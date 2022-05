Cornel Palade, la gâtul guvernanților, după dezvăluirile fiicei sale: “Vai de mama noastră! Alții au construit țara asta, pe care ăștia au făcut-o praf!”

Cornel Palade a vorbit, pentru FANATIK, despre decizia fiicei sale, Ada, de a pleca din România, despre situația în care se află țara noastră, despre tinerii care, în opinia sa, nu au niciun viitor, dar și despre pensionarii de la noi care o duc foarte greu. Spune că

Cornel Palade și-a încurajat fiica să plece din România: “Te duci unde vezi cu ochii!”

Cornel Palade are o relație apropiată cu fata lui, actrița Ada Palade, în vârstă de 33 de ani, care s-a mutat în Anglia de trei ani. Actorul spune că a susținut-o și a încurajat-o să plece peste hotare, atunci când aceasta și-a dorit să facă acest lucru. și a explicat de ce a părăsit România. Fiica lui Cornel Palade a povestit cum a fost agresată, cum a ajuns în stradă și cum nu a muncit “pe rupte ca țara mea să mă trateze ca pe un gunoi”.

”Avem o relație apropiată. E firesc să o las să plece, să o susțin. S-au adunat mai multe. Câți tineri au plecat. De ce or fi plecat? Eu cred că aveau motive să plece.

Era bine în țară sau ce? Păi zi-mi și mie, copiii ăștia care fac facultăți și ajung să care, să se facă vânzători, delivering, despre ce vorbim…

Există vreun orizont, ceva? Sunt atâția copii de la teatru care nu au unde să joace. Pandemia i-a închis în casă. A interesat pe cineva, dacă au ce mânca? Te duci unde vezi cu ochii!”, a declarat pentru FANATIK, Cornel Palade.

Cornel Palade, momente grele în pandemie: ”Am avut prieteni care trimiteau câte un cap de porc, pulpă de miel…”

Cornel Palade mărturisește că pandemia l-a afectat și pe el foarte mult, dar și pe fata lui care i-a spus că nu mai vrea să trăiască pe banii familiei.

Mai mult, pentru că au fost momente grele în pandemie când nu a mai avut spectacole, actorul spune că a avut noroc cu prietenii săi care îi mai trimiteau câte ceva de mâncare.

Cornel Palade mai vorbește despre votul politic care nu contează, în opina sa, și amintește și de celebrul caz de la Caracal, care a făcut vâlvă în vara anului 2019.

”Ada, fata mea mi-a spus: ‘M-am săturat să stau pe banii tăi’. Nu am avut evenimente, m-am uitat la stele. A interesat pe cineva? Am avut noroc că am avut pe cineva prieteni buni, care au avut grijă, trimiteau câte un cap de porc, pulpă de miel…

Cum să spun, probabil a fost un strigăt al fetei mele, Ada! Și îți dau un exemplu. Cazul de la Caracal, s-a rezolvat ceva? Știe cineva ceva? Nimic. Votul tău contează? Nu. Votează cine numără.

Democrația funcționează? Sistemul de justiție funcționează? Nu. Și atunci unde să te duci? Ada are 33 ani, este studentă la Westminster, studiază muzica. Lucrează, are job”, a mai declarat actorul Cornel Palade.

Cornel Palade, la gâtul guvernanților: “Băieții ăștia de când au venit la putere tot promit”

Actorul i-a taxat și pe guvernanți, despre care spune că “au făcut-o praf țara”, ignorând nevoile românului.

“Băieții ăștia de când au venit la putere tot promit. Nu e seară pe fiecare post tv să nu se vorbească despre pensii, că o să o dea.

Iar săracii ăștia care-s nenorociți stau și se uită în speranța că se va întâmpla ceva, o veste bună. Sunt luați la mișto pur și simplu. Alții au construit țara asta, pe care ăștia au făcut-o praf! O să se ducă și ăștia de la putere de acum…”, spune actorul de comedie Cornel Palade.

”S-au scumpit într-o noapte toate, fără motiv. Vai de mama noastră!”

Cornel Palade a vorbit și despre scumpirile care se resimt cel mai mult în buzunarul omului de rând.

”Gazul, petrolul, apa și curentul s-au scumpit într-o noapte toate, fără motiv. Ne-a lăsat Dumnezeu atâtea bogății, de toate și aici sunt mai scumpe. Îmi iei gazul moștenit, îl iei moca și îl vinzi cu bani. Păi suntem proști. Apa, sarea, bogățiile s-au dus. Nu mai avem… Vai de mama noastră! Te întrebi de ce pleacă copiii. De asta, pentru că nu au niciun orizont!”, a mai spus actorul de comedie.

De ce a plecat fiica lui Cornel Palade din România: “Ada face acum ce vrea și ce trebuie, într-o țară unde este democrație, oamenii sunt respectați și protejați”

Cornel Palade amintește și problemele cu care se confruntă sistemul de învățământ superior din țară și dezvăluie că acesta a fost unul dintre motivele pentru care fiica sa a plecat din România.

”În România sunt 70 de mii de facultăți, să ia niște profesori banii, iar copiii dacă învață sau nu, nu contează, îi învățăm la grămadă. Jefuim părinții. De ce să ajungă să fie student, să aibă facultate și după aceea, ce face cu ea?

Suntem țara cu cei mai mulți cetățeni cu studii superioare. Iată că suntem foarte puțini cei care lucrează, mama dracu! Chelnerii învață facultate. Prostesc o țară întreagă. Oamenii nu au bani de medicamente, mor cu zile. Cei de la putere nu vor moșteni împărăția cerurilor. Se vor duce și domnii care ne conduc. (…) Ada face acum ce vrea și ce trebuie, într-o țară unde este democrație, oamenii sunt respectați și protejați. Acolo s-au dus să învețe, iar statul o împrumută cu bani, să poată merge la școală”, spune Cornel Palade.

Cornel Palade, despre dezvăluirile fiicei: ”I-o fi pus vreunul mâna pe sâni sau pe fund sau i-a făcut vreo propunere indecentă”

Actorul a vorbit și despre dezvăluirile făcute de fiica sa, Ada, și spune că în domeniul teatrului și televiziunii “nu te iubește nimeni dacă ai succes”.

”Revenind la fata mea, i-o fi pus vreunul mâna pe sâni sau pe fund sau i-a făcut vreo propunere indecentă. S-a spus: ‘ești fata și Palade, ăla de a făcut bani la Bingo’. Nu te iubește nimeni, dacă ai succes, mai ales colegii. Vin, te pupă, te îmbrățișează, dar nu-i chemi, sunt scumpi, iau bani mulți.

Nu-i chemați pe Țociu și pe Palade, că-s scumpi. Dar nu este adevărat. Avem gajurile cele mai jos. Alții iau de la 4 mii în sus, ajung la 14 mii. Noi nu avem prieteni primari. Nu mă plâng pentru mine, pentru țara aceasta, pentru copiii ăștia tineri, nu au nicio busolă. Câți actori tineri, talentați nu au unde să joace? Vai de mama lor și de viața lor”, a mai punctat Cornel Palade.

“Avem program pentru pensionari: Ucraina pentru toți!”

Cornel Palade mai atinge și situația pensionarilor de la noi, printre ei fiind mulți care trăiesc la limita subzistenței. Actorul spune că înțelege drama produsă de războiul din Ucraina și solidaritatea românilor, dar nu poate accepta lipsa de implicare în ceea ce privește vârstnicii din România care își duc existența de pe o zi pe alta.

”Avem program pentru pensionari: Ucraina pentru toți! Se duc pensionarii în excursie în Ucraina, să le dea ajutoare la graniță, că aici în țară e complicat. Sunt necăjiți, i-au gonit din casele lor, îi compătimesc, dar ai noștri ce fac, din ce trăiesc?

Nu mai pot, nu au putere să muncească, cine le dă ceva? Dumnezeu are grijă de toată lumea. Nu mor caii când vor câinii. Așa că acum sunt caii la putere, câinii suntem noi. Ei vor trăi, noi…”, încheie actorul Cornel Palade.