Sport

Cornel Dinu a găsit vinovatul pentru haosul de la FCSB: „A fost adus un baci! În loc să fie pus la stână a fost pus la cârma echipei”

Cornel Dinu a comentat în stilu-i caracteristic situaţia de la FCSB. Fostul internaţional român e de părere că totul a plecat de la decizia lui Gigi Becali de a-l pune pe Marius Baciu la cârma echipei.
Marian Popovici
22.09.2026 | 00:04
Cornel Dinu a gasit vinovatul pentru haosul de la FCSB A fost adus un baci In loc sa fie pus la stana a fost pus la carma echipei
EXCLUSIV FANATIK
Cornel Dinu a găsit vinovatul pentru haosul de la FCSB: "A fost adus un baci! În loc să fie pus la stână a fost pus la cârma echipei". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB are o serie de coşmar în SuperLiga. Roş-albaştrii au pierdut cu 0-5 meciul cu Universitatea Craiova şi au un singur punct în ultimele cinci etape. Eşecul de pe „Ion Oblemenco” i-a fost fatal lui Marius Baciu, care va fi înlocuit cu Laurenţiu Reghecampf, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.

Cornel Dinu, despre situaţia de la FCSB: „A fost adus un baci! În loc să fie pus la stână, a fost pus la cârma echipei”

Cornel Dinu a comentat în stilul său caracteristic problemele de la FCSB. „Procurorul” a precizat că totul a pornit de la numirea lui Marius Baciu la cârma echipei de către Gigi Becali, lăsând de înţeles că fostul antrenor al echipei nu ar fi trebuit numit:

ADVERTISEMENT

„La FCSB s-a greșit montarea lucrurilor. A fost adus un baci și în loc să fie pus la stână, a fost pus la cârma echipei și de acolo pleacă totul”, a fost reacţia lui Cornel Dinu pentru FANATIK.

Poate Reghe să readucă FCSB pe linia de plutire? „E o mână mai forte decât ce a fost până acum”

Revenirea lui Laurenţiu Reghecampf la echipă ar putea stabiliza lucrurile la FCSB, dar Cornel Dinu critică transferurile din vară la fosta campioană a României, spunând că nu au fost aduşi jucătorii de care echipa avea neapărat nevoie:

ADVERTISEMENT
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Digi24.ro
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”

„În orice caz, este o mână mai forte decât ce a fost până acum și un antrenor cu experiență. Oricum, convingerea mea este că va aduce câteva schimbări în bine în ceea ce înseamnă capacitatea de joc a celor de care beneficiază în lot. Deși cred eu că în ultimul timp achizițiile pe care le-a făcut FCSB-ul sunt mai puțin inspirate.

ADVERTISEMENT
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
Digisport.ro
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei

Ceea ce dezvăluie că în privința echipei de scouteri au mari probleme și în ceea ce înseamnă capacitatea acestora de a alege, în comparație cu Dinamo, jucătorii care au cu adevărat nevoie și care pot ridica valoarea echipei”, a spus Cornel Dinu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
  • 6 înfrângeri în 13 meciuri la FCSB are Marius Baciu
  • 1.15 puncte/meci e media lui Marius Baciu la FCSB
Contre acide între Ilie Dumitrescu și Decebal Rădulescu în direct la TV: „De...
Fanatik
Contre acide între Ilie Dumitrescu și Decebal Rădulescu în direct la TV: „De ce iei apărarea Federației când nu e cazul?” / „La meciul Rapidului n-ai comentat”
Daniel Bîrligea, schimbare de look după plecarea de la FCSB! Cum s-a prezentat...
Fanatik
Daniel Bîrligea, schimbare de look după plecarea de la FCSB! Cum s-a prezentat în cantonamentul naționalei lui Gică Hagi. Foto
Petrolul – Csikszereda 2-0, în SuperLiga, etapa 10. O nouă victorie importantă pentru...
Fanatik
Petrolul – Csikszereda 2-0, în SuperLiga, etapa 10. O nouă victorie importantă pentru „lupii galbeni”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
E gata: Nicușor Stanciu a semnat în SuperLiga! Când ar putea debuta pentru...
iamsport.ro
E gata: Nicușor Stanciu a semnat în SuperLiga! Când ar putea debuta pentru noua echipă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!