Cornel Ţălnar, interviu exploziv despre Dinamo: “De 9 luni de zile n-am văzut niciun ban! Sunt singurul”. Exclusiv

Cornel Ţălnar a acordat un amplu interviu pentru FANATIK în care a vorbit franc despre situaţia dezastruoasă de la club. Fostul jucător şi antrenor al “câinilor” s-a luat şi de câţiva capi din DDB, despre care a spus că sunt nişte amatori ajunşi în poziţii de conducere.

Fostul jucător al “câinilor” nu crede că Pablo Cortacero se va mai întoarce la club şi susţine că este singurul om din club care nu a văzut niciun ban în ultimele 9 luni de zile. Cornel Ţălnar susţine că este în continuare directorul tehnic al clubului, dar susţine că nu i s-a cerut ajutorul din DDB.

Cornel Ţălnar, interviu exploziv despre Dinamo: “Sunt niște ”băieți minunați” care conduc acest club”

Cornel Ţălnar a sărbătorit alături de colegii de generaţia 37 de ani de la semifinala Cupei Campionilor cu Liverpool, una dintre cele mai mari performanţe din istoria clubului. Legendele s-au întâlnit într-o locaţie din Lacul Tei, unde au dezbătut şi situaţia dificilă în care se află astăzi Dinamo.

Cum vă simțiți să vă reîntâlniți după atâția ani cu foștii colegi?

– Pentru noi e o mare bucurie să ne întâlnim, la 37 de ani de la un meci cu cea mai bună echipă din lume la ora respectivă. Chiar dacă am fost eliminați, au fost 2 meciuri în care în primul meci, din Anglia, putem să scoatem un rezultat formidabil, dar la 0-0 Augustin a avut o bară, dacă înscria, lucrurile se schimbau radical se schimbau radical. La București am dominat 70% din meci, dar, din păcate, ne-au prins pe 2 contre și ne-au dat 2 goluri. Dar una peste alta, să joci contra lui Liverpool la ora respectivă era o cinste și o onoare. Faptul în sine că am ținut pieptul și am făcut față acelui joc formidabil a fost o cinste pentru noi.

Considerați că ați fi putut fi în finală?

– Da, bine, eu sunt convins că dacă câștigam la ei, eram în finală. Dar important e că am ajuns în semifinală, cea mai mare performanță din istoria clubului. Cu acest lucru ne mândrim.

De ce Dinamo nu mai face performanță?

– Eu prin 2010-2011 vorbeam cu Borcea și i-am spus că încă România are echipe cât de cât competitive, dar nu avem infrastructură, nu avem baze sportive și i-am spus că 5-6 ani o să avem infrastructură și n-o să mai avem fotbal. Exact ce am spus eu acum 10 ani s-a adeverit în acest moment. Viitorul este foarte sumbru și eu cred că fotbalul românesc cel puțin 20 de ani va fi într-un picaj total.

Dar Dinamo va mai rezista?

– Dinamo la ora actuală este într-o situație foarte neclară. Sunt niște ”băieți minunați” care conduc acest club. Sunt niște oameni care datorită suporterilor care au băgat niște bani au reușit să țină clubul în viață, dar din punct de vedere financiar. În schimb, din punct de vedere sportiv lucrurile sunt total deplasate și atâta timp cât nu vor veni niște profesioniști să preia acest club la toate nivelurile, administrativ, sportiv, economic și juridic, Dinamo va avea o șansă foarte mică să mai scape.

“Dacă nu se schimbă nimic, eu zic că au șanse mari ca să retrogradeze”

Când considerați că ar trebui să se întâmple asta?

– Nu astăzi, nu mâine, ieri trebuia să se întâmple treaba asta, să vină oameni adevărați, profesioniști, care se pricep la fotbal, iar ceilalți care au făcut niște lucruri extraordinare prin banii pe care i-au băgat membrii DDB, să fie tot timpul lângă echipă și să lase pe cei care se pricep la fotbal să facă fotbal. Ei sunt cei mai buni din România, îi iubim, îi respectăm, îi stimăm, sunt frații noștri, sunt dinamoviștii noștri, ei trebuie să ne ajute cu cântecele lor, cu coregrafia pe care o fac, la fotbal să-i lase pe cei care se pricep și pot să mai facă ceva în acest momente foarte dificile. Nu suntem pe ultima sută de metri, suntem pe ultimii 10 metri și dacă acum nu se va întâmpla ceva benefic pentru fotbal, eu zic că Dinamo va avea o situație foarte, foarte ingrată.

