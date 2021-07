Interviu incendiar cu Cornel Țălnar. Directorul tehnic al „câinilor” dezvăluie toate culisele din club: „E dezastru. Dacă nu vine cineva, în 2-3 luni Dinamo moare!”

pentru FANATIK în luna aprilie în care a vorbit despre tot ceea ce s-a întâmplat la Dinamo de când clubul a fost preluat de Pablo Cortacero, iar de atunci a fost extrem de atacat de către DDB.

Deși a fost dorit de Corona Brașov alături de , Cornel Țălnar a declarat că va rămâne în continuare la Dinamo, unde mai are contract doi ani ca director tehnic. „Săpăligă” e de 45 de ani în Ștefan cel Mare și nu are de gând să mai părăsească clubul la care a cunoscut cele mai mari performanțe din carieră.

Cornel Țălnar infirmă plecarea de la Dinamo: „Nu se pune problema! Toată viața mi-am dedicat-o aici!”

Cornel Țălnar a explicat pentru FANATIK că va rămâne în continuare la Dinamo, în ciuda tuturor problemelor și a divergențelor pe care le are cu cei din board-ul DDB: „Nu, nu se pune problema deocamdată! De Brașov mă întrebați, nu? Sunt director tehnic aici la Dinamo, mai am contract încă doi ani și nu se pune problema. Au vrut oamenii aceia de la Brașov să merg cu domnul Mărginean, pentru că eu am fost de patru ori antrenor acolo.

„Săpăligă” e de părere că insolvența nu a fost cea mai inspirată soluție pentru Dinamo, deoarece îngrădește foarte mult clubul și anunță noi plecări de jucători de la Dinamo: „Lucrurile sunt total încurcate și e păcat că s-a intrat în insolvență, pentru că ne pune multe opreliști. Sunt total nemulțumiți jucătorii și vor mai pleca și alții. Nu au reușit să îi facă pe jucătorii spanioli să rezilieze de comun acord contractele și toate aceste greșeli datorită faptului că DDB-ul nu se pricepe. Le-am spus din iarnă să se rezume la lucrurile pe care știu să le facă foarte bine. E nevoie de oameni competenți pe fiecare domeniu de activitate și care să aibă niște responsabilități”.

Deși a fost o victimă colaterală în războiului cu spaniolii, Țălnar e de părere că Pablo Cortacero a salvat clubul cu cei 550.000 de euro pe care i-a investit la Dinamo: „Am fost atacat pe nedrept, dar mai dinamovist ca mine nu există. Toată viața mi-am dedicat-o acestui club. Pe mine doar m-a rugat Dorin Șerdean să îi fac legătura cu Negoiță. Nu am făcut nimic mai mult de atât. Și la Dinamo au venit 7-8 jucători de valoare și toată lumea spera că o să mergem în cupele europene. Nici prin cap nu ne-a trecut că se va întâmpla așa ceva la Dinamo! De bine de rău, cu cei 550.000 de euro a salvat Dinamo, pentru că acum nu ar mai fi existat clubul! Apoi nu a mai putut”.

Cornel Țălnar: „Dorin Șerdean nu vrea să mai fie președinte la Dinamo!”

Gloria dinamovistă face un apel către cei din programul DDB și către alți investitori care vor să salveze Dinamo, să ia legătură cu și să preia clubul: „Când Pablo Cortacero a pierdut sprijinul acelui fond de investiții, el a sperat că va o găsi o soluție, dar am zis de atunci să dea acțiunile. Măcar acum și-a dat seama că trebuie să renunțe la acțiuni, pentru ca Dinamo să continue activitatea, altfel lucrurile erau foarte grave. Acțiunile sunt acum la domnul Șerdean, repet. Acum să vedem cine o să vină să investească. DDB-ul să vină la Șerdean și să pună oamenii pe care ei cred că vor face mai mult la Dinamo, pentru că altfel clubul moare. Altfel, a fost doar o vrăjeală din partea lor: „Veniți, domnilor, luați acțiunile și faceți-vă o echipă managerială bună și să dea Dumnezeu ca Dinamo să revină unde ne dorim cu toții!”.

În caz contrar, dinamovistul e de părere că Dinamo va dispărea în maxim două-trei luni de zile: „Dorin Șerdean așteaptă să vină cineva și să ia acțiunile și să conducă Dinamo. Nu mai e interesat să fie președinte la Dinamo! Dacă în aceste cinci luni, Pablo Cortacero va veni cu cinci milioane și ceva de euro, înseamnă că are intenții serioase legate de Dinamo, în caz contrar acțiunile rămân la Dorin Șerdean. Pentru că vă spun, în condițiile actuale, Dinamo se află într-o situație absolut dezastruoasă! Fac un apel către toti dinamoviștii să se înhame la o treabă serioasă! Dacă nu vine cineva, Dinamo moare în maxim două-trei luni! Maxim!”.

