Dezvăluiri despre fostul fotbalist, mort de Covid la doar 38 ani: “Nu avea alte probleme de sănătate!” Exclusiv

Cornel Șfaiter, fostul președinte al lui FC Botoșani a rămas uluit de moartea fostului atacant al moldovenilor, Florinel Ursu, care a decedat la doar 38 de ani, în urma infectării cu coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florinel Ursu era stabilit în Spania de mai mulți ani, avea doi copii și se pare că avea probleme la plămâni. A fost un fotbalist de perspectivă, pe care atât antrenorul de atunci Leo Grozavu, cât și președintele clubului, Cornel Șfaițer, îl vedeau drept un fotbalist care putea să aibă o carieră la un nivel cât mai înalt.

Florinel Ursu este al doilea fotbalist român ucis de COVID-19, iar în 2010, Ursu a plecat cu scandal de la Botoșani, acuzându-i pe oficialii moldovenilor că nu au respectat clauzele din contractele jucătorilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cornel Șfaițer a vorbit pentru FANATIK despre moartea lui Florin Ursu: „Am vorbit și cu Leo Grozavu. Suntem șocați!”

„Am primit o veste…Regret dispariția lui! Am vorbit și cu Leo (n.r. Leo Grozavu) dimineață, i-am trimis și lui că am vorbit cu cineva de la Botoșani de la presă și era un copil pe care l-am adus când încă era sub îndrumarea lui Mihai Ciobanu, la Moinești. Un jucător și un suflet curat! Așa, un băiat deosebit. Chiar acum vreo trei ani a fost la un meci la Botoșani și am vorbit cu dânsul și acum un an. M-a mai sunat. Cred că acum un an am vorbit ultima oară, înainte de sărbători, dar nu s-a plâns de nicio problemă de sănătate. Nici ca fotbalist n-a avut.

La timpul respectiv, prin 2007-2008, era un jucător care a fost în echipă cu Vașvari, cu Tincu la Botoșani, dar era atunci un jucător important. Îi vedeam un viitor frumos, jucător de reacție! Îmi aduc aminte, era un meci la Galați, am bătut cu 2-0 și a făcut un meci bun. Era un băiat deosebit și am amintiri frumoase legate de el.

ADVERTISEMENT

Un suflet mare și foarte atent. Era familist, avea doi copii și se stabilise în Spania. Repet, la timpul respectiv, chiar îi vedeam o carieră frumoasă, cât a fost la Botoșani. S-a lăsat cam devreme de fotbal și îmi pare rău. Nu știam de problemele de sănătate. Acum trei ani când a fost la Botoșani nu avea probleme. Cu pandemia asta, apar tot felul de astfel de cazuri cu persoane care sunt sănătoase și din păcate se întâmplă tragedii. Sperăm să trecem peste acestă perioadă grea. Mult prea tânăr, o tragedie! Condoleanțe familiei!”, a fost prima reacție a fostului președinte al FC Botoșani, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Cornel Șfaițer a vorbit și despre plecarea lui Florin Ursu de la FC Botoșani

Știu că a plecat cu scandal de la Botoșani… Ce s-a întâmplat atunci?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– El și-a dorit atunci să plece de la Botoșani, nu știu exact ce s-a întâmplat. Eu am rămas în relații bune cu el și chiar am mai ținut legătura dupaia, m-a și felicitat când am promovat în Liga 1. Chiar vorbeam cu Leo dimineață și și-a adus și el aminte că a fost la meci acum trei ani.

Cum era Florinel Ursu ca om? Pentru cei care nu l-au cunoscut și o să audă vestea cu fost jucător al lui FC Botoșani a murit la 38 de ani…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Era un băiat la locul lui. Îmi aduc aminte că era foarte liniștit. Nu am avut nicio problemă cu el și dădea totul. Jucător cu bună calitate, viteză, dribling bun. Era unul dintre jucătorii pe care la acel moment îl vedeam eu la un nivel mai sus. Atunci vă dați seama că era apt 100% medical, dar anii au trecut cum trec peste noi toți.

Actualul președinte al lui Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a luat măsuri speciale la echipă: „Le-am cerut personal în repetate rânduri!”

Vă e teamă de această pandemie? Cum vă protejați? Luați ceva măsuri speciale?

ADVERTISEMENT

– Am luat! Am vorbit încontinuu cu băieții și o perioadă bună de timp am reușit să nu avem niciun caz. L-am avut pe Bouema infectat, am avut vreo patru jucători…Noi ne protejăm dar nimeni nu ne garantează nimic! Le-am cerut personal, din primăvară am avut ca mesaj tot timpul vis a vis de măsurile de protecție! Drept dovadă că eram printre echipele care nu au avut probleme, chiar dacă jucătorii stau și la Sfântul Gheorghe și la Brașov, cei care au copiii la școală. Doar Gaz Metan Mediaș a scăpat până acum și sperăm să vină și vaccinul cât mai repede. Sperăm să reușim să terminăm cu bine campionatul. Căpitanul Bouema a fost cel mai vigilent și cel mai atent. Le-a spus tot timpul și celorlalți. Mai ales că are trei copii. Și tot s-a infectat!

Totuși șocant pentru un fost sportiv să moară la 38 de ani…

ADVERTISEMENT

– Mai ales pentru mine! Și eu am fost șocat când am aflat. Leo Grozavu a rămas și el fără cuvinte: „Extraordinar!”. A spus că o să le comunice și colegilor și o să țină un moment de reculegere. Îi plăcea de el. Îl regretăm. Condoleanțe familiei și Dumnezeu să îl odihnească și să dea putere familiei!