Credeți că va retrograda?

– Dacă nu se schimbă nimic, eu zic că au șanse mari ca să retrogradeze.

“Spaniolii de bine, de rău, au lăsat 600.000 de euro aici”

Ce s-a întâmplat cu spaniolii în vară și de ce credeți că o parte dintre fani vă asociază cu ei?

– Spaniolii sunt informați greșit de doi, trei oameni de aici din conducerea DDB, eu voi ieși și voi spune adevărul și aș dori ca în urma discuțiilor pe care o să le am, ca acei doi, trei oameni care conduc la ora actuală chipurile, DDB-ul, să vină cu mine la detectorul de minciuni să vedem cine minte în toate nenorocirile pe care le spune unul și altul despre mine. Eu sunt tot Cornel Țălnar, eu sunt dinamovist cu sufletul și cu inima, eu pentru Dinamo mi-am lăsat și familia, pe mine nu poate niște no-name, niște anonimi, oameni care n-au nicio treabă cu fotbalul să mă caracterizeze. Eu cred că am făcut istorie la Dinamo și ca jucător și ca antrenor.

Credeți că spaniolii se vor mai întoarce?

– Nu, părerea mea e că spaniolii nu se mai întorc. Dar părerea mea, dacă analizăm și spunem lucrurilor pe nume, spaniolii de bine, de rău, au lăsat 600.000 de euro aici, acel escroc (n.r. Pablo Cortacero) în care eu am dat primul, despre Cortacero și compania eu am fost primul care am spus că sunt amatori, că n-au nimic comun cu fenomenul și cu fotbalul. Eu am fost în Consiliul de Administrație în care l-am dat jos din funcția de președinte, l-am dat jos pe diretorul general, Alex Couto, l-am dat jos pe consăteanul meu, că mă asociază cu Șerdean, eu am votat să-i înlocuim. Iar cei care conduc DDB, că 99% din DDB-iști sunt sufletiști ca și mine și ca toți dinamoviștii adevărați, vor să împrăștie cu noroi în niște oameni care într-adevăr au făcut istorie. Eu cred că prin ce am făcut la Dinamo ca jucător, ca antrenor și ca om care sunt trup și suflet alături de acest club, inima, sufletul și tot ce am mai bun din mine înseamnă Dinamo, iar cei care încearcă să mă ponegrească vor avea surprize mari din punctul ăsta de vedere și din partea mea.

“Se împlinesc 9 luni peste trei zile și eu sunt singurul om din club care n-am luat niciun ban”

Ce vă nemulțumește?

– Îi transmit un mesaj domnului Anghel Saligny, cel care a făcut podul peste Șoseaua din Ștefan cel Mare, o să aibă o mare surpriză din partea mea în momentul în care-l voi chema la detectorul de minciuni și vorbesc la modul cel mai serios. Pe el și pe încă doi tovarăși de acolo care au distrus Dinamo, Dinamo este distrusă de cele trei personalități celebre. Vreau să-i chem la detectorul de minciuni. Să vadă cine a luat vreun ban de la Dinamo, eu sau ei? Pentru că nu se poate. Nu, domnul Anghel, n-o să scapi de mine niciodată pentru că eu o să vin în fața fraților noștri din DDB, că ei sunt frații mei în primul rând, ai tăi nu știu cine sunt, poate ai jucat și tu vreo 300 de meciuri la Dinamo, ai dat vreo 60 de goluri și ai avut și vreo 4 calificări în cupele europene? Nu știu cine ești, am înțeles că ești un simplu contabil de casă de amanet, nu știu cine ești și nici nu mă interesează, dar nu poți tu să vii și să împroști cu noroi în mine care am fost mereu trup și suflet pentru Dinamo. Cine ești tu? Ieși în față și spune cine ești dumneata și în momentul în care te voi chema la detectorul de minciuni să vedem cine a luat bani de la Dinamo. Vreau să vadă o țară întreagă și în special frații noștri dinamoviști care mulți dintre ei îl ascultă și ei sunt duși în eroare, că nu știu ce să înțeleagă. O să le spun ce s-a întâmplat 13 martie 2020 până la acum.

