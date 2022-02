Multe minți logice ale lumii au spus, sub diferite forme, că omul a făcut descoperiri și progrese imense în toate domeniile, dar, din punct de vedere al trăirilor instinctuale suntem tot în comuna primitivă.

Practic, de la datul în cap cu bâta pentru un loc în peșteră și bombele prin care se vor reașezate teritorii și sfere de influență, diferența este insesizabilă.

Editorial Cornel Dinu. În fumul Ucrainei pârjolite de Putin, Craiovele urcă, Dinamo respiră, Rapid expiră, CFR Cluj pufăie spre titlul 8, FCSB behăie a pagubă

Binele, ca și răul, aparțin deopotrivă comportamentului uman. Iar ca o consecință firească, istoria se repetă, cu alți oameni, alte locuri, dar evenimente similare.

Deci, sigur, între propovăduirile credinței și acțiunile oamenilor este și va mai fi o periculoasă diferență. Îndreptățindu-i, pe bună judecată, reflecția lui Oppenheimer, înfiorat că a creat fisiunea nucleară: „Omul s-a crezut Dumnezeu, uitând că locul e ocupat. Dovedind astfel că provine dintr-o linie de prădători”.

Cam asta se întâmplă la Est de noi. Niciuna dintre părțile aflate în războiul impus de în , oricât s-ar zbate, prin tot felul de pledoarii, nu este îndreptățită să provoace moarte semenilor. Au în genele comportamentale, și asta de mult timp!, cinismul lui Stalin: „Dacă moare un om, e o tragedie. Dacă mor un milion, e statistică”.

Înfiorător prezicea Fănuș Neagu, puțin înainte să plece dintre noi: „Cei care iubesc minciuna consideră că aceasta este adevărul mileniului trei…”.

Dar, deși stăm țintuiți la imaginile, știrile și opiniile opiniei publice, prea des doar prostie omenească, sofisticat numită „fake news”, să încercăm să ne calmăm cu prea pașnicul și inofensivul nostru fotbal. Cel încercat în etapa 28 a primei ligi.

Editorial Cornel Dinu. „Chapeau” pentru „nebunii” care mai investesc în fotbal în nebunia care ne înconjoară. Rotaru și Mititelu sunt două exemple

Vineri seară, Craiova Rotarului, ce se vrea și ea, ca și concitadina Mititeilor, urmașa de drept și fapt a unicei „Maxima”, a depășit, pasând iarăși cu încăpățânare până în careul de 6 metri al Chindiei din Târgoviștea copilăriei mele fericite. Marcând o singură dată, prin capul , la pătrunderea din bandă, facilitată de Pițian, a aceluiași dintotdeauna… Morkovici.

Totuși, în a doua parte a meciului, deși nu mai au „sulițele” de atac Florea și Popa, târgoviștenii puteau egala, paradoxal, prin apărătorii, de fapt, Dulca și Iacob, ajunși tam-nesam în careul .

Despre cealaltă Universitatea Craiova, care a câștigat firesc, la scor de neprezentare a gazdelor medieșene, împănate numai cu tineri prea „tineri” în meserie, alături de rămașii, încă, Matricardi, Junior și Șteau, fără șut pe spațiul porții, doar o singură constatare e de făcut.

Gazul Metan mai e în mică măsură al țării, iar echipa a orașului. Surclasată de particulara Craiovă a familiei Mititeilor. Deci, o probă că, la noi, statul e cam falimentar. Și doar câțiva entuziaști mai riscă, chiar și din spatele gratiilor, ca Mititelu cel mare, să-și mai hrănească din propriul buzunar ardoarea pentru tradiția fotbalistică a urbei.

La ce a ajuns finanța țării, oricum „chapeau” pentru astfel de „nebuni” și riscul ce și l-au asumat, la câtă răutate și prostie ne înconjoară din ce în ce mai agresiv.

Editorial Cornel Dinu. „Frânarii” din Gruia n-au frânat deloc la în halta Sepsi din Sfântu Gheorghe

s-a dus, iarăși, mult în față pe prima linie, la 11 kilometri-puncte de buclucașii (cum să le spun altfel, la ce fac?!) „bercenari”, câștigând în stil caracteristic la Sepsi Sfântu Gheorghe. Unde nu se prea câștigă puncte, nu meciuri…

Surprinzător acum, retrăgându-se ca de obicei în repriza a doua, având 1-0 prin de nerepetatul șut al lui Camora, în zorii partidei, minutul 6, și lăsându-se dominată.

