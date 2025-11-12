Cornel Dinu, reacție scurtă după ce a fost internat la Spitalul de Urgență

ADVERTISEMENT

Fostul jucător, antrenor și conducător al lui Dinamo trece din nou prin niște clipe dificile.

Cornel Dinu, internat la Spitalul Universitar de Urgență. Declarația scurtă oferită

După ce anul trecut a fost operat la șold, are noi probleme medicale. El a fost internat la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Spitalul Universitar de Urgență, iar acum se află la secția de cardiologie a unității, unde este sub atenta supraveghere doctorilor. „Procurorul” transmis un scurt mesaj cu privire la starea sa de sănătate.

”Starea mea e acceptabilă”, a spus Cornel Dinu pentru . Acesta va mai rămâne internat și i se vor face investigații amănunțite pentru a se vedea dacă există mai multe probleme de sănătate ce trebuie tratate. Acesta suferă de ceva ani de o depresie cruntă, care l-a acaparat după moartea soției, Silvia, și a recunoscut public că nu-și dorește să mai meargă la meciuri sau să aibă vreo legătură cu fotbalul, pentru că-și așteaptă sfârșitul.

Cornel Dinu suferă și de depresie. Declarații îngrijorătoare făcute recent de legenda lui Dinamo

de ceva timp, după cum chiar el a recunoscut. Au încercat să-l scoată din casă prieteni și oameni alături de care a trăit multe, precum Mircea Lucescu sau Cristi Borcea, care l-au vizitat, însă totul a fost în van, din păcate.

„Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua!”, a declarat Cornel Dinu pentru FANATIK, pe 12 august, după ziua lui de naștere.