Dumneavoastră ați luat bani de la Dinamo?

– Se împlinesc 9 luni peste trei zile și eu sunt singurul om din club care n-am luat niciun ban, iar ei care zic că Țălnar a făcut, a dres, eu îi voi chema la detectorul de minciuni să vedem cine minte, eu sau el. Eu am ajutat gratis total, n-am luat niciun ac de când au venit spaniolii, din august. Sunt singurul din sutele de angajați care n-am luat niciun ac. Eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă acest element tânăr și de mare perspectivă, Anghel Saligni, pune că eu am luat bani și am făcut și am dres, eu vă întreb, în momentul în care au fost spaniolii, până în decembrie, cinci luni de zile, eu dacă voiam să iau vreun ban nu putem să iau? Că el zicea că sunt omul lor. Eu am spus, NU, când ia toată lumea, să fim toți cu salariile la zi, ca și omul care muncește și jucătorul și antrenorul și conducătorul să ia banii. Toată lumea e la zi cu salariile până la 1 ianuarie, eu am 5 luni până la 1 ianuarie și încă 4 luni acum. Iar eu îl voi chema cu mine la detectorul de minciuni să vedem cine a luat bani de la Dinamo. Ei spun că profesioniștii nu au vrut să vină lângă noi, nu, profesioniștii au vrut să vină și-i aveau chiar în club, explicați-i acestui băiat că Țălnar este director tehnic și pe mine nu m-au chemat ca să văd jucătorii aceștia ”buni” care i-au adus ei de când au preluat clubul.

“Ei aveau nevoie de niște amatori care sunt acolo la ora actuală și încearcă ei să conducă”

De ce credeți că nu s-au mai bazat pe serviciile dumneavoastră?

– Pentru că ei aveau nevoie de niște amatori care sunt acolo la ora actuală și încearcă ei să conducă. Dar nu se mai poate, dragii mei prieteni. Dacă nu vine cineva acum, repede, profesionist, să schimbe repede macazul, Dinamo va retrograda. Și dumneavoastră care de la 1 ianuarie ați preluat această echipă cu urlete și trâmbițe, ați dus-o în situația în care ați dus-o. Nu a dus-o nici spaniolii, nici nemții, nimeni. De la 1 ianuarie când echipa asta era la 4 puncte de play-off s-a ajuns pe penultimul loc cu șanse reale de retrogradare.

Pe dumneavoastră nu v-a mai contactat nimeni? Nu v-a întrebat nimeni, nimic?

– Absolut nimic pentru că nu au vrut să mă întrebe, nu aveau nevoie de un om care să-și spună punctul de vedere fotbalistic. Aveau nevoie de cineva care să-și facă ei toate mendrele. Și încă odată spun, vreau ca domnul Anghel și cu încă doi pioni de acolo să vină cu mine la detectorul de minciuni să vedem cine a luat vreun ban și cine nu de la Dinamo. Să nu mai împroaște cu noroi în mine, să vadă cine are dreptate, eu sau ei?

“Eu am fost primul care am spus că spaniolii sunt amatori”

Ați mai ținut legătura cu partea spaniolă?

– Pe mine m-au asociat cu spaniolii, dar eu o singură dată am vorbit cu Cortacero! Eu ce să am cu spaniolii? Nu știu spaniolă, nu am nicio treabă! Eu n-am avut absolut nicio treabă, eu am fost primul care am spus că sunt amatori, eu am fost primul care am dat în el și l-am dat jos din funcția de președinte, l-am dat pe Couto, l-am dat pe Șerdean, cum poți să spui că Țălnar este cu spaniolii? Niciodată, exclus! Să uite lumea treaba asta.

Nici cu Șerdean?

Nici cu el, el e plecat la Alba de trei, patru luni de zile.

