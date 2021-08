Cornel Țălnar, întâlnire decisivă cu Nicolae Badea! „Cred că mi-am făcut datoria cu vârf și îndesat!” Exclusiv

Cornel Țălnar a oferit un pentru FANATIK, în care a vorbit despre problemele de la Dinamo, dar și de conflictul cu cei din board-ul DDB. Directorul tehnic al „câinilor” fusese dat afară de cei din DDB și urma să primească preavizul.

Fosta mare glorie a clubului alb-roșu a jucat nu mai puțin de nouă ani pentru Dinamo, iar din 2007 până în 2013, cu mici pauze, a activat tot pentru Dinamo, fiind și antrenor principal. S-a întors în “Ștefan cel Mare” ca director tehnic în iulie 2020 și mai are contract doi ani cu Dinamo.

Cornel Țălnar, anunț bombă: „Continui la Dinamo! Am vorbit cu Nicolae Badea”

FANATIK a stat de vorbă cu directorul tehnic al lui Dinamo, Cornel Țălnar, care a anunțat că va rămâne în „Groapă”, deși părea ca și plecat, după DDB-ul l-a dat afară de la Dinamo, așa cum a anunțat : „Nu s-a întâmplat nimic, stați liniștiți! Am fost ieri la domnul Badea și am reglat situația. Da, o să continui la Dinamo. Atât pot să vă spun. De ieri m-am întors la treabă”, a fost prima reacție a „Țânțarului”.

Țălnar consideră că a ajutat Dinamo cu tot ce a putut, mai ales în momentul în care Pablo Cortacero a fost exclus din Consiliul de Administrație, iar Constantin Eftimescu a devenit președinte și singurul om cu drept de semnătură din cadrul clubului: „Eu cred că mi-am făcut datoria cu vârf și îndesat față de Dinamo și nu era firesc să se întâmple asta. Mai ales că un an de zile nu am luat niciun ban. Eu i-am ajutat din toate punctele de vedere ca membru în Consiliul de Administrație, ca să rezolve toate problemele. Nu doar când Pablo Cortacero a fost scos din CA și când domnul Eftimescu a fost numit ca președinte și director general. Tot ce s-a dorit, s-a întâmplat”.

Fostul mare jucător își declară dragoste față de suporterii lui Dinamo și cei înscriși în programul DDB, în ciuda conflictului cu Alexandru Anghel: „Sunt doar doi-trei care au ceva cu mine și nu le-a convenit că eu am spus niște lucruri reale despre ce se întâmplă la Dinamo. DDB-ul sunt prietenii noștri, frații noștri, pe care îi iubesc și îi respect foarte mult! Eu acum am fost la domnul președinte Badea, am avut o discuție cu dumnealui și lucrurile s-au clarificat”.

Ce spune Țălnar despre implicarea lui Nicolae Badea la Dinamo: „A pus întotdeauna umărul la greu”

Cornel Țălnar a explicat că fostul președinte al lui Dinamo, Nicolae Badea, rămâne în continuare alături de club, chiar dacă nu din postura de finanțator și a fost unul dintre cei care au reușit să salveze Dinamo de la faliment: „Nu știu dacă Dinamo e condusă de Nicolae Badea. Domnul Badea a pus întotdeauna umărul la greu pentru Dinamo și a încercat să ajute echipa să continue activitatea și să nu moară. La Dinamo e o situație grea de mai mulți ani. I-am spus și dumnealui că nu e bine ca Dinamo să trăiască doar din cârpeli! Așteptăm ca cineva potent financiar să vină să ia acțiunile de la Șerdean pentru ca Dinamo să revină la potențialul pe care l-a avut când jucam eu. Dinamo e un brand și reprezintă istoria unei țări în fotbal. Trebuie să revină pe piedestal”.

În ciuda tuturor problemelor de la Dinamo, Țălnar consideră că interdicția la transferuri e una dintre cele mai grave lucruri care s-au întâmplat și care după părerea sa putea fi evitat: „Din cauza unor greșeli impardonabile ale unor oameni, Dinamo e datoare vândută către niște jucători spanioli cu niște sume exorbitante, datorită faptului că nu s-au priceput. E un lucru extraordinar de grav faptul că nu putem face transferuri. Mai ales dacă vor mai pleca și alți jucători. Nu știu dacă o să mai apară și alte datorii. Pe mine mă doare sufletul că s-a ajuns aici.

Și întradevăr, domnul Badea e un om care încearcă să susțină clubul pentru a nu se întâmpla lucruri mai grele la Dinamo. Sunt convins că dânsul va analiza foarte bine și va face ceea ce trebuie să se întâmple la Dinamo. Domnul Badea iubește Dinamo și a fost tot timpul aproape în momentele grele! Unul dintre puținii din garda veche care au rămas aproape de Dinamo. Cer din nou pe această cale să vină oameni competenți să conducă Dinamo și oameni cu potență financiară”.

Cornel Țălnar, entuziasmat de tinerii lui Dinamo: „M-am luptat singur ani de zile pentru echipa a doua!”

Oficialul dinamovist e extrem de încântat de evoluția jucătorilor tineri din primele trei etape și a explicat că a fost unul dintre cei care s-au luptat pentru ca echipa a doua a clubului să nu fie lăsată de izbeliște și desființată: „Mă bucur pentru ce se întâmplă cu acești tineri la Dinamo. M-am luptat singur ani de zile pentru ca echipa a doua clubului să existe. Am reușit să facem această echipă a doua și 16-17 jucători sunt acum în lotul echipei mari”.

Țălnar e convins că Dinamo, fără acești fotbalişti tineri, nu avea cu cine să joace în startul acestui sezon și de la Dinamo din ultimii ani, plătiți cu salarii regești: „Dinamo nu avea cu cine să joace în acest moment! Ar fi trebuit să ia juniori de 15-16, 17 ani care nu au jucat în viața lor un meci la seniori. Ce făceam? Li s-a oferit o șansă și au demonstrat că se poate și cu copii tineri, așa cum trebuia făcut de ani de zile „New Dinamo”. De ce să luăm jucători din străinătate care pleacă după un an și te dau în judecată și le plătești de zece ori mai mult decât copiilor ăștia! E un lucru extraordinar de bun. Sper să joace la fel și cu Chindia Târgoviște. Motorul echipei rămâne însă Deian Sorescu. Copiii s-au pliat însă foarte bine”.

În privința interdicției la transferuri, Cornel Țălnar nu e deloc optimist și crede că aceasta nu va fi ridicată până când Dinamo nu va achita o sumă uriașă către Isma Lopez: „Problema e că și echipa a doua a rămas fără jucători. Nu putem transfera pe nimeni, la niciun nivel! Vă spun sincer că interdicția nu se va putea ridica decât în momentul în care plătim suma de 370.000 de euro către Isma Lopez. Foarte complicat. Dinamo nu a fost niciodată în situația asta!”, a fost concluzia lui Cornel Țălnar pentru FANATIK.

