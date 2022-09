Cornel Dinu şi Adrian Mutu, dialog fabulos din perioada Dinamo: “Ce-i cu cartea aia în mână?” / “E dicţionar bre, să înţeleg şi eu ce zici!” Video

Adrian Mutu a fost invitatul podcastului “Vreau să ştiu”, moderat de Cătălin Oprişan, unde a vorbit despre , dar a rememorat şi câteva amintiri din perioada petrecută la Dinamo. La formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare, actualul antrenor al Rapidului a fost pregătit de Cornel Dinu, iar cei doi au avut un dialog memorabil la una dintre şedinţe.

Cum a ajuns Adrian Mutu să folosească dicţionarul la şedinţele tehnice ţinute de Cornel Dinu

Sosit la Dinamo la mijlocul sezonului 1998-1999, Adrian Mutu a fost antrenat de Cornel Dinu pe toată durata aventurii în tricoul “câinilor”. La una dintre şedinţele tehnice ţinute de Mister, fostul mare atacant a ţinut să-i facă o glumă antrenorului.

“Am venit odată cu dicţionarul. E celebră. Am venit, am luat un dicţionar. Am vorbit cu ăştia să-i facem una lui nea Cornel, că ţinea la glumă, nu se supăra pe noi. Ţinea mult la noi.

Aveam şedinţă, eu ţineam dicţionarul şi începe Mister în stilul lui. Trecuseră zece minute şi nu înţelesesem nimic. Când vorbea, pac, mă vede. ‘Ce e cu cartea aia în mână’. ‘Bre, e dicţionar’. ‘Păi şi ce faci cu dicţionarul aici?’. ‘Păi să înţeleg şi eu ce zici'”, şi-a adus aminte Adrian Mutu.

Cum a plonjat Cornel Dinu după Dinamo – Rapid 0-1, derby-ul care a decis titlul în sezonul 1998-1999

În sezonul 1998-1999, lupta la titlu s-a dat între Dinamo şi Rapid, iar câştig de cauză au avut giuleştenii, care azi sunt antrenaţi de Adrian Mutu. , în turul campionatului, “câinii” au pierdut derby-ul din retur, decisiv în lupta la titlu, după un gol marcat de Daniel Pancu. Adrian Mutu, care a jucat 24 de minute în acel meci, a povestit cum a fost şedinţa de după derby-ul pierdut.

“Rapid ne-a luat campionatul în 1999, golul al lui Pancu, pe “Dinamo”, şut în colţul lung şi Fouhami s-a aruncat după minge şi a băgat-o în poartă. Ce-am mai râs atunci, după meciul ăla. Mingea lui Pancone era o centrare, şut pe colţul lung, ceva de genul.

Fouhami era la naţionala Marocului. S-a aruncat el şi, cum s-a aruncat el aşa, nu ştiu cum i-a venit, a ajuns mingea în poartă. A doua zi după meci, la Săftica, şedinţă cu Mister. Începe Mister pe acolo, ne-a luat că am fost slabi, dar nu ne-a spus aşa că suntem slabi, ne-a povestit de războiul lui Napoleon, că armata nu a făcut ce trebuia, până să ajungă să spună că noi am fost slabi, l-a văzut pe Fouhami.

‘Băi, cum te arunci aşa? Se ducea mingea afară. Dacă te arunci, aruncă-te aşa’. Şi s-a aruncat, a plonjat în spatele biroului. A făcut plonjon în dreapta. Biroul era mai lung şi nu l-am mai văzut. Am văzut doar ceasul care a sărit. Nu ştiam dacă să râdem”.

Aventurile lui Florin Petre la o vânătoare cu Jean Vlădoiu

La finalul anilor ’90, Dinamo avea o echipă ce juca, aşa cum se spunea atunci, fotbalul viitorului. Cu un mix între tineri, precum Florentin Petre, Cătălin Hîldan sau Giani Kiriţă, şi jucători cu experienţă, ca Ionuţ Lupescu, Florin Prunea sau Jean Vlădoiu, “câinii” au ieşit din mediocritate şi au câştigat titlul în sezonul 1999-2000. Despre buna dispoziţie din lotul antrenat de Cornel Dinu şi-a readus aminte şi Adrian Mutu, care a povestit un episod epocal.

“O ştii pe aia cu Jean Vlădoiu şi Florentin Petre, de la Dinamo? A venit Petre, la Săftica, era rupt de oboseală, nu putea să stea în picioare şi zic: ‘Băi, Petre, ce ai?’. ‘M-a pus naiba să mă duc cu Jean Vlădoiu la vânătoare. M-a luat Jean cu vrăjeală. M-am dus şi eu acolo, să vezi ce trag în iepuri. Hai că nu am mai fost niciodată’.

Şi Jean ce i-a făcut? Avea Jean şapte mii de pistoale, ziceai că e Rambo. Avea lunete, cuţit la mâner. Ne-a chemat pe la el şi ne-a arătat tot arsenalul. Abia venise la Dinamo, bine că nu jucam pe acelaşi post. Petre se aştepta, poate ia şi el o puşcă, un cuţit, un arc, ceva. Şi ce-i dă? Scoate o cască, avea crengi care ieşeau din ea, şi i-o dă lui Petre. ‘Du-te mai încolo şi ghemuie-te’.

El când stătea aşa ghemuit îi ieşea casca aia cu frunze să nu-l vadă vreun animal care trece. Jean stătea acolo şi zice: ‘Petre, ia-o la fugă’. Şi el pleca în sprint să-i sperie vânatul, fugeau iepuri, ce vâna el acolo, şi Jean îi lua. Aşa a stat Petre la vânătoare şapte ore. A făcut patru minute antrenament şi i-a spus lui Mister (n.r. Cornel Dinu): ‘Mister, sunt rupt. Am alergat opt kilometri la vânătoare'”.