“Ei trei, patru, cei care strâng banii, dând de borcanul cu miere, au băgat mâna în borcan și știți, când scoți mâna din borcan se mai lipește miere acolo”

Și dumneavoastră ați rămas la Dinamo în București pe banii dumneavoastră?

– Da, bineînțeles. Eu sunt în continuare director tehnic, eu mă ocup de echipa a doua, de juniorii 1 și de juniorii 2, m-am ocupat și de echipa mare, dar în momentul în care am văzut cu cine am de-a face și ce vor să facă, normal că nu am putut să mă asociez să fiu băgat în aceeași oală cu niște oameni care n-au nimic în comun cu fenomenul fotbal și doar ei vor să conducă. Nu se poate.

Care e cea mai mare problemă la Dinamo?

– Dacă nu se schimbă într-o zi, două, să vină niște oameni competenți, va fi foarte greu. Ei din păcate strâng banii, îi dau la clubul fanion și peste o lună când intră banii de la televiziune îi iau înapoi. Ei sunt conducătorii C.A.R-ului la Dinamo. Banii care se strâng de la noi, că și eu sunt DDB-ist convins, cu card, dau 48 de euro pe lună, cumpăr la fiecare meci de 100 RON, sunt ca toți dinamoviștii adevărați, vreau să fiu lângă Dinamo, ei trei, patru, cei care strâng banii, dând de borcanul cu miere, au băgat mâna în borcan și știți, când scoți mâna din borcan se mai lipește miere acolo. Și tocmai din cauza asta vreau să vină cu mine să vedem cine a luat bani de la Dinamo, Țălnar sau ei?

“Pe Mario Nicolae nu îl cunosc, l-am văzut o singură dată”

Care este greșeala cea mai mare pe care considerați că au făcut-o cei care conduc DDB din iarnă până acum?

– Păi greșeala cea mai mare este că acum nu mai există niciun dinamovist în afară de mine în club. Toți dinamoviștii au fost dați afară, pe domnul Eftimescu l-au folosit ca un preș, e fratele meu, îl iubesc și o să-l respect toată viața, dar nu trebuia să se compromită să fie omul pe care acești doi, trei oameni să-l subordoneze și să-l facă cum vor ei. Eu dacă merg acum la Dinamo nici nu știu cu cine să discut în afară de Eftimescu care este și președintele Consiliului de Administrație și director general. El e un băiat extraordinar dar nu trebuia să ajungă să-l calce în picioare niște oameni care n-au nimic în comun cu fenomenul.

Despre Mario Nicolae ce părere aveți?

– Pe Mario Nicolae nu îl cunosc, l-am văzut o singură dată, noi avem peste 100 de dinamoviști grei, un Cornel Dinu, un Mărginean, un Prunea, un Andone, care puteau să vină să preia clubul ăsta. Dar nu se poate să aduci pe un băiat care n-a avut nicio tangență cu Dinamo. Aici Dinamo avea nevoie de dinamoviști. Ăștia care suntem noi aici și sărbătorim 37 de ani de la semifinala cu Liverpool, care știu ce înseamnă să moară pe teren pentru Dinamo, să bage capul în contră pentru Dinamo. Nu aduc niște neica nimeni care habar n-au avut în viața lor, n-au făcut o alunecare, cum să aducă asemenea oameni să conducă Dinamo? Hai, domnule, să fim serioși!

“Borcea e fratele meu, e prietenul meu, suntem în relații foarte bune, am încercat să-l conving să vină lângă noi”

Dacă v-ar solicita cineva de la prima echipă acum ajutorul ați merge?

– Eu m-aș duce ca director tehnic, poziția pe care o am încă și așa am ajutat și astă vară cu Gigi Mulțescu, apoi cu Contra. Acum, de când au venit oamenii ăstia și au preluat n-am mai vrut să stau lângă niște amatori că nu se poate să conduci în halul ăsta, așa că am rămas la echipa a doua, la echipele de juniori, eu îmi fac treaba zilnic cum mi-am făcut-o până acum. Dar dacă nu se schimbă ceva, îmi pare rău, dar nu cred că mai scăpăm.

Ce se întâmplă cu banii care s-au strâns?

– Păi oamenii ăștia îi ia înapoi. 95% din dinamoviștii puri pe care îi iubim și îi respectăm au dat banii respectivi dar ei nu știu că acești bani nu sunt dați la Dinamo, sunt dați cu împrumut. Azi îi dă, mâine îi ia. Nu e ceea ce trebuie. Eu când știu că dau niște bani îi dau ca să ajut, nu că știu că-i iau înapoi mâine sau poimâine. Dar asta e situația deocamdată.

Cu Cristi Borcea ați mai vorbit?

– Da, sigur, Borcea e fratele meu, e prietenul meu, suntem în relații foarte bune, am încercat să-l conving să vină lângă noi, deocamdată stă în expectativă, a spus că în momentul în care se va face stadionul se mai gândește.

“Borcea a fost cel mai bun conducător din ultimii 25 de ani”

Borcea credeți că se întoarce?

– Eu îl aștept cu drag pentru că a fost conducătorul care după părerea mea a fost cel mai bun din ultimii 25 de ani, care pe lângă faptul că a băgat mâna în buzunar și a ajutat, a pus și foarte mult suflet pentru că el a venit din galerie, a jucat la juniori la Dinamo, este un dinamovist pur sânge și ar fi extraordinar dacă s-ar întoarce.

Revenind la stadion, se face?

– Eu în iarnă cu ajutorul domnului Dan Motreanu și a lui Florin Roman, cărora țin să le mulțumesc că mi-au înlesnit să ajungem cu toți old-boys ai noștri adevărați la domnul fost prim-ministru, domnul Orban, mi-a promis că se va face acest stadion începând din primăvara asta. Eu sunt convins că dacă dânsul ne-a promis, se va face. Eu mai țin legătura cu cei doi care m-au ajutat și care și ei sunt dinamoviști și suferă ca și noi. Așteaptă și ei să vadă un reviriment, să vadă că ceva se schimbă în bine la Dinamo.

În cât timp am putea avea stadionul?

– Eu cred că în doi ani dacă s-ar apuca acum și sunt convins că s-ar termina cum s-a terminat și stadionul Steaua, Giuleștiul și Arcul de Triumf.

“Ați văzut vreodată vreun câine să plece de la măcelărie? Niciodată”

Dar v-a mai exista Dinamo până atunci?

– Totul depinde de ceea ce o să se întâmple acum, repede. Trebuie să vină niște oameni competenți, profesioniști, care știu ce înseamnă să conduci o echipă de fotbal, Cornel Dinu, emblema noastră, Mărginean, Andone, Florin Prunea. Trebuie să vină cineva să preia acest club.

Este o soluție ca suporterii să meargă peste jucători la Săftica să vorbească cu ei și să-i încurajeze?

– Suporterii sunt niște oameni extraordinari, ei își doresc și vor să facă cât de mult bine, ei au rolul lor și sunt cei mai buni, cei mai frumoși, senzaționali suporteri din România. Ei dacă ne susțin e foarte bine, dar pe partea sportivă, economică, administrativă, să fie aduși niște oameni competenți, oameni care au adus roade și rezultate în fotbal.

Ar putea veni Mărginean?

– Toți colegii noștri vorbeam aici că îl văd clar președintele care ar putea să preia repede frâiele acestei echipe pentru că dânsul a făcut performanță peste tot unde a fost, a scos două echipe insolvență, a scos echipe moarte, fără niciun buget, le-a dus în play-off, omul are calitate, știe ce trebuie să facă, dar dacă nu este chemat. Vreodată pe mine, pe el, pe Dinu, pe Augustin sau pe Andone ne pot chema ei? Nu ne pot. Pentru că noi știm ce se întâmplă la fotbal. Dar oamenii ăia vor să facă alte lucruri. Au dat cu borcanul cu dulceață, cu borcanul cu miere. Ați văzut vreodată vreun câine să plece de la măcelărie? Niciodată.

Ok, dar pe acest raționament borcanul se va goli dacă Dinamo retrogradează…

– Da, dar cât borcanul mai e ling la mierea aia. Ei trebuie să înțeleagă, eu îi respect, îi iubesc, au făcut o treabă extraordinară că au reușit să strângă bani, dar aici trebuie aduși niște oameni care să știe ce să facă cu o echipă de fotbal.