Fostul antrenor al „câinilor” a explicat că în acest moment Dinamo are nevoie de 15 jucători de valoare, în caz contrar, alb-roșii au șanse infime să se salveze de la retrogradare: „Nu o să mai rămână nimeni în condițiile astea! Fără 15 jucători noi, avem șanse 1% să ne salvăm de la retrogradare în acest sezon. Dar fotbaliști, nu prieteni cu fotbaliștii! Că mulți care au venit în iarnă nu erau de Dinamo. În loc să ne întrebe pe noi, cei care am jucat și am antrenat, au adus pe cine au vrut ei și am fost la un pas să retrogradăm”.

Țălnar, despre venirea lui Bonetti la Dinamo: „Altfel nu face nimic nici Mourinho!”

Cornel Țălnar salută venirea lui la Dinamo, însă e convins că nu va putea face nimic dacă interdicția la transferuri nu va fi ridicată în cel mai scurt timp: „Dario Bonetti a făcut niște lucruri bune la Dinamo și îi doresc multă baftă. Sper să reușească și acum. Șansa lui e să se ridice interdicția la transferuri, că altfel nu face nimic nici Mourinho!”.

„Săpăligă” nu a luat legătura cu nimeni din noua conducere a lui Dinamo, singurul cu care menține permanent contactul este Nicolae Badea: „Nu sunt în legătură cu domnul Mureșan, Zăvăleanu sau Mihai Matei. Am vorbit doar cu domnul președinte Badea, care va fi în continuare aproape de Dinamo. Sperăm în continuare să găsim oameni care să își dorească să se implice cu fapte, nu doar cu vorbe. Repet, să vină cineva să ia acțiunile și să conducă Dinamo!”.

Directorul tehnic al „câinilor” a explicat și de Ioan Mărginean nu a fost dorit de cei board-ul DDB în funcția de președinte al lui Dinamo: „Nu înțeleg de ce suporterii au un dinte și împotriva domnului Mărginean. El chiar nu a avut nicio treabă cu spaniolii! Nu l-a vrut DDB-ul pentru că dânsul știe foarte bine regulile și legile și nu îi lăsa pe cei doi-trei să facă ce vor la Dinamo! Nu de altceva. Mărginean se pricepe la acte, a făcut treabă și la Cluj și la Mediaș. O echipă moartă pe care a dus-o în playoff și în cupele europene. Hai să fim serioși! Dă-i cezarului ce e al cezarului! Normal că lor nu le-a convenit un om care își face treaba foarte bine. Să îl aducem pe aici să ne încurce? Sunt multe lucruri de spus, dar când o să se mai liniștească situația o să spun eu mai multe.”

Cornel Țălnar, despre salariul său: „Se discuta de 7-8.000 de euro. Am cerut doar 5.000!”

Cornel Țălnar a explicat că spaniolii au vrut să îi ofere un salariu de 7-8.000 de euro, însă a refuzat și a acceptat doar 5.000: „Vreau să lămurim și problema salariului meu. În momentul în care au venit spaniolii, eram deja angajat la Dinamo. Cel mai mic salariu pe care spaniolii l-au făcut, a fost cel al lui Ante Puljic, de 12.000 de euro. Au fost au salarii între 12.000 și 35.000 de euro la Dinamo. Inițial și la mine se discuta de 7-8.000 de euro, dar eu am cerut 5.000 de euro pentru postul de director tehnic. Până în decembrie când a plecat Contra, eu eram tot timpul la echipa mare, la echipa a doua, pe care eu am construit-o, pentru că nimeni nu a vrut. Bălănescu a zis că nu se bagă, spaniolii nu știau ce înseamnă echipa a doua”.

Chiar dacă e neplătit de aproape un an de zile, Cornel Țălnar nu a avut de gând niciun moment să depună memoriu împotriva lui Dinamo, așa cum au făcut-o majoritatea jucătorilor, cât și alți foști angajați ai clubului: „Dar eu am ținut neapărat pentru că în ultimii 17 ani în care am fost la Dinamo, toți jucătorii care au trecut pe la echipa a doua au fost vânduți. Logic e să se facă un liant între academie și echipa mare, iar echipa a doua are acest rol. Termină junioratul la 18 ani și ce fac? Eu am fost director tehnic pe tot ce înseamnă prima echipă, echipa a doua și primele două grupe de juniori 1 și 2. Cred că am demonstrat ce caracter am prin faptul că am fost singurul care nu a depus memoriu! Am vorbit la FRF și puteam să îmi primesc banii în două săptămâni! Nu am vrut să deranjez și să creez probleme lui Dinamo. Cred că am făcut și eu ceva pentru Dinamo, nu? Eu am fost de acord să și renunț la bani. Din cinci salarii să îmi dea doar unul și jumătate!”.

Deși putea să își ia salariul lunar în perioada în care Dorin Șerdean era președinte lui Dinamo, nu forțat lucrurile. În schimb, acuză DDB-ul că nu a fost în stare să se înțeleagă cu jucătorii spanioli, care deși au luat bani, au dat și clubul în judecată: „Când îi dai lui Borja Valle 90.000 de euro pe trei luni, apoi vrea încă 300.000 de euro, când îi dai lui Lopez 50.000 de euro, iar apoi vrea încă 400.000 de euro. Sau portarul Rene Hinojo care a apărat două meciuri și nu puteai să îl pui portar nici la Hotelul Lido sau Ambasador, îi dai 25.000 de euro pe lună, iar acum cere încă 500.000 de euro. Eu nu cred că salariul lui Țălnar de 5.000 de euro pe lună nu a fost un capăt de țară. Eu puteam să îmi iau salariul până la 1 ianuarie când a fost Dorin Șerdean președinte oricând. Dar nu am făcut asta. Am zis că nu iau niciodată niciun ban până nu ia de la președinte până la ultimul om care muncește la stadion. Luăm toți la fel, când ne încadrăm”.

Cornel Țălnar: „Sunt singurul angajat care nu a luat un ac de 12 luni!”

Conform lui Cornel Țălnar, majoritatea jucătorilor și angajaților lui Dinamo au două-trei luni de restanțe salariale, iar o parte mică au patru-cinci luni. Cu toate astea, „Săpăligă” nu a încasat niciun ban de aproape un an de zile, deși DDB : „Sunt singurul angajat care din august până la 16 iulie nu a luat niciun ac, nu un salariu! În aproape 12 luni. Am cheltuit din propriul buzunar în această perioadă 18.000 de euro, dar am continuat să îmi fac treaba. Nu am vrut să mă victimizez. I-am spus lui nea Bigi să îmi dea și mie măcar două-trei salarii să trăiesc și eu! La mine nu a intrat niciun ban. Toți au luat câte un salariu, două-trei, sunt foarte puțini care mai au patru-cinci luni restanțe, majoritatea au două luni restanțe. Lumea trebuie să știe că eu nu am venit la Dinamo să mă îmbogățesc, ci pentru că iubesc din tot sufletul Dinamo. Sunt de 45 de ani în acest club!”

Țălnar îl atacă de Alexandru Anghel, pe care îl numește „eminența cenușie” din DDB și îl acuză că a luat bani de la Dinamo: „Anghel zis „Popică” e iminența cenușie a lor și care are ceva cu mine și nu știu ce are în cap. E băiatul ăsta drăguț, Anghel, care el le face pe toate. Nu are pic de respect, deși e de o seamă cu fi-miu. I-am zis să vină cu mine la detectorul de minciuni să vedem cine a luat bani de la Dinamo! Să vedem dacă e atât de curat ca lacrima. Dar există un Dumnezeu și fiecare va răspunde pentru tot ceea ce face. Să vedem când o să vină niște controale și aflăm ce s-a întâmplat cu banii noștri. Vom vedea cât de transparent e totul! Și eu sunt membru DDB și eu cotizez și eu cumpăr bilete și o să iau și la meciul cu Voluntari, ca toți dinamoviștii!

Când i-am întrebat, au zis că nu e treaba noastră ce se întâmplă cu banii! Noi nu am dat banii acestor trei oameni. Pe Anghel l-am văzut o dată în viață. Cu Elias m-am înțeles foarte bine și e un om care își vede treaba lui. Cu Tararache mă știu de pe vremea când jucam și venea la meciuri în tribune. Eu nu am treabă cu nimeni. Pe mine m-a deranjat enorm de mult și m-a durut că nu au adus oameni competenți în posturile cheie. Ăsta e singurul lucru pe care îl am de reproșat DDB-ului! Le-am zis încă de la primul Consiliu de Administrație de pe 3 ianuarie”, a spus Cornel Țălnar în exclusivitate pentru FANATIK.