Cornel Dinu, verdict dur pentru Ianis Hagi la echipa națională: „Nu e de acolo!”. Gluma amară a lui „Mister”

Cornel Dinu (77 de ani) a ajuns la o concluzie destul de dură în ceea ce îl privește pe Ianis Hagi (27 de ani), raportat bineînțeles la parcursul său de la echipa națională a României. Legenda lui Dinamo nu crede că mijlocașul ofensiv de la Alanyaspor are calitățile necesare pentru a îndeplini cu succes rolul de „număr 10” la prima reprezentativă.

Cornel Dinu nu îl vede pe Ianis Hagi drept numărul 10 ideal la echipa națională

În acest sens, „Mister” a apreciat că s-a forțat destul de mult cu el din această perspectivă în ultimii ani, însă fără rezultate notabile. „(n.r. Despre ce ar putea să facă viitorul selecționer la echipa națională) Greu de spus. Să-i lăsăm viitorului selecționer să aleagă. Eu sunt circumspect din punctul acesta de vedere. Nu văd o anumită valoare internațională la jucătorii noștri. Este foarte greu pentru un selecționer, mai ales la ceea ce ne așteaptă în toamnă, meciurile cu Suedia, cu Polonia și din nou cu Bosia-Herzegovina. Este foarte greu de crezut că cineva ar putea să răzbească prin acești adversari, indiferent cine va fi. Aici cred eu că e greu de făcut un pronostic.

Sunt câțiva jucători pe care se poate merge în continuare. Mă refer la Man, la Mihăilă. Nu avem un 10, deci un jucător în spatele vârfurilor. S-a încercat cu Ianis Hagi, dar mai mult sentimental, și nu este de acolo. Piesa aceea, jucătorul din spatele vârfului, este decisivă în sisteme actuale de joc. Trebuie să fie și omul care vine la construcție, jucând între linii, dar și omul care lansează atacurile pe benzi și în cuplu cu vârful de atac”,

Acest post este considerat de Cornel Dinu cea mai mare problemă de la echipa națională în acest moment

„Procurorul” nu îl consideră nici pe Nicolae Stanciu capabil să îndeplinească în totalitate acest rol. De asemenea, cu aceeași ocazie, a făcut și o comparație între „tricolorii” din prezent și internaționalii turci, cei care au eliminat naționala României recent din drumul spre Campionatul Mondial: „Ori din punctul ăsta de vedere nu avem încă un jucător. Nici Stanciu nu este la nivelul cerințelor unui asemenea post. Turcii au un astfel de jucător și ați văzut că Calhanoglu este metronom în această echipă. Vine și Guler, au în general jucători foarte puternici de la mijloc în față. Mai greu stau și ei cu ceea ce înseamnă vârful de atac. Și lor le lipsește acest jucător. Și poate chiar banda dreaptă, atacantul din banda dreaptă.

Dar convingerea mea este că la ora actuală suntem, datorită unor măsuri care s-au luat în fotbalul românesc, mă uitam în zilele trecute, majoritatea echipelor au cinci sau șase jucători străini în distribuțiile lor. Sigur, și datorită reglementărilor internaționale. Nu mai avem o apărare a jucătorilor crescuți în propriul campionat și în propriile centre de formare, așa-zisele academii”. Nu în ultimul rând, întrebat unde crede că ar putea Ianis Hagi să dea cel mai bun randament al său, Cornel Dinu a făcut o glumă și a spus: „În familie”.

