Cornel Dinu și-a anunțat retragerea de ultimă oră. „Am fost surprins de calitatea anturajului” Exclusiv

Cornel Dinu s-a decis să renunțe la funcția de consilier la Primăria București, pe care o obținuse la Alegerile Locale 2020. Aflat în echipa candidatului PSD, Gabriela Firea, „Mister” a obținut un post de consilier pentru următorii ani.

Decizia lui Cornel Dinu nu are legătură cu faptul că Gabriela Firea a pierdut alegerile în fața lui Nicușor Dan, ci este o opțiune personală a acestuia. Dinu a detaliat pentru FANATIK de ce nu-și va lua în primire postul de consilier la Primăria Capitalei.

Cornel Dinu și-a anunțat retragerea din funcția de consilier al Primăriei București după alegerile locale din 27 septembrie 2020

FANATIK a anunțat în premieră, pe 14 august 2020, că una dintre legendele lui Dinamo, Cornel Dinu, va intra în echipa de consilieri cu care Gabriela Firea dorea să obțină un nou mandat la Primăria Bucureștiului. Alături de Dinu mai erau și alte nume grele din fotbal și sport, printre care Anghel Iordănescu, Dumitru Dragomir, Elisabeta Lipă sau Daniel Pancu.

Gabriela Firea a pierdut alegerile pentru București în fața lui Nicușor Dan, dar Cornel Dinu a reușit să obțină un loc în Consiliul General al Municipiului București, în urma voturilor din 27 septembrie 2020.

Dar, surpriză!, Cornel Dinu și-a anunțat retragerea din acest post de consilier și a detaliat în exclusivitate pentru site-ul nostru care au fost motivele pentru care nu va merge pe ulița politică.

„M-am retras din funcția de consilier al Primăriei București și vreau să le mulțumesc celor care m-au propus și celor care m-au votat ca să ajung acolo. Decizia mea a venit ca urmare a celor întâmplate în ultimele zile. Am fost surprins de componența anturajului și am realizat că e mai bine pentru mine să fac pasul în spate, să rămân la fotbalul meu”, a declarat Dinu exclusiv pentru FANATIK.

Dumitru Dragomir și Anghel Iordănescu își vor lua în primire posturile de consilieri la Primăria București

Dacă Dinu a ajuns la concluzia că nu va merge pe calea politicului, alți doi oameni din echipa Gabrielei Firea pentru Consiliul General, Anghel Iordănescu și Dumitru Dragomir, își vor lua în primire posturile de la Primărie.

Fostul președinte al Ligii, Mitică Dragomir, chiar s-a exprimat fără echivoc în acest sens într-o declarație acordată la scurt timp după scrutin.

„Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Am muncit și am făcut campanie electorală. Am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și-am convins oamenii să ne voteze. Dacă făceau toți ca mine, aia era altceva. Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treabă bună. Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treabă împreună. Trebuie să dăm drumul la treabă. Așteptăm rezultatele finale și vom avea o ședință la partid și vom vedea ce va urma” – Dumitru Dragomir pentru gsp

Daniel Pancu, antrenorul Iașului, și el ales consilier la București, a anunțat în FANATIK ce urmează pentru el

În schimb Daniel Pancu, antrenorul celor de la Poli Iași, a anunțat într-un interviu special pentru FANATIK că va continua cu fotbalul și nu va fi consilier la Primăria București, așa cum a fost votat.

„Nu știu dacă sunt compatibil pentru funcția de consilier la București pe care am obținut-o. Mă bucur că am fost ales și, ca să glumesc puțin, am fost ales înainte să se termine Iași – FCSB 5-2😊. Voi lua o decizie în zilele următoare, mă voi consulta cu cei care știu aceste lucruri. Prioritar pentru mine este fotbalul, Poli Iași”, a spus Pancu pentru site-ul nostru.