starea mea e acceptabilă”, a spus Cornel Dinu pentru iamsport. Acesta va mai rămâne internat și i se vor face investigații amănunțite pentru a se vedea dacă există mai multe probleme de sănătate ce trebuie tratate. Acesta suferă de ceva ani de o depresie cruntă, care l-a acaparat după moartea soției, Silvia, și a recunoscut public că nu-și dorește să mai meargă la meciuri sau să aibă vreo legătură cu fotbalul, pentru că-și așteaptă sfârșitul.

Cornel Dinu suferă și de depresie. Declarații îngrijorătoare făcute recent de legenda lui Dinamo

Starea de sănătate a lui Cornel Dinu este una precară de ceva timp, după cum chiar el a recunoscut. Au încercat să-l scoată din casă prieteni și oameni alături de care a trăit multe, precum Mircea Lucescu sau Cristi Borcea, care l-au vizitat, însă totul a fost în van, din păcate.

ADVERTISEMENT
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul,...
Digi24.ro
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu

„Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua!”, a declarat Cornel Dinu pentru FANATIK, pe 12 august, după ziua lui de naștere.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Sorin Cârțu și marea sa dorință la 70 de ani: „Ar fi frumos...
Fanatik
Sorin Cârțu și marea sa dorință la 70 de ani: „Ar fi frumos să luăm un trofeu!“. Care este regretul „legendei“ Universității Craiova și ce cadou fabulos a primit de la ginerele său
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an...
Fanatik
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
Unde a fost surprins starul lui Juventus care e dat dispărut de 536 de zile
Fanatik
Unde a fost surprins starul lui Juventus care e dat dispărut de 536 de zile
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viorel Păunescu, marcat de moartea omului care l-a acuzat pe Becali că l-a...
iamsport.ro
Viorel Păunescu, marcat de moartea omului care l-a acuzat pe Becali că l-a 'dat la o parte' de la Steaua: 'Fratele meu!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!