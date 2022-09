Cornel Palade, show la Sunt celebru, scoate-mă de aici!: „Am stofă de lider! O să vedeți un Palade cum nu ați văzut”

Cornel Palade se numără printre concurenții de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, show ce se va difuza începând cu 4 septembrie, la Pro TV.

Cornel Palade, la Sunt celebru, scoate-mă de aici!: “Toți vor crede în mine!”

Lidia Buble, Anisia Gafton, Tania Popa, Paul Diaconescu, Alex Bogdan, Cornel Palade, RUXI, Mara Bănică, Răzvan Botezatu, Bia Khalifa, Giani Kiriță și Cristi Mitrea sunt cei 12 concurenți care vor lupta pentru titlul de Regele sau Regina Junglei. Exclusiv pentru FANATIK, actorul Cornel Palade face dezvăluiri despre participarea la cel mai așteptat show al toamnei.

Înainte de a pleca spre Dominicană, la filmările show-ului Sunt celebru, scoate-mă de aici!, prezentat de și Cabral Ibacka, Cornel Palade a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, că tremură de emoții pentru că nu știe cum va fi acolo. Însă, are curaj să plece și să arate de ce este în stare.

Fiecare grup are câte un lider. Sunteți genul care este lider sau vă lăsați condus de cineva?

-Nu îmi place să mă impun ca lider. Dacă ei vor ca eu să fiu lider, sunt de acord, cu condiția să conducem colectiv, să fim împreună. Vreau să descoperim lumea împreună, nu să vin să îi învăț eu lucrurile mele.

Am foarte multe îndoieli și foarte puține certitudini. Am stofă de lider, am minte, sunt băiat isteț și pot să fac lucrurile să meargă în direcția asta.

Apropiații ce au spus când le-ați dezvăluit că ați acceptat provocarea asta, participarea la Sunt celebru, scoate-mă de aici?

-Mi-au spus: „Maestre, cred că merită să încercați. Sunt convins că puteți să faceți lucrul ăsta. La ce aveți în cap, la cum vă manifestați, la ce energie aveți, la lucrurile pe care le spuneți și ce ne învățați pe noi, aveți șansa să faceți un lucru extraordinar. Mergeți și vă așteptăm să ne spuneți ce ați făcut acolo!”.

Eu am avut stâlpii mei în viață, modelele mele. Cineva mi-a spus odată: „V-ați gândit că puteți fi stâlpul cuiva? Dacă plecați, rămâne omul acela fără stâlp”. Îmi tremură mâinile de emoție fiindcă nu știu ce va fi acolo, dar mă duc!

Cornel Palade: “Fără publicul meu și spectatorii mei, nu aș mai fi”

Sunt oameni care o să vadă că ați acceptat provocarea asta și vor spune că nu veți face față, fiindcă aveți o vârstă.

-Oamenii care sunt aproape de vârsta mea (n.r. 70 de ani)… toți vor crede în mine și vor spune „Demonstrează-le celor tineri că ești mai bun decât ei!” Cei în vârstă sunt mai mulți decât cei tineri. Voi avea un public mai mare.

Cei care mă urmăresc au între 30 și 70 de ani. Câtă lume încape în 40 de ani…

Ce ar putea să vă facă să nu deveniți ? Ce ar putea să vă țină în loc?

-Poate regina! (râde – n.r.) Crezi că este important să fii regele junglei? Este o întrebare la care nu pot să îți răspund. Mie nu îmi place să vorbesc despre mine. Las faptele mele și cei din jurul meu să vorbească pentru mine.

Eu am vorbit despre mine până acum, despre sentimentele și emoțiile mele. Eu nu îmi fac soclul meu, îl fac cei care mă iubesc și m-au ținut în brațe toată viața. Ei sunt oamenii care au făcut ceva din mine. Fără ei, publicul meu și spectatorii mei, nu aș mai fi.

Au vrut să mă iubească și să mă respecte, iar eu, la rândul meu, fac același lucru. Aștept să le arăt ce pot, să împărtășim lucruri extraordinare. O să vă placă rău de tot! O să vedeți un cum nu ați văzut toată viața noastră!

Când începe Sunt celebru, scoate-mă de aici!, la Pro TV

Noul sezon al emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici! începe duminică, 4 septembrie, la Pro TV, de la ora 20.00. Show-ul este filmat în Republica Dominicană și va fi prezentat de Cabral și Adela Popescu.