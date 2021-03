Cornel Ilie, primele declarații, la TV, după ce și-a condus tatăl pe ultimul drum: “Nu sunt un om trist”

Cornel Ilie a făcut declarații emoționante, despre tatăl lui, la câteva zile de la înmormântarea celui care a avut o influență uriașă asupra carierei solistului și nu numai.

Artistul a vorbit deschis despre familia sa, în special despre tatăl lui, care a decedat pe data de 11 martie, marți, în emisiunea “Vorbește lumea”, în care a dezvăluit că tatăl său a fost înmormântat duminică, pe 14 martie, la cimitirul Bellu, din București.

Solistul trupei Vunk a rămas astfel orfan de ambii părinți, mama sa stingându-se din viață în anul 1996. Anunțul trist despre pierderea imensă suferită de artistul de 44 de ani a fost făcută de către acesta și în mediul online, zilele trecute, unde le-a spus tuturor că și-a pierdut tatăl.

Cornel Ilie, prima apariție în direct, după moartea tatălui său

Cornel Ilie a povestit cum a arătat pentru el perioada copilăriei, declarându-se un om împlinit din acest punct de vedere. Solistul trupei Vunk nu a oferit, însă, prea multe detalii legate de motivul morții tatălui său care a fost director la Radiodifuziunea Română.

Solistul a apărut vizibil marcat de durerea pierderii părintelui său și a avut doar cuvinte de laudă pentru cel care i-a influențat și cariera muzicală. Cântărețul i-a invitat să își ia rămas bun, în anunțul online că tatăl lui a murit, și pe foștii colegi ai acestuia din radio și televiziune, alături de toți cei care l-au cunoscut pe bărbat.

Cornel Ilie a făcut mărturisiri neștiute despre părintele lui, când se afla în fața Lorei și a lui Cove, în emisiunea matinală de pe PRO TV.

“Sunt ok, cât se poate în astfel de momente. Tata era un om foarte vesel, nu cred că și-ar fi dorit să fiu altfel. Dacă îi este mai bine că a încheiat un capitol din călătoria lui, eu mă bucur. Am avut o copilărie foarte frumoasă, eu și fratele meu, Răzvan. Ne-a asigurat acea liniște și dragoste. Am avut distanța aceea să facem ce vrem, dar nu ne-a lăsat de capul nostru.

M-a marcat prin faptul că m-a ajutat să îmi încep cariera. Eram într-o vreme când nu se găseau nici instrumente, ne-a ajutat să ne plătim clipurile. Am descoperit împreună pasiunea pentru tenis. A construit o bază de tenis, pentru colegii lui de la Radiodifuziune, juca des tenis acolo. În momentul ăsta nu sunt un om trist, cu dorul de rigoare. E un ciclu al vieții.

Tata era autoritar doar când era cazul. La noi în familie nu a fost vorba de așa ceva, nici nu se pronunța cuvântul bătaie. Era prin puterea exemplului, nu au fost pilde, bătăi. Am învățat de la el și de la mama, cum se poartă ei. Nu sunt lecții predate, doar le-am furat. Eu și fratele meu eram mari fani Beatles, ne-a adus toate vinilurile, avem o colecție impresionată doar despre asta.

Am încercat mereu să păstrăm în familie toate amintirile și detaliile astea, dacă voi lansa piese despre el, va fi personal”, a povestit Cornel Ilie, marți, la Vorbește Lumea.