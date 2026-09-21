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FCSB are o serie de coşmar în SuperLiga. Roş-albaştrii au pierdut cu 0-5 meciul cu Universitatea Craiova şi au un singur punct în ultimele cinci etape. Eşecul de pe „Ion Oblemenco” i-a fost fatal lui Marius Baciu, care va fi înlocuit cu Laurenţiu Reghecampf, aşa cum FANATIK .

Cornel Dinu, despre situaţia de la FCSB: „A fost adus un baci! În loc să fie pus la stână, a fost pus la cârma echipei”

Cornel Dinu a comentat în stilul său caracteristic problemele de la FCSB. „Procurorul” a precizat că totul a pornit de la numirea lui Marius Baciu la cârma echipei de către Gigi Becali, lăsând de înţeles că fostul antrenor al echipei nu ar fi trebuit numit:

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„La FCSB s-a greșit montarea lucrurilor. A fost adus un baci și în loc să fie pus la stână, a fost pus la cârma echipei și de acolo pleacă totul”, a fost reacţia lui Cornel Dinu pentru FANATIK.

Poate Reghe să readucă FCSB pe linia de plutire? „E o mână mai forte decât ce a fost până acum”

, dar Cornel Dinu critică transferurile din vară la fosta campioană a României, spunând că nu au fost aduşi jucătorii de care echipa avea neapărat nevoie:

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„În orice caz, este o mână mai forte decât ce a fost până acum și un antrenor cu experiență. Oricum, convingerea mea este că va aduce câteva schimbări în bine în ceea ce înseamnă capacitatea de joc a celor de care beneficiază în lot. Deși cred eu că în ultimul timp achizițiile pe care le-a făcut FCSB-ul sunt mai puțin inspirate.

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Ceea ce dezvăluie că în privința echipei de scouteri au mari probleme și în ceea ce înseamnă capacitatea acestora de a alege, în comparație cu Dinamo, jucătorii care au cu adevărat nevoie și care pot ridica valoarea echipei”, a spus Cornel Dinu pentru FANATIK.

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