Dar tocmai din această postură, contând pe contraatac, față de Sepsi, prea gazdă de data această, neamenințând cu mai nimic, și-au creat trei oportunități de a marca. Și prăbușind „cortina” prin reluarea lui Debeljuh, servit ca la carte de așa-zisul stoper Graovac în minutul 83.

Editorial Cornel Dinu. Rapid – Dinamo, „stavridul” și „câinii”, au aprins derby-ul de tradiție. În tribune!

Exagerând puțin, aș afirma că în amintirea jocurilor de calitate tehnică în primul rând, de altădată, dintre și , sâmbătă seară am punctat ca spectacol galeriile, mai puțin sălbăticia focurilor parcă de la Kiev.

Cât de cât, vreo 60 de minute au fost ceva execuții de apreciat și pe teren. În principal datorită prestației de la mijloc, în rol de play-maker, a lui . Ajuns la 38 de ani, a pasat și s-a mișcat ca Jamaischi, Radu Nunweiller, Călinoiu, Petru Emil sau Ghergheli cu mulți ani în urmă… Groaznică decadență…

Per total, mai bine grupată defensiv, Dinamo a dat semne de creștere, dar nu chiar precum cozonacul din cuptor… A adunat trei meciuri fără înfrângere, prima dată în acest campionat. A condus cu 1-0 după nu știu cât timp din urmă. Antrenamentul cu Mediașul nu poate fi pus la socoteală…

Iar „Giuleștina”, onorată de rămași adevărați „elite”, și Dan Grigore, înfofoliți în atâtea amintiri de izbânzi trăite în tribuna scăldată de glasul roților de tren, cu reclama de pește oceanic care a „născut” legendara „maximă” „Nu e pește ca stavridul, nici echipă ca Rapidul!”, ei bine, „Giuleștina” a adunat nouă meciuri fără victorie. Ceea ce denotă un blocaj psihic, pentru că de jucat, joacă…

Reînvierea trecutului, cu mult „farmec al vieții”, parcursul de până acum fiind destul de bun după mine, nu se poate face doar prin schimbarea antrenorului, panaceu universal prăfuit și depășit. Vorbesc și acum cu nea Tache Macri, nonagenar la Paris, care numai din glas este peste neavenitul Morais.

Editorial Cornel Dinu. Nașul Gică Hagi l-a orbit pe finul Gigi Becali cu lumina Farului

Nu mai spun nimic de nulurile duminicii, chiar zero la zero la Pitești și Botoșani, fără nicio idee de ieșire din stereotipia unui fotbal rânced. Și am ajuns la ultima partidă a etapei, victoria incontestabilă a Farului la București, împotriva „fecesebecaliuței”.

le-a băgat în ochi lumina Farului și i-a pus la punct pe talentații conduși, dar neantrenați de la Palat sau stână, depinde de ora zilei. A fost cel mai bun rezultat și joc în acest campionat.

…Într-o întâlnire în care, se știe, ambițiile au fost… hai să le spun contestabile în timp. Când finul Gigi a luat de la nașul Gică punctele de care avea nevoie… Gura lumii slobodă…

Cu trei vârfuri centrale în atac, Gică Hagi a pus iarăși în evidență . Sau a stânii, depinde de ora zilei. Din care sigur că Vinicius evoluează în lentoarea celebrei hore mac(h)edonene. o știe cu siguranță.

Practic, „bercenarii” puteau pierde la o diferență și mai mare, Adrian Petre, Jefte Betancour și Robert, molodoveanu 99, au ratat nepermis în repriza a doua.

Jale ucraineană în tribune, la Berceni, la Palat și la stână, în timp ce pe „Maracana” din Belgrad, plină la meciul dintre Steaua Roșie… sârbii au știut să-și păstreze cu sfințenie simbolurile fotbalistice, nu să le pună talpane… deci la meciul Steaua Roșie – Partizan a fost spectacol „a la grande” în tribunele „aprinse” și la propriu, și la figurat. Câți spectatori au fost pe „Arena Națională” duminică seară?