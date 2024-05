Cornel Șfaițer a comentat acuzele de blat ale fanilor sibieni după Hermannstadt – Poli Iași 0-1: „Am plecat din acea zonă. Am mers să-i felicit pe băieți“

Politehnica Iași este aproape de salvarea miraculoasă, după ce . Paradoxal este că Poli Iași nu a mai câștigat în deplasare de aproape 7 luni și jumătate.

Cornel Șfaițer, impasibil la scandarile sibienilor

Victoria Politehnicii Iași pe terenul sibienilor a adus stupoarea fanilor gazdă, care i-au „distrus“ pe jucători. Fanii, aproape 3000 la număr, au scandat „Rușine“, „Blatiștilor“, iar tirada a continuat și în online.

Cornel Șfaițer s-a declarat neimpresionat de scandarile fanilor sibieni, pe care nici nu le-ar fi auzit. Președintele ieșenilor a spus că era preocupat să-și felicite echipa, iar astfel de momente a mai întâlnit.

„Chiar m-am bucurat enorm de mult, n-am auzit scandările, am plecat din acea zonă. Am mers să-i felicit pe băieți. Noi am facut jocuri bune în acest campionat, am avut momente bune, am învins U Cluj, Sepsi.

Iată că, acum, am întalnit o echipă lipsită de griji, nu mai poți avea aceeași concentrare. Eu am trăit mult timp în fotbal, m-am mai întalnit cu astfel de momente, în care e greu ca echipele să fie capacitate cand sunt deja salvate, cu o etapă-două înainte de final”, a spus Cornel Șfaițer, conform .

Politehnica Iași, șanse mari de salvare

Președintele Politehnicii Iași a discutat și despre derularea meciului, dar și despre . Chiar personal, Cornel Șfaițer s-a deplasat la Sibiu pentru partidă.

„Au fost emoții mari, a fost o săptămână agitată, n-a fost liniște în Săptămâna Mare a Paștelui, dar echipa noastră a dat dovadă de determinare. Cel mai important e că în a două repriză am fost la fel de bine așezați, compacți. N-am lăsat spații adversarilor, am întâlnit o echipă de foarte mare calitate, care nu mai pierduse acasă de astă-vară, cu Farul.

Credeți-mă, m-am deplasat personal la Sibiu, am vrut să fiu alături de băieți. Am crezut în acest rezultat. Au fost foarte multe discuții la noi, nu e ușor să ții un grup omogen. Mă bucur pentru Tony, am crezut în el când l-am instalat, am crezut cu toții în acest reuzltat.

Cred că suntem în continuare la mâna rezultatelor. Cu Petrolul, va fi la fel de periculos, nu uitați cum a venit UTA la noi și ne-a învins, cu doi jucători under în teren. Le-am cerut băieților în vestiar să fim la fel de concentrați pentru finală cu Petrolul.

Vom avea un stadion arhiplin în Copou, vom fi susținuți frenetic. Din păcate, am crezut în iarnă că vom obține mai mult… Situația e această, mă bucur pentru Tony, mi-a plăcut cum a pregătit partida”, a declarat Șfaițer, conform sursei citate.