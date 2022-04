Cornel Dinu, sentimental față de sigla lui Dinamo: ”Acolo e desenat câinele meu Nero”

FANATIK a prezentat în exclusivitate din Șoseaua Ștefan cel Mare că nu mai are voie să folosească sigla și denumirea ”FC Dinamo” în scopuri comerciale.

Sigla lui Dinamo îl face nostalgic pe Cornel Dinu

Dinamo a demarat o campanie prin care îi invită pe fani , propunerile fiind votate de comisii diferite formate din suporteri, foste legende, reprezentanţi DDB şi echipa de marketing a clubului.

Campania de ”creație” se va încheia pe 5 mai și, din informaţiile FANATIK, în primele două zile au fost trimise , unele moderne, altele ”haioase”, dar toate au fost atent studiate și comentate de suporteri.

Referitor la actuala siglă, fostul mare fotbalist Cornel Dinu a dezvăluit că are o mare afinitate pentru ea, deoarece în imagine apare fostul său partener canin. ”Acolo e desenat câinele meu Nero… Dumnezeul să-l odihnească”, a declarat Dinu, la .

Va face pace Nicolae Badea cu actuala conducere?

”Procurorul” nu crede că fostul acționar Nicolae Badea vrea răul clubului Dinamo și este de părere că cele două părți își doresc să ajungă la un acord pentru păstrarea actualei sigle.

”Nu cred că este un război pentru că nu are nişte efecte foarte clare. Problema aceea aparentă ca ar cere 100 de mii sau un milion de euro despăgubiri nu are niciun fel de aplicabilitate şi niciun fel de forţă juridică. Am impresia că există dorinţa de a rămâne această emblemă cu FC Dinamo.

Şi în momentul ăla s-a transformat într-o echipă FC Dinamo în 1998. Câinii respectivi am şi eu o contribuţie… că fiind câinii roşii am zis hai mă să punem un lup care seamănă cu capul unuia din lupii mei pe care i-am avut, Dumnezeul să-l odihnească este vorba de Nero, el era desenat acolo”, a mai spus Cornel Dinu.

Dinu vrea curățenie generală în lotul lui Dinamo

, scor 1-0, în etapa a 6-a a play-out-ului din Casa Pariurilor Liga 1, dar nu mai are nicio șansă să se salveze direct de la retrogradare, urmând să joace un baraj pentru menținerea în primul eșalon.

După victoria chinuită de la Mediaș, decisă de golul lui Cătălin Carp, Cornel Dinu a făcut din Ștefan cel Mare. Singurul care a scăpat de furia lui Mister a fost tânărul Antonio Bordușanu.