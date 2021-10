Cornel Șfaițer, dinamovistul lui Sepsi Sfântu Gheorghe: „Dinamo are nevoie de un buget de 5 milioane să se bată la playoff!” Exclusiv

Sepsi Sfântu Gheorghe – Dinamo este „derby-ul suferinței” din etapa a 14-a din Casa Pariurilor Liga 1, ambele echipe având nevoie disperată de victorie.

Președintele lui Sepsi a vorbit cu FANATIK despre trecutul său dinamovist, transferurile „câinilor” și modul în care situația financiară a clubului ar putea fi îndreptată.

Cornel Șfaițer, membru Elite în programul DDB: „Dinamo va arăta altfel din iarnă cu Mircea Rednic!”

Sepsi – Dinamo, un meci cu două echipe rănite…

– Așa e. Un meci extrem de important pentru ambele echipe, din păcate fără spectatori. E trist. Ar fi fost o atmosferă extraordinară pe acest stadion superb. Dinamo va juca. Suntem două echipe în suferință. Eu sper să reușim o prestație bună pentru că echipa a arătat mult mai bine la meciul din Cupă și asta ne dă speranțe să obținem victoria. Mizăm pe determinarea și implicarea în joc a băieților. Avem mare nevoie de cele trei puncte. Poziția în clasament în acest moment nu onorează niciuna dintre echipe.

ADVERTISEMENT

Ați fi vrut să inaugurați stadionul cu Dinamo?

– Ar fi fost frumos și ar fi contat enorm de mult pentru echipă să fie stadionul plin. E o arenă frumoasă și cu o bază extraordinară. Cel mai important rămâne rezultatul. Dinamo e un brand și atrage în continuare la fel ca celelalte echipe importante. Sper să fie un meci frumos și putem câștiga.

Nimeni nu se așteapta să fiți pe locul 14…

– E un clasament mincinos! Debutul a fost unul bun după care am avut o serie de jucători importanți accidentați. Am suferit mult și asta a contat. Am făcut cinci remize cu patru echipe din playoff. Și cu CFR-ul până la înscrierea golului echipa nu a arătat rău. Nu e confortabil când pierzi două jocuri la rând. Lotul pe care îl avem acum nu e cu siguranță de locul 14 și sunt sigur că vom urca în clasament.

ADVERTISEMENT

„Am prea multe amintiri frumoase ca suporter al lui Dinamo!”

Un meci special pentru dinamovistul Cornel Șfaițer?

– Da! Mie mi-a plăcut întotdeauna meciurile cu Dinamo și am cam avut câștig de cauză. Am fost de mic copil dinamovist. Am prea multe amintiri frumoase ca suporter legate de Dinamo. Meciuri extraordinare în străinătate, derby-uri cu Steaua, meciul cu Hamburg și Liverpool pe care le-am trăit pe viu.

În anii 2000 mergeam la foarte meciuri europene în deplasare, când mergeam și cu echipa națională mult. Foarte multe meciuri memorabile! Pentru mine Cămătaru, Vaișcovici, Orac, Dinu, au fost niște jucători imenși. Dumitrache, Dudu Georgescu, adevărații dinamoviști și „câini roșii”.

ADVERTISEMENT

Cum vi se pare Dinamo cu Rednic?

– La ora actuală Dinamo are un lot interesant dar sunt mulți jucători nepregătiți și fără jocuri în picioare și asta s-a văzut la finalul fiecărui meci. Echipele au jucat fotbalul cu Dinamo și au fost meciuri spectaculoase. Jucătorii veniți sunt total nepregătiți chiar dacă au un CV interesant. Eu îmi doresc să își revină după meciul de mâine. Din păcate Dinamo nu prea mai are timp. Rednic e un antrenor care pune mare accent pe pregătirea fizică.

Cornel Șfaițer: „Cu o pregătire bună Dinamo va arăta 100% altfel”

Dinamo o să arate altfel din iarnă?

– Cu o pregătire bună Dinamo va arăta 100% altfel cu ! La fel și noi vom fi o echipă diferită din multe puncte de vedere. Ne vom reveni din acest moment. E greu să faci mutări spectaculoase în iarnă. Nu foarte mulți jucători străini se integrează în campionatul nostru.

ADVERTISEMENT

Cum l-ați convins pe Luckassen să vină la Sepsi?

– E un jucător foarte bun și un băiat extraordinar. Dă totul și e un atacant care sufocă fundașii adverși și foarte incomod! E foarte bine pregătit fizic. Cred mult în el și cred că va fi un jucător foarte important. Noi o să facem eforturi să rămână și din vară.

Dinamo se află într-o situație foarte grea…

– E foarte dificil dar în acest moment au conducători. Le-a lipsit mult asta. Nu se mai pot plânge de asta. În insolvență nu e ușor de gestionat un buget. Au făcut un plan de reorganizare și situația poate fi redresată însă nu va fi ușor. Dinamo are nevoie de un stadion nou și de o conducere solidă. Suporteri au și s-au văzut eforturile uriașe pe care le-au făcut în sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

„Sunt membru DDB Elite. Dau 1948 de euro”

Aveți card DDB?

– Da, sunt membru Elite, de 1948 de euro. Am luat printre primii când s-a lansat dar e nevoie de cât mai mulți. Dinamo are nevoie de membrii noi și clubul poate atrage și spectatori.

Luați în calcul să veniți la Dinamo pe viitor?

– dar e greu de spus acum. E un club greu și trebuie să fii zi de zi acolo. Eu am și activitatea mea. Fac totul din pasiune și aș fi făcut-o cu mare drag să încerc să ajut Dinamo. Sunt multe lucruri care trebuie rezolvate acolo și lucruri merg spre bine. La un club de talia lui Dinamo e tot timpul loc de mai bine atât la nivel administrativ cât și sportiv. Dinamo merită mult mai mult. E foarte greu să construiești o echipă și e nevoie de ani de muncă!

„Cu spaniolii a fost un management dezastruos!”

Pot fi trași la răspundere legal acești spanioli?

– Mie nu mi s-au părut serioși și nu mi-au dat deloc încredere încă de la prima conferință de presă de la Săftica. Au venit acolo cu niște fițuici. A fost un management dezastruos fără niciun buget minim prestabilit. Ei doar s-au angajat la costuri și contracte exagerate.

Domnul Badea se întoarce la Dinamo?

– Nicolae Badea e un dinamovist adevărat. Eu cunosc foarte mulți dinamoviști potenți financiari care îmi aduc aminte că erau în avionul echipei la meciurile din deplasare, pe la Lisabona, pe Sofia, la Everton… Îmi aduc aminte perioada aia când mulți dinamoviști puternici erau implicați.

. E unul dintre dinamoviștii care a susținut Dinamo și în perioada dânsului s-a făcut o echipă bună și au fost trofee multe. Dinamo trebuie să aibă un sponsor puternic sau mai mulți sponsori și e nevoie de un buget puternic ca să reușească.

De ce buget ar avea nevoie Dinamo?

– Dinamo să știți că a avut tot timpul un buget bun. Și în perioada Negoiță avea șase-șapte milioane de euro! La Liga 1 poți să ajungi acum în playoff cu cinci milioane. Un buget mare îți asigură și succesul. E nevoie de un scouting bun, sănătos. La Dinamo însă e drumul lung până acolo în momentul în care se află acum echipa. Trebuie să iasă din această zonă ca să vorbim de bugete.