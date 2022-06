Cornel Tăbăcaru, speriat de prețurile din Beverly Hills! Află cât a plătit milionarul pentru o masă

Cornel Tăbăcaru se află într-o vacanță la fiica lui, Ștefania, în America. Omul de afaceri susține că prețurile au luat-o razna și peste Ocean și ne povestește cât cheltuia anul trecut, comparativ cu cât a cheltuit acum.

Cornel Tăbăcaru, speriat de prețurile din Beverly Hills

Milionarul Cornel Tăbăcaru a făcut o comparație între prețurile de anul trecut și cele de acum. Dacă la un restaurant de lux luau masa, două persoane, nu plătea mai mult de 150 sau 160 de dolari. Și chiar și așa i se părea scump. Acum, în același loc, Tăbăcaru a plătit dublu, atunci când a fost să servească prânzul cu fiica lui mai mică, Ștefania, stabilită la Los Angeles.

ADVERTISEMENT

Până acum doi ani, când a venit pandemia, afaceristul locuia pe două continente, de mai bine de 20 de ani: în America Centrală, și în Canada, la Toronto. Însă de doi ani de zile, Tăbăcaru stă mai mult în Costa Rica și Canada. În acest moment, acesta se bucură de câteva zile frumoase în California.

”Sunt pentru câteva zile în California, Los Angeles, la fiica mea. Toată lumea știe, vede în filme vedete, staruri, viață frumoasă, lux… Numai că eu aș vrea să vă spun despre viața reală și despre nenorocirea aceasta care s-a abătut asupra noastră.

ADVERTISEMENT

În California sunt câteva cuvinte cheie, taxele. Aici se plătesc taxe statale și federale. De aceea, au plecat peste 80 de mii de oameni către Texas și Florida. În Florida am locuit și eu o perioadă. Acolo sunt doar taxe federale. Statul Florida nu vrea taxe de la oameni.

Al doilea lucru scump asta-i cheia, parola… Oameni buni, când ajunge prețul la benzină 2 dolari și ceva, când anul trecut era la jumătate… Anul trecut făceam un plin cu 60-65 dolari, ieri am pus de 130 de dolari. Atât a fost un plin. Nu se poate”, a declarat Cornel Tăbăcaru pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cât a plătit omul de afaceri pentru o masă în Santa Monica

Și mâncarea s-a scumpit în America, iar omul de afaceri vrea să tragă un semnal de alarmă, că prețurile au urcat peste tot în lume. Și, din nefericire, din ceea ce i se aduce la cunoștință, acesta pare să fie doar începutul.

”Mâncarea este scumpă. Mă duceam la un magazin românesc și ce luam anul trecut, am luat și acum. Dădeam maxim 90 dolari, acum am dat 150- 160 de dolari. Ieri, am luat masa la Nobu, restaurant foarte bun.

ADVERTISEMENT

Până și acolo, două persoane, eu și fiica mea, cu două băuturi non alcoolice, nu dădeam mai mult de 160 de dolari. Acum am plătit 200 și ceva de dolari, iar cu taxe am trecut de 300 de dolari. Am înlemnit. Scump, foarte scump”, a declarat pentru FANATIK, omul de afaceri Cornel Tăbăcaru.

ADVERTISEMENT

Cât costă o casă în Beverly Hills

Milionarul Cornel Tăbăcaru susține că prețurile au luat-o razna inclusiv la proprietățile de pe malul Oceanului. Aici, omul de afaceri spune că plătești prețul pentru liniște și pentru ceea ce vezi, pentru priveliștea cu care te trezești dimineața.

”Căsuța asta, pentru vederea asta superbă din spate și Beverly Hills, în cea mai bună zonă, câteva milioane de dolari costă, iar un apartament ajunge la un milion și ceva de dolari.

Aici cumperi liniștea, locația și cea ce vezi, cu ceea ce te scoli dimineața. Nu mai spun restul! De haosul de pe aeroport, cu avioane anulate, că stai până ultima clipă și nu știi ce se întâmplă”, a mai spus Cornel Tăbăcaru.

Cornel Tăbăcaru este căsătorit cu Alina Tăbăcaru și au împreună două fete, Catinca și Ștefania. prima dintre ele este curator de artă, dar cea de a doua și-a deschis o linie vestimentară. Afaceristul