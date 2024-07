Cornel Dinu știe cine ar trebui să fie noul selecționer al României: „El merită acum. Dar mai am 3 nume”

Conducerea Federației Române de Fotbal este în căutarea unui selecționer după ce care a expirat după terminarea Euro 2024. așa cum FANATIK v-a anunțat în exclusivitate, dar sunt și alte soluții de rezervă în cazul în care nu se va ajunge la un acord cu acesta.

Cornel Dinu despre numirea lui Gică Hagi ca selecționer al României: „El merită acum!”

Gică Hagi este prima variantă de selecționer pe care FRF o ia în calcul după plecarea lui Edi Iordănescu, dar pentru a se realiza mutarea e nevoie să se rezolve o problemă majoră. iar din informațiile FANATIK el ia în calcul pentru a putea reveni pe banca echipei naționale.

Soluția „Hagi-selecționer” este agreată de toată lumea fotbalului românesc și a fost dezbătută pe larg și la emisiunea Iar Cornel Dinu e de părere că lui Gică trebuie să i se acorde această șansă, pentru că a demonstrat în ultima perioadă că o merită cu prisosință.

„După părerea mea, la ora actuală, cel mai în măsură și care ar merita o șansă, plus că este un mare sufletist și un mare patriot, ar fi Hagi. Dar depinde mult, că și la el lucrurile s-au schimbat. Este o mare diferență între un antrenor de club și un antrenor de echipă națională.

Hagi a mai fost la echipa națională, dar a dat dovadă de slăbiciune atunci. Discuția este mult mai sensibilă, nu vreau să o fac acum. Am jucat cu Slovenia, la Ljubljana, am fost la meciul respectiv, fusesem și la cel dinainte, din Ungaria. Eu am o afinitate și o apreciere deosebită și pentru jucătorul care a fost și pentru omul Gică Hagi, indiferent de ce cred unii sau alții. Este un pătimaș, a fost un jucător fabulos, un antrenor bun, probabil că are și el o anumită uzură la ora actuală.

După meciul cu Ungaria de la Budapesta, pe care l-am câștigat, a venit la mine și m-a întrebat ce părere am de echipă. Și i-am spus un singur lucuru: «Ai echipa formată, ai avut și șansă în meciul ăsta, nu schimba nimic! Joacă și la Ljubljana cu aceeași echipă!». Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat, am ajuns la meci și am văzut că erau trei schimbări. A venit cu Iencsi fundaș dreapta, l-a pus pe Sabău mijlocaș dreapta… A schimbat toată partea dreaptă și de acolo am și primit golul acela pe care l-a marcat Osterc.

Acum are o experiență deosebită la echipa de club. Este mult mai bine pregătit pentru echipa națională și poate să fie de bun augur pentru că e un om care știe să aleagă jucătorii care se pot exprima la cel mai înalt nivel. Are o scădere la Farul pentru că sunt ceva probleme acolo și cred că o schimbare cu echipa națională ar fi de bun augur pentru el. Chiar și pentru fotbalul românesc. Este un antrenor curajos, care va promova jucătorii tineri, și avem nevoie de așa ceva.

Nu văd de ce să fie delicată povestea cu Ianis. Sigur că există un sentimentalism care trebuie respectat, dar eu cred că Hagi l-a pus în valoare pe fiul său în momentul în care juca în romb la Farul, iar Ianis juca în spatele celor două vârfuri. Cred că asta este poziția lui. Depinde la ce echipă va fi, de forma pe care o va avea, pentru că la cum îl știu pe Gică echipa va fi făcută pe valoare. E un om corect cu fotbalul și cu viața”, a spus Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Propunerile lui Cornel Dinu pentru echipa națională dacă nu se va concretiza „varianta Gică Hagi”

În continuare, Cornel Dinu a oferit și alte varianta pentru banca tehnică a echipei naționale în cazul în care președintele Răzvan Burleanu nu va reuși să ajungă la un numitor comun cu Gică Hagi.

„Un antrenor se alege și în funcție de fondul de jucători pe care îl ai. Iar acum la echipa națională, după turneul ăsta final, este o oarecare confuzie. Deci va trebui să fie un antrenor care să cunoască fotbalul românesc.

Iar eu îmi permit să spun că ar fi trei nume ce ar putea să intre în calcul. Este vorba de Boloni, Chivu și Mutu. Mircea Lucescu intră într-un fel în categoria lui Boloni, dar nu știu dacă mai are dispoziția… Are încă vivacitate în el, ceea ce mulți din generația noastră nu o mai avem, și el este o soluție, dar una apropiată de ceea ce înseamnă Boloni. Mircea cunoaște mai bine fotbalul românesc din ultimul timp față de Loți, are un avantaj din punctul ăsta de vederee

Convingerea mea este că din punct de vedere al calităților, al experienței, al capacității și al posturii de antrenor de echipă națională, care e total diferită de un antrenor de club, la vivacitatea pe care i-am văzut-o în continuare, probabil că Mircea Lucescu este cea mai bună soluție”, a mai spus Cornel Dinu.

