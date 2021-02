Cornel Dinu, sub cuțit! „Duminică mă operez… M-a îmbolnăvit Dinamo, n-am crezut că poate ajunge în halul ăsta” Exclusiv

Cornel Dinu are probleme de sănătate, care vin să „pună capac” dezamăgirilor săptămânale pe care i le provoacă Dinamo prin jocul lamentabil prestat în ultimul timp. „Duminică mă operez… M-a îmbolnăvit Dinamo, n-am crezut că poate ajunge în halul ăsta”, a declarat „Mister”, în exclusivitate pentru FANATIK.

Dinamo a pierdut la scor, 0-5, meciul cu Viitorul, primul al etapei 25 din Casa Pariurilor Liga 1, „masacrul” având loc chiar în „Groapa” din Șoseaua „Ștefan cel Mare”. Și a ajuns, după ce a câștigat numai un punct în ultimele 5 etape, fără să dea vreun gol și primind „doar” 9, pe loc de baraj (13).

Fără trei jucători de bază, Nemec (accidentat), Sorescu și Puljic (suspendați pentru cumul de „galbene”), Dinamo a îndurat „o umilință, suferim mult la capitolul ofensiv, ne creăm puține ocazii și primim prea multe goluri pe greșeli individuale”, după cum a descris antrenorul Jerry Gane după meci ceea ce a văzut cu ochiul liber toată lumea. Și Florentin Petre a dat de pământ cu jucătorii lui Dinamo după „hinghereala” cu Viitorul.

Cornel Dinu a suferit și el privind chinuiala „câinilor roșii” pe propriul teren și consideră că evoluția sub orice critică se datorează lipsei totale de valoare a jucătorilor, ca un blestem adus de prea mulți ani „de conducere cu escroci amatori a fotbalului dinamovist”

În ceea ce privește eforturile pe care le fac suporterii din „Programul DDB” de a strânge bani pentru a ține în viață pe Dinamo, părăsită totalmente de banda de escroci a lui Pablo Cortacero, Cornel Dinu apreciază devotamentul fanilor, dar atrage atenție din nou atenția supra pericolelor unei conduceri colective, la fel ca într-unul dintre ultimele editoriale de pe fanatik.ro.

Supărarea lui Cornel Dinu pe situația administrativă și sportivă în care se zbate Dinamo este dublată și de o suferință fizică, o hernie inghinală cu perforație a intestinului, care i-a provocat nu numai dureri mari în ultima săptămână, dar și o „gâlmă” ca o minge de ping pong, cu diametrul de aproximativ 2,5 cm.

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență Elias au vrut să-l opereze de urgență încă de ieri, vineri, dar problemele de coagulare pe care le are Cornel Dinu au amânat intervenția pentru duminică dimineață, când „prima mână” la bisturiu va fi profesor doctor medic primar chirurg Adrian Miron.

„Voiau să mă opereze încă de ieri, dar am probleme de coagulare, iau anticoagulante și trebuie să fac niște injecții ca să nu fie necazuri la operație” – Cornel Dinu

„Operație de rutină, l-am întrebat pe profesorul Miron cât durează și mi-a răspuns «Cât o repriză, Mister, la câte reprize ai jucat tu nici n-o simți»… Ce să fac, asta e… Am fost eu operat pe inimă, am avut sternul tăiat și cusut cu sârmă, trei luni m-a durut în fiecare secundă și am supraviețuit” – Cornel Dinu