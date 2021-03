Cornel Dinu, upercut la selecționer: „Problema mentală este, în primul rând, a lui Rădoi și nu a echipei” Exclusiv

Cornel Dinu îl pune „la podea” pe „gelatul Rădoi” după înfrângerea rușinoasă a României în Armenia, convins fiind că „Problema mentală este, în primul rând, a lui Rădoi și nu a echipei”, după cum a declarat în exclusivitate pentru FANATIK.

România a capotat lamentabil în Armenia, 2-3 după ce a întors scorul de la 0-1 la 2-1, mizând pe un atac modest, sabotat permanent de o apărare jalnică, excepția fiind, iarăși, portarul Florin Niță. Cel mai bun jucător al nostru, la fel ca în eșecul precedent, cu Germania, în ciuda celor 3 goluri primite, ceea ce spune totul. Apropo de Germania, a fost învinsă pe teren propriu de Macedonia de Nord cu 2-1… Și noi visam că ne batem pentru locul 2…

Antrenorul Mirel Rădoi a fost criticat de majoritatea oamenilor de fotbal pentru sistemul de joc folosit, în care n-a „nimerit” cei mai potriviți jucători, schimbările venind prea târziu.

Cornel Dinu, descumpănit efectiv, la un pas de o criză de nervi, cu greu și-a ordonat concluziile după această rușine de meci, acuzându-l pe antrenorul Mirel Rădoi că a greșit total tactica adoptată pentru această partidă.

„Iar în momentul în care le ai tu, antrenorul, este clar că se transmit și echipei, care nu mai înțelege nimic și din momentul ăla apare nesiguranța, pripeala și vulnerabilitatea care au fost decisive pe final, începând cu eliminarea lui Pușcaș – cum să intri așa când știi că ai cartonaș galben?! – și terminând cu gafele din care am primit golurile înfrângerii”

„Problema mentală este, în primul rând, a lui Rădoi și a formării sale. Pentru că după primul joc, cu Macedonia de Nord, câștigat cu șansă prin golul lui Ianis Hagi, a schimbat patru sau cinci jucători cu Germania și acum a schimbat șase în Armenia. Deci, din plecare se vede că problemele mentale, de stabilitate a judecării echipe le are el și nu echipa”

„Armenii ne-au pus piedică având o echipă bine așezată, într-un 4-4-2, cu execuții rapide, din cel mult două atingeri, cu joc combinativ de pătrundere și care, practic, au avut probleme cu noi doar la cele două sclipiri de genul «Bancu servește , Cicâldău execută». În rest nu am contat, raportul ocaziilor fiind net favorabil armenilor, undeva pe la 9-3 în calculele mele”

Cornel Dinu nu înțelege opțiunile de titularizare ale lui Mirel Rădoi în acest meci în care niște jucători anonimi, clar mai slabi decât „vedetele” noastre, dar foarte bine așezați pe teren și „tacticizați” de antrenorul spaniol Joaquin Caparros, au întors soarta partidei după tâmpenia incalificabilă a lui George Pușcaș, eliminat cu „roșu” direct pentru o intrare absolut cretină când conduceam cu 2-1.

„Nu înțeleg de ce nu joacă Burcă, cel mai bun apărător central de la noi, peste Chiricheș din punct de vedere defensiv, și este chinuit Toșca, limitat periculos în tot ce face”

„Fotbalul are și el niște formule de contracarare, de punere în valoare a ceea ce ai… În momentul în care întâlnești niște echipe cum au fost Macedonia de Nord, un 4-3-3, Germania, tot un 4-3-3, Armenia, în 4-4-2, trebuie să ai clară o formulă de joc de contracarare. Și cea mai indicată, bine-nțeles care trebuie și antrenată ca să fie eficientă, este 4-3-1-2, cu cei patru mijlocași așezați în romb, care își dă și câștig de om în plus pe construcție, om în plus pe recuperare, mobilitatea blocului funcțional pe direcția adversă și eficiență mult mai mare de joc. Rădoi nu l-a folosit niciodată…”

„Îmi permit să cred că dacă a riscat cu Ovidiu Popescu fundaș dreapta, mai degrabă juca tot cu el, dar mijlocaș central, ce joacă la FCSB, în locul unuia dintre Marin și Stanciu și crea un romb la mijloc, cu doi jucători de bandă percutanți, Mihăilă și Man, și încă doi pe centru, din care Tănase mi se pare cel mai în măsură să joace, la fel ca și Ianis Hagi, puțin mai retras, în capul rombului de la mijloc, și doi mijlocași laterali. Și de aici o mobilitate care ar fi devenit mult mai eficientă”

„Rădoi clar face parte din categoria antrenorilor care a avut la dispoziție jucători talentați, dar n-a reușit să-i pună în valoare la un nivel care putea fi în această campanie de calificare pe cale de a fi, iarăși